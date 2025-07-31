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    «Мидтьюлланн» сможет одержать победу в матче Лиги Европы?

    Хиберниан — Мидтьюлланн: прогноз на Лигу Европы и ставка за 1.92

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    Адам Буска — игрок «Мидтьюлланна»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Хиберниан» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хиберниан» — «Мидтьюлланн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Хиберниан

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Хиберниан 22:00 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
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    «Хиберниан»

    Турнирное положение: «Хиберниан» завершил сезон на третьей строчке в чемпионате Шотландии, набрав 58 очков.

    Команда заработала возможность участвовать в квалификации Лиги Европы. «Хиберниан» в Плей-офф чемпионов внутреннего чемпионата одержала одну победу, два раза сыграл вничью и дважды потерпел поражение.

    Хиберниан — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом матче «Хиберниан» смог заработать гостевую ничью с «Мидтьюлланном» (1:1). В составе хозяев отличился Джейми Макграт. Однако победу команда не удержала.

    Перед стартом сезона «Хиберниан» провел пять товарищеских матчей. Три из них команда проиграла, один раз клуб выиграл и сыграл вничью. Разница мячей — 7:12.

    Не сыграют: среди травмированных полузащитник Джозеф Ньюэлл и защитник Льюис Миллер.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хиберниан» выглядел неуверенно в первом матче, проиграв по всем ключевым показателям «Мидтьюлланну», однако смог удержать ничью.

    Перед домашними трибунами команда должна показать лучший футбол, несмотря на статус аутсайдера в этом противостоянии.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Мидтьюлланн» начал сезон в чемпионате Дании с победы и ничейного результата, набрав четыре очка. В двух матчах команда забила девять мячей, а пропустила пять.

    В первом матче квалификации Лиги Европы «Мидтьюлланн» при домашних трибунах смог избежать поражения, забив на 72-й минуте.

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    • Последние матчи: во внутреннем чемпионате команда сыграла вничью с клубом «Оденсе» со счетом 3:3. Во втором туре «Мидтьюлланн» разгромил «Сендерйюске» со счетом 6:2.

    В первом матче квалификации «Мидтьюлланн» не смог реализовать преимущество домашней арены, что прекрасно отражает статистика.

    «Мидтьюлланн» перед стартом сезона провела три товарищеских матча и смогла одержать победу в каждом из них. Разница мячей — 9:2.

    Не сыграют: травмирован полузащитник Эдвард Чилуфья.

    Состояние команды: «Мидтьюлланн» уверенно выглядит на старте сезона и показывает отличную игру в атаке.

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    Команда не смогла преобразовать доминацию в домашней игре, несмотря на преимущество в матче и теперь все начнет с «чистого» листа при гостевых трибунах.

    Статистика для ставок

    • Первый матч завершился ничейным результатом — 1:1

    • «Мидтьюлланн» забил девять мячей в двух матчах чемпионата

    • «Хиберниан» нанес всего два удара в створ в первом матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 1.92. Ничья — 3.70, а победа «Хиберниан» в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.66 и 2.09.

    Прогноз: «Мидтьюлланн» горит желанием завершить это противостояние победой после неудачной первой игры.

    «Хиберниан» может удивить соперника в домашней игре, однако «Мидтьюлланн» обладает более опытным и мастеровитым составом.

    Ставка: Победа «Мидтьюлланна» в матче за 1.92.

    Прогноз: Ожидаем игру на результат от «Мидтьюлланна» и надежность в обороне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Мидтьюлланна» больше 2 в матче за 2.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хиберниан — Мидтьюлланн?

    Матч Хиберниан — Мидтьюлланн состоится 31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хиберниан — Мидтьюлланн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Мидтьюлланна» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хиберниан — Мидтьюлланн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Мидтьюлланна» в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хиберниан — Мидтьюлланн?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хиберниан — Мидтьюлланн?

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 1.92. Ничья — 3.70, а победа «Хиберниан» в 3.35.

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    Хиберниан — Мидтьюлланн: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 31.07.202522:00. «Мидтьюлланн» сможет одержать победу в матче Лиги Европы?
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