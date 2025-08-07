Рапид Вена — Данди Юнайтед. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Рапид Вена
Данди Юнайтед
«Рапид» Вена
Турнирное положение: «Зелёно-белые» уверенно прошли «Дечич». Команда обыграла соперника в обоих матчах.
При этом «Рапид» Вена победил в 4 своих последних поединках. Причем в трех из них команда сохранила свои ворота сухими.
Рапид Вена — Данди Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рапид» Вена переиграл «Линц» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Дечичу» (4:2). А вот поединок с берлинским «Вакер Инсбруком» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Рапид» Вена забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Рапид» Вена постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.
Причем «Рапид» Вена традиционно успешно противостоит «Данди Юнайтед». Из трех очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Зелёно-белые» явно постараются продлить свой победный сериал.
«Данди Юнайтед»
Турнирное положение: Шотландцы успешно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.
Причем «Данди Юнайтед» не проигрывал в 5 своих последних матчах. Да и оборона команды не столь часто допускает результативные ошибки.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Данди Юнайтед» не смог одолеть «Фолкирк» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Страссену» (1:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла того же соперника.
При этом «Данди Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Данди Юнайтед» нынче выглядит вполне-себе выгодно. А вот победы даются команде весьма натужно.
При этом «Данди Юнайтед» имеет заметные сложности с реализацией. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась всего 2 голами.
Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у шотландского клуба по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Шотландцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.
Статистика для ставок
- «Данди Юнайтед» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Рапид» Вена победил в 4 своих последних поединках
- Австрийцы не проигрывают уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.
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Прогноз: «Зелёно-белые» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.
«Рапид» Вена способен прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60