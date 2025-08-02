Чайка — Волга Ульяновск: прогноз на футбол и ставка за 1.90

Чайка
Волга Ул
«Чайка»
Турнирное положение: пока «Чайка» идет четвертой в таблице Первой лиги с 4 очками.
Последние матчи: во втором туре сыграла вничью в гостях с саратовским «Соколом» (0:0). Соперник владел территориальным и игровым преимуществом, но молодые игроки «Чайки» смогли выстоять, снова сильно отыграл 20-летний вратарь Фадеев.
Ранее команда сенсационно обыграла в гостях «Енисей» со счетом 3:0.
Не сыграют: травмированы — Ужгин (з).
Состояние команды: летом в «Чайке» произошли глобальные изменения, команду покинуло около 90% состава, судьба клуба долгое время была подвешенной, а уже за пару недель до старта первого тура случилось мощное пополнение из «Спартака-2» во главе с тренером Дмитрием Комбаровым. Все они клиенты известного агента, который протянул руку помощи владельцу клуба, испытывающего большие финансовые проблемы.
«Волга» Ульяновск
Турнирное положение: после двух туров у «Волги» Ульяновск нет набранных очков в таблице Первой лиги.
Последние матчи: в прошлой игре «Волга» Ульяновск проиграла на своем поле «КАМАЗу» со счетом 1:2. Первый тайм получился для команды не очень удачным, после перерыва она заиграла лучше и активнее, но уйти от поражения так и не смогла. Единственный гол на счету нападающего Каменщикова.
До этого было также поражение на своем поле от «Ротора» (1:2).
Не сыграют: травмированы — все в строю.
Состояние команды: старт у команды Михаила Белова пока не задался, в двух домашних встречах у нее пока «баранка». Хотя по игре его подопечные смотрелись в обоих турах неплохо, но не хватает исполнительского завершения в атаке и есть проблемы в обороне.
Статистика для ставок
- В первом круге сезона 2023/2024 «Чайка» во Второй лиге выиграла в гостях со счетом 2:1
- Во втором круге «Чайка» также была сильнее дома (1:0)
- После двух туров «Чайка» имеет разницу 3-0, а у «Волги» она сейчас составляет 2-4
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Чайки» дают 2,90, а на «Волгу» Ульяновск — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.10Пари НН — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Волга» при Белове показывает атакующий стиль игры, и точно не будет сидеть в глухой обороне. «Чайка» при Комбарове будет идти большими силами в атаку, часто оголяя зоны. В обоих турах возле ее ворот было приличное количество моментов, но ее прощали соперники или выручал молодой вратарь Фадеев. Так продолжаться постоянно не может.
Основная ставка: обе забьют за 1,90.
Прогноз: молодежи свойственны перепады в игре и куражность, «Чайка» может заиграться и забыть вообще про счет. Тем более, это первая игра в Песчанокопске перед своими болельщиками на небольшом стадиончике. Все село и окрестные деревни придут смотреть на новую команду и Комбарова.
Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 3,20.