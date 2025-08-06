Лудогорец — Ференцварош: прогноз на футбол и ставка за 2.95

Лудогорец
Ференцварош
«Лудогорец»
Турнирное положение: «Лудогорец» начал путь в Лиге чемпионов со 2-го раунда квалификации.
Во внутреннем чемпионате Болгарии команда занимает первое место после трех туров. «Лудогорец» выиграл все матчи на старте сезона.
Лудогорец — Ференцварош: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: последний матч команда выиграла со счетом 2:1, обыграв клуб «Добруджа».
В двух первых турах чемпионата Болгарии «Лудогорец» обыграл «Ботев» (1:0) и разгромил «Септември» со счетом 5:0.
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов болгарский клуб прошел «Риеку» с общим счетом 3:1.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: у команды три травмированных игрока — Георгий Терзиев, Квадво Дуа и Агибу Камара.
Состояние команды: «Лудогорец» выдал мощный старт во внутреннем чемпионате и показал характер в матче второго раунда квалификации.
У команды нет проблем с голами. В последних пяти матчах клуб забил 11 мячей при трех пропущенных.
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» был сильнее во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов клуба «Ноа».
Во внутреннем чемпионате команда набрала четыре очка в двух стартовых матчах. Разница мячей — 4:1.
Последние матчи: в Лиге чемпионов «Ференцварош» смог одолеть армянский клуб «Ноа» в серии из двух матчей.
В первой игре была зафиксирована гостевая победа со счетом 1:2. При домашних трибунах команды устроили голевое шоу и забили на двоих семь мячей. «Ференцварош» смог выиграть поединок со счетом 4:3.
В стартовых турах чемпионата Венгрии «Ференцварош» поделил очки с клубом МТК (1:1) и разгромил «Казинбарцику» со счетом 3:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Ференцварош» выдал яркую битву во втором матче, однако «Лудогорец» обладает надежной обороной и не даст так просто создавать моменты.
Безусловно, разгромная победа придаст «Ференцварошу» уверенности и нужного заряда для победного футбола в гостевом поединке.
Статистика для ставок
- «Ференцварош» выиграл последний матч со счетом 3:0
- «Лудогорец» пропустил три мяча в последних пяти играх
- «Ференцварош» не имеет проблем с составом
Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа «Мальмё» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.09 и 1.72.
Прогноз: Команды способны показать яркий футбол, поэтому ожидаем равной борьбы с большим количеством моментов.
Ставка: Тотал больше 3.00 в матче за 2.95.
Дополнительный прогноз: команды выглядят вполне равными, поэтому можно сыграть на ничейном исходе матча.
Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.25.
- 1.85Динамо Киев — Пафос: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 3.55Мальмё — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 3.30Клаксвик — Неман: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как