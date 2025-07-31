1-й таймЦСКА — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данил Круговой«ЦСКА» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция Марк-Андре тен Стеген«Барселона» против тер Стегена. Почему ссора с капитаном может сорвать планы Флика Ричард РиосУэсли и еще четыре южноамериканца, для которых КЧМ стал трамплином в Европу
  • 17:42
    • «Динамо» Махачкала — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка страны
  • 17:34
    • ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Кубка России
  • 18:30
    • Лионель Месси назван лучшим игроком МЛС по итогам июля
  • 17:23
    • Источник: Мехди Дорваль подпишет контракт с «Рубином»
  • 17:18
    • Sky Sport: «Ливерпуль» согласовал контракт с Александером Исаком
  • 16:55
    • Лионель Верде стал игроком ЦСКА
  • 16:19
    • Московское «Динамо» получило отказ в трансфере Синайоко из «Осера»
    Все новости спорта

    «Омония» шагнёт в следующий раунд Лиги конференций?

    Торпедо Кутаиси — Омония. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Торпедо» Кутаиси — «Омония»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Борац» — «Омония»
    «Торпедо» Кутаиси из Грузии дома сыграет против кипрской «Омонии» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Омония», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Торпедо Кутаиси

  • Грузия. Суперкубок
    •  Торпедо Кутаиси 20:00 Омония

    Омония

  • Никосия
    •

    «Торпедо»

    Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси занимает 5 место в чемпионате Грузии, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 7 поражений.

    Последние матчи: Грузинская команда смогла пройти в первом раунде Лиги конференций клуб из Казахстана — «Ордабасы» (4:3 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

    Во второй стадии квалификации «Торпедо» с минимальным счётом уступил «Омонии» (0:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Торпедо» в пяти матчах выиграл две игры, сыграл вничью один раз и в двух поединках потерпел поражение.

    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» — бронзовый призер чемпионата Кипра, в прошлом сезоне команда набрала 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

  • Дмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым
  • Экс-главный тренер «Факела», «Черноморца» и «Сочи» — о втором туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: Кипрский коллектив одержал минимальную победу над «Торпедо» из Кутаиси (1:0). Единственный и победный гол на 20 минуте забил Йоветич.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Омонии» удалось прервать пятиматчевую проигрышную серию, проиграв в товарищеских матчах «Олимпиакосу» (0:4), АЕКу (0:1), «Термалике» (1:3), «Маккаби» Нетания (2:3) и «Радомяк» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Омония» прервала пятиматчевую проигрышную серию

    • «Торпедо» обыграло «Ордабасы» в первом раунде Лиги конференций (5:4 — суммарный счёт)

    • «Омония» выиграла у «Торпедо» Кутаиси (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа «Торпедо» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: «Омония» уже имеет победный опыт над «Торпедо», ожидаем от киприотов новой виктории.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.35.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты забивают 2 мяча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо Кутаиси — Омония?

    Матч Торпедо Кутаиси — Омония состоится 31 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Омония?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо Кутаиси — Омония?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо Кутаиси — Омония?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо Кутаиси — Омония?

    Коэффициенты букмекеров: : «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа «Торпедо» — в 4.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Карабах — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маннарино — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коболли — Галарно
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вукич — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальмё — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ФКСБ — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лудогорец — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Торпедо Кутаиси — Омония: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:00. «Омония» шагнёт в следующий раунд Лиги конференций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры