Чайка — Волга Ульяновск: прогноз на футбол и ставка за 1.90

2 августа в 3-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Чайка» и «Волга» Ульяновск. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Волга» Ульяновск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: пока «Чайка» идет четвертой в таблице Первой лиги с 4 очками.

Последние матчи: во втором туре сыграла вничью в гостях с саратовским «Соколом» (0:0). Соперник владел территориальным и игровым преимуществом, но молодые игроки «Чайки» смогли выстоять, снова сильно отыграл 20-летний вратарь Фадеев.

Ранее команда сенсационно обыграла в гостях «Енисей» со счетом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Ужгин (з).

Состояние команды: летом в «Чайке» произошли глобальные изменения, команду покинуло около 90% состава, судьба клуба долгое время была подвешенной, а уже за пару недель до старта первого тура случилось мощное пополнение из «Спартака-2» во главе с тренером Дмитрием Комбаровым. Все они клиенты известного агента, который протянул руку помощи владельцу клуба, испытывающего большие финансовые проблемы.

«Волга» Ульяновск

Турнирное положение: после двух туров у «Волги» Ульяновск нет набранных очков в таблице Первой лиги.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в прошлой игре «Волга» Ульяновск проиграла на своем поле «КАМАЗу» со счетом 1:2. Первый тайм получился для команды не очень удачным, после перерыва она заиграла лучше и активнее, но уйти от поражения так и не смогла. Единственный гол на счету нападающего Каменщикова.

До этого было также поражение на своем поле от «Ротора» (1:2).

Не сыграют: травмированы — все в строю.

Состояние команды: старт у команды Михаила Белова пока не задался, в двух домашних встречах у нее пока «баранка». Хотя по игре его подопечные смотрелись в обоих турах неплохо, но не хватает исполнительского завершения в атаке и есть проблемы в обороне.

Статистика для ставок

В первом круге сезона 2023/2024 «Чайка» во Второй лиге выиграла в гостях со счетом 2:1

Во втором круге «Чайка» также была сильнее дома (1:0)

После двух туров «Чайка» имеет разницу 3-0, а у «Волги» она сейчас составляет 2-4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Чайки» дают 2,90, а на «Волгу» Ульяновск — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: «Волга» при Белове показывает атакующий стиль игры, и точно не будет сидеть в глухой обороне. «Чайка» при Комбарове будет идти большими силами в атаку, часто оголяя зоны. В обоих турах возле ее ворот было приличное количество моментов, но ее прощали соперники или выручал молодой вратарь Фадеев. Так продолжаться постоянно не может.

Основная ставка: обе забьют за 1,90.

Прогноз: молодежи свойственны перепады в игре и куражность, «Чайка» может заиграться и забыть вообще про счет. Тем более, это первая игра в Песчанокопске перед своими болельщиками на небольшом стадиончике. Все село и окрестные деревни придут смотреть на новую команду и Комбарова.

Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 3,20.