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    Увезет ли «Маккаби» победу с Мальты?

    Хамрун Спартанс — Маккаби Тель-Авив. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хамрун Спартанс» — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Хамрун Спартанс»
    5 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Хамрун Спартанс» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун Спартанс» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 05 Августа 2025 года

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •  Хамрун Спартанс 20:00 Маккаби Т-А

    Маккаби Т-А

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Хамрун Спартанс»

    Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где сумел преодолеть только первый раунд отбора.

    Команда затем прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешло киевское «Динамо», после чего и опустилась в Лигу Европы.

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на чужом поле крупно проиграл украинскому сопернику (0:3).

    Ранее коллектив также остался ни с чем в первом поединке этой же стадии европейского топ-турнира, когда на этот раз дома с аналогичным счетом потерпел разгром от «Динамо» Киев.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хамрун Спартанс» четыре раза проиграл при одной победе.

    Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе над соперником.

    Три гола команды в еврокубках текущего сезона забивали разные игроки.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумел преодолеть ни одной стадии.

    Команда стартовала во втором раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния уступила кипрскому «Пафосу».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на своем поле минимально проиграл островитянам (0:1).

    Перед этим коллектив избежал поражения в первом поединке этой же стадии европейского топ-турнира, когда на этот раз на выезде разошелся мировой с «Пафосом» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Маккаби» Тель-Авив выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть превосходство в классе над соперником.

    Элад Мадмун — автор пока что единственного гола команды в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Хамрун Спартанс» забивала только одна команда

    • в девяти из 13-ти последних матчей «Хамрун Спартанс» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.90, победа «Хамрун Спартанс» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Хамрун Спартанс».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20

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    Хамрун Спартанс — Маккаби Тель-Авив: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 05.08.202520:00. Увезет ли «Маккаби» победу с Мальты?
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