    «Наполи» не будет церемониться с «Жироной»

    Наполи — Жирона: прогноз на футбол и ставка за 2.38

    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Жирона»
    «Наполи»
    9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Наполи» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Августа 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы весьма продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в Серии A.

    При этом «Наполи» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла всего одну победу при двух поражениях.

    Наполи — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Неаполитанцы не смогли одолеть «Казертану» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Бреста» (1:2). Зато поединок с «Катанзаро» завершился успехом (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Наполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Неаполитанцы в летних спаррингах явно не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.

    Причем «Наполи» традиционно сложно противостоит «Жироне». Из трех очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Неаполитанцы уж точно прибавят в плане реализации.

    «Жирона»

    Турнирное положение: Жиронцы минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Жирона» летом провела 5 контрольных матчей. В них команда сумела одержать 3 победы при одном поражении.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Жиронцы переиграли «Вулверхэмптон» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Алавесу» (1:0). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Марселя» (0:2).

    При этом «Жирона» в 5 своих последних поединках победила трижды. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Жиронцы в летнем цикле выглядят весьма выгодно. Команда не пропускала в трех контрольных поединках из пяти.

    При этом «Жирона» победила в 2 своих последних поединках. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.

    Команда пропустила всего 1 мяч в двух своих последних матчах. Да и в плане реализации жиронцы смотрятся симпатично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Жиронцы намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Жиронцы победили в 2 своих последних поединках

    • Неаполитанцы в 4 летних спаррингах победили лишь 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: Неаполитанцы обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Наполи» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

