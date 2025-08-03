Жетысу — Туран: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 3 августа 2025 года

3 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Туран». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Туран», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 16 баллов и борется за выживание в высшем дивизионе.

Команда занимает 11-ю позицию в таблице с отрывом пять очков от зоны вылета (13-14-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Кайсара».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле потерпел разгром от «Елимая» Семей (0:3).

Перед этим в поединке 17-го тура национального чемпионата коллектив уже набрал три очка, на этот раз в домашних стенах одержав победу над «Ордабасы» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Жетысу» проиграл три раза при одной победе.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в два балл от безопасного 12-го места, а также с отрывом в три пункта от последнего в таблице «Атырау».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле крупно проиграл «Ордабасы» (0:4).

Перед этим в матче 17-го тура чемпионата Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь на выезде потерпел форменный разгром от «Астаны» (0:7).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.

Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор своего поля.

Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Жетысу» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Турана» забивали больше 3,5 голов

в шести последних матчах «Турана» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.35, победа «Турана» — в 4.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в семи из девяти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Турана».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.80