Сантос — Жувентуде. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 августа 2025 года

5 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сантос» и «Жувентуде». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Жувентуде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» по итогам 16-ти поединков бразильской лиги занимает 17-ю позицию в зоне вылета из элитного дивизиона (17-20-е места).

Команда лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 16-й строчки, а также на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Форталезу» и на четыре — нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата коллектив на выезде сыграл вничью со «Спорт» Ресифи (2:2).

Перед этим в поединке 16-го тура бразильского первенства клуб Неймара уже остался без очков, когда на своем поле проиграл «Интернасьоналу» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Аран, Гилермен и Ринкон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Сантос» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Альваро Барреаль — лучший бомбардир команды в Серии А сезона с четырьмя голами.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам 15-ти поединков бразильской лиги занимает предпоследнюю, 19-ю позицию и борется за выживание.

Команда на четыре балла отстает от нынешнего соперника, который провел на одну игру больше, а также на четыре очка — от безопасной 16-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура бразильского чемпионата клуб на чужом поле разгромно проиграл «Байе» (0:3).

Ранее в предыдущем поединке в 16-м туре национального первенства коллектив также остался без очков, на этот раз дома потерпев поражение от «Сан-Паулу» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Данило, Майкл и Пульгар, плохая форма — Де Ла Крус, дисквалифицирован — Воллес.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Жувентуде» оказывался слабее своих соперников.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Эмерсон Баталья — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Сантоса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Жувентуде» забивали меньше 2,5 голов

в шести последних матчах «Жувентуде» хотя бы одна команда не забивала

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.40, победа «Жувентуде» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединках.

Между тем, в четырех из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести последних матчах «Жувентуде».

Ставка: только одна команда забьет за 1.93