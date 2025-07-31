Хиберниан — Мидтьюлланн: прогноз на Лигу Европы и ставка за 1.92

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Хиберниан» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хиберниан» — «Мидтьюлланн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хиберниан»

Турнирное положение: «Хиберниан» завершил сезон на третьей строчке в чемпионате Шотландии, набрав 58 очков.

Команда заработала возможность участвовать в квалификации Лиги Европы. «Хиберниан» в Плей-офф чемпионов внутреннего чемпионата одержала одну победу, два раза сыграл вничью и дважды потерпел поражение.

Последние матчи: в первом матче «Хиберниан» смог заработать гостевую ничью с «Мидтьюлланном» (1:1). В составе хозяев отличился Джейми Макграт. Однако победу команда не удержала.

Перед стартом сезона «Хиберниан» провел пять товарищеских матчей. Три из них команда проиграла, один раз клуб выиграл и сыграл вничью. Разница мячей — 7:12.

Не сыграют: среди травмированных полузащитник Джозеф Ньюэлл и защитник Льюис Миллер.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хиберниан» выглядел неуверенно в первом матче, проиграв по всем ключевым показателям «Мидтьюлланну», однако смог удержать ничью.

Перед домашними трибунами команда должна показать лучший футбол, несмотря на статус аутсайдера в этом противостоянии.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» начал сезон в чемпионате Дании с победы и ничейного результата, набрав четыре очка. В двух матчах команда забила девять мячей, а пропустила пять.

В первом матче квалификации Лиги Европы «Мидтьюлланн» при домашних трибунах смог избежать поражения, забив на 72-й минуте.

Последние матчи: во внутреннем чемпионате команда сыграла вничью с клубом «Оденсе» со счетом 3:3. Во втором туре «Мидтьюлланн» разгромил «Сендерйюске» со счетом 6:2.

В первом матче квалификации «Мидтьюлланн» не смог реализовать преимущество домашней арены, что прекрасно отражает статистика.

«Мидтьюлланн» перед стартом сезона провела три товарищеских матча и смогла одержать победу в каждом из них. Разница мячей — 9:2.

Не сыграют: травмирован полузащитник Эдвард Чилуфья.

Состояние команды: «Мидтьюлланн» уверенно выглядит на старте сезона и показывает отличную игру в атаке.

Команда не смогла преобразовать доминацию в домашней игре, несмотря на преимущество в матче и теперь все начнет с «чистого» листа при гостевых трибунах.

Статистика для ставок

Первый матч завершился ничейным результатом — 1:1

«Мидтьюлланн» забил девять мячей в двух матчах чемпионата

«Хиберниан» нанес всего два удара в створ в первом матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 1.92. Ничья — 3.70, а победа «Хиберниан» в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.66 и 2.09.

Прогноз: «Мидтьюлланн» горит желанием завершить это противостояние победой после неудачной первой игры.

«Хиберниан» может удивить соперника в домашней игре, однако «Мидтьюлланн» обладает более опытным и мастеровитым составом.

Ставка: Победа «Мидтьюлланна» в матче за 1.92.

Прогноз: Ожидаем игру на результат от «Мидтьюлланна» и надежность в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Мидтьюлланна» больше 2 в матче за 2.85.