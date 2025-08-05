Хамрун Спартанс — Маккаби Тель-Авив. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 августа 2025 года

5 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Хамрун Спартанс» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун Спартанс» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хамрун Спартанс»

Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где сумел преодолеть только первый раунд отбора.

Команда затем прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешло киевское «Динамо», после чего и опустилась в Лигу Европы.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на чужом поле крупно проиграл украинскому сопернику (0:3).

Ранее коллектив также остался ни с чем в первом поединке этой же стадии европейского топ-турнира, когда на этот раз дома с аналогичным счетом потерпел разгром от «Динамо» Киев.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хамрун Спартанс» четыре раза проиграл при одной победе.

Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе над соперником.

Три гола команды в еврокубках текущего сезона забивали разные игроки.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумел преодолеть ни одной стадии.

Команда стартовала во втором раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния уступила кипрскому «Пафосу».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на своем поле минимально проиграл островитянам (0:1).

Перед этим коллектив избежал поражения в первом поединке этой же стадии европейского топ-турнира, когда на этот раз на выезде разошелся мировой с «Пафосом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Маккаби» Тель-Авив выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть превосходство в классе над соперником.

Элад Мадмун — автор пока что единственного гола команды в еврокубках.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Хамрун Спартанс» забивала только одна команда

в девяти из 13-ти последних матчей «Хамрун Спартанс» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.90, победа «Хамрун Спартанс» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Хамрун Спартанс».

Ставка: только одна команда забьет за 2.20