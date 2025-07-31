Торпедо Кутаиси — Омония. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Торпедо Кутаиси
Омония
«Торпедо»
Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси занимает 5 место в чемпионате Грузии, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 7 поражений.
Последние матчи: Грузинская команда смогла пройти в первом раунде Лиги конференций клуб из Казахстана — «Ордабасы» (4:3 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Во второй стадии квалификации «Торпедо» с минимальным счётом уступил «Омонии» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Торпедо» в пяти матчах выиграл две игры, сыграл вничью один раз и в двух поединках потерпел поражение.
«Омония»
Турнирная таблица: «Омония» — бронзовый призер чемпионата Кипра, в прошлом сезоне команда набрала 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 8 поражений.
Последние матчи: Кипрский коллектив одержал минимальную победу над «Торпедо» из Кутаиси (1:0). Единственный и победный гол на 20 минуте забил Йоветич.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Омонии» удалось прервать пятиматчевую проигрышную серию, проиграв в товарищеских матчах «Олимпиакосу» (0:4), АЕКу (0:1), «Термалике» (1:3), «Маккаби» Нетания (2:3) и «Радомяк» (1:2).
Статистика для ставок
- «Омония» прервала пятиматчевую проигрышную серию
- «Торпедо» обыграло «Ордабасы» в первом раунде Лиги конференций (5:4 — суммарный счёт)
- «Омония» выиграла у «Торпедо» Кутаиси (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа «Торпедо» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «Омония» уже имеет победный опыт над «Торпедо», ожидаем от киприотов новой виктории.
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты забивают 2 мяча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.