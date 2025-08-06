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    Лудогорец — Ференцварош: прогноз на футбол и ставка за 2.95

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    Футбольный клуб «Лудогорец»
    6 августа в матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лудогорец» и «Ференцварош». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Ференцварош», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2025 года

    Лудогорец

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 20:30 Ференцварош

    Ференцварош

  • Будапешт
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    «Лудогорец»

    Турнирное положение: «Лудогорец» начал путь в Лиге чемпионов со 2-го раунда квалификации.

    Во внутреннем чемпионате Болгарии команда занимает первое место после трех туров. «Лудогорец» выиграл все матчи на старте сезона.

    Лудогорец — Ференцварош: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: последний матч команда выиграла со счетом 2:1, обыграв клуб «Добруджа».

    В двух первых турах чемпионата Болгарии «Лудогорец» обыграл «Ботев» (1:0) и разгромил «Септември» со счетом 5:0.

    Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов болгарский клуб прошел «Риеку» с общим счетом 3:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: у команды три травмированных игрока — Георгий Терзиев, Квадво Дуа и Агибу Камара.

    Состояние команды: «Лудогорец» выдал мощный старт во внутреннем чемпионате и показал характер в матче второго раунда квалификации.

    У команды нет проблем с голами. В последних пяти матчах клуб забил 11 мячей при трех пропущенных.

    «Ференцварош»

    Турнирное положение: «Ференцварош» был сильнее во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов клуба «Ноа».

    Во внутреннем чемпионате команда набрала четыре очка в двух стартовых матчах. Разница мячей — 4:1.

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  • 03/08/2025

    • Последние матчи: в Лиге чемпионов «Ференцварош» смог одолеть армянский клуб «Ноа» в серии из двух матчей.

    В первой игре была зафиксирована гостевая победа со счетом 1:2. При домашних трибунах команды устроили голевое шоу и забили на двоих семь мячей. «Ференцварош» смог выиграть поединок со счетом 4:3.

    В стартовых турах чемпионата Венгрии «Ференцварош» поделил очки с клубом МТК (1:1) и разгромил «Казинбарцику» со счетом 3:0.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Ференцварош» выдал яркую битву во втором матче, однако «Лудогорец» обладает надежной обороной и не даст так просто создавать моменты.

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    Безусловно, разгромная победа придаст «Ференцварошу» уверенности и нужного заряда для победного футбола в гостевом поединке.

    Статистика для ставок

    • «Ференцварош» выиграл последний матч со счетом 3:0

    • «Лудогорец» пропустил три мяча в последних пяти играх

    • «Ференцварош» не имеет проблем с составом

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа «Мальмё» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.09 и 1.72.

    Прогноз: Команды способны показать яркий футбол, поэтому ожидаем равной борьбы с большим количеством моментов.

    Ставка: Тотал больше 3.00 в матче за 2.95.

    Дополнительный прогноз: команды выглядят вполне равными, поэтому можно сыграть на ничейном исходе матча.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.25.

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    Лудогорец — Ференцварош: прогноз и ставка за 2.95, статистика, коэффициенты матча 06.08.202520:30. Команды покажут атакующий футбол
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