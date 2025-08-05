Хамрун Спартанс — Маккаби Тель-Авив. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 августа 2025 года

Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
«Хамрун Спартанс»
Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где сумел преодолеть только первый раунд отбора.
Команда затем прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешло киевское «Динамо», после чего и опустилась в Лигу Европы.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на чужом поле крупно проиграл украинскому сопернику (0:3).
Ранее коллектив также остался ни с чем в первом поединке этой же стадии европейского топ-турнира, когда на этот раз дома с аналогичным счетом потерпел разгром от «Динамо» Киев.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хамрун Спартанс» четыре раза проиграл при одной победе.
Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе над соперником.
Три гола команды в еврокубках текущего сезона забивали разные игроки.
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумел преодолеть ни одной стадии.
Команда стартовала во втором раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния уступила кипрскому «Пафосу».
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на своем поле минимально проиграл островитянам (0:1).
Перед этим коллектив избежал поражения в первом поединке этой же стадии европейского топ-турнира, когда на этот раз на выезде разошелся мировой с «Пафосом» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Маккаби» Тель-Авив выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть превосходство в классе над соперником.
Элад Мадмун — автор пока что единственного гола команды в еврокубках.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Хамрун Спартанс» забивала только одна команда
- в девяти из 13-ти последних матчей «Хамрун Спартанс» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.90, победа «Хамрун Спартанс» — в 6.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.
При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Хамрун Спартанс».
Ставка: только одна команда забьет за 2.20