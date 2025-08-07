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    Рапид Вена — Данди Юнайтед. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» Вена — «Данди Юнайтед»
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    «Данди Юнайтед»
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Рапид» Вена и «Данди Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Данди Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 22:00 Данди Юнайтед

    Данди Юнайтед

  • Данди
    •

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: «Зелёно-белые» уверенно прошли «Дечич». Команда обыграла соперника в обоих матчах.

    При этом «Рапид» Вена победил в 4 своих последних поединках. Причем в трех из них команда сохранила свои ворота сухими.

    Рапид Вена — Данди Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рапид» Вена переиграл «Линц» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Дечичу» (4:2). А вот поединок с берлинским «Вакер Инсбруком» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Рапид» Вена забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Рапид» Вена постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Рапид» Вена традиционно успешно противостоит «Данди Юнайтед». Из трех очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Зелёно-белые» явно постараются продлить свой победный сериал.

    «Данди Юнайтед»

    Турнирное положение: Шотландцы успешно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Данди Юнайтед» не проигрывал в 5 своих последних матчах. Да и оборона команды не столь часто допускает результативные ошибки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Данди Юнайтед» не смог одолеть «Фолкирк» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Страссену» (1:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла того же соперника.

    При этом «Данди Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Данди Юнайтед» нынче выглядит вполне-себе выгодно. А вот победы даются команде весьма натужно.

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    При этом «Данди Юнайтед» имеет заметные сложности с реализацией. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась всего 2 голами.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у шотландского клуба по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Шотландцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

    Статистика для ставок

    • «Данди Юнайтед» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Рапид» Вена победил в 4 своих последних поединках

    • Австрийцы не проигрывают уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Зелёно-белые» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

    «Рапид» Вена способен прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60

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