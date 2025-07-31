Торпедо Кутаиси — Омония. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Торпедо» Кутаиси из Грузии дома сыграет против кипрской «Омонии» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Омония», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси занимает 5 место в чемпионате Грузии, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 7 поражений.

Последние матчи: Грузинская команда смогла пройти в первом раунде Лиги конференций клуб из Казахстана — «Ордабасы» (4:3 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Во второй стадии квалификации «Торпедо» с минимальным счётом уступил «Омонии» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Торпедо» в пяти матчах выиграл две игры, сыграл вничью один раз и в двух поединках потерпел поражение.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» — бронзовый призер чемпионата Кипра, в прошлом сезоне команда набрала 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

Последние матчи: Кипрский коллектив одержал минимальную победу над «Торпедо» из Кутаиси (1:0). Единственный и победный гол на 20 минуте забил Йоветич.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Омонии» удалось прервать пятиматчевую проигрышную серию, проиграв в товарищеских матчах «Олимпиакосу» (0:4), АЕКу (0:1), «Термалике» (1:3), «Маккаби» Нетания (2:3) и «Радомяк» (1:2).

Статистика для ставок

«Омония» прервала пятиматчевую проигрышную серию

«Торпедо» обыграло «Ордабасы» в первом раунде Лиги конференций (5:4 — суммарный счёт)

«Омония» выиграла у «Торпедо» Кутаиси (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа «Торпедо» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.

Прогноз: «Омония» уже имеет победный опыт над «Торпедо», ожидаем от киприотов новой виктории.

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты забивают 2 мяча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.