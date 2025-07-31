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    «Рига» отстоит добытое преимущество в первой игре?

    Дила — Рига. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дила» — «Рига»
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    «Рига» — «Вроцлав»
    «Дила» из Грузии дома сыграет против «Риги» из Латвии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дила» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Дила Гори

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Дила Гори 19:00 Рига

    Рига

  • Рига
    •

    «Дила»

    Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Дила» смогла преодолеть «Расинг» из Люксембурга (1:0 — дома, 2:1 — в гостях). Второй раунд для грузинского клуба стартовал неудачно, «Дила» на выезде уступила «Риге» (1:2).

    Дила Гори — Рига: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних 11 матчах «Дила» одержала 10 побед и лишь встреча с «Ригой» в Лиге конференций подпортила положительную статистику грузинской команды.

    «Рига»

    Турнирная таблица: Серебряный призёр чемпионата Латвии «Рига» занимает в турнирной таблице внутреннего первенства 1 место активом в 61 набранное очко.

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    • Последние матчи: В последнем туре чемпионата Латвии «Рига» выиграла у клуб «Метта» (3:2). Латвийский клуб стартовал с победы во втором раунде Лиги конференций, выиграв у «Дилы» (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Футболисты «Риги» не проигрывают на протяжении 23 матчей, одержав 21 победу и сыграв 2 встречи вничью.

    Статистика для ставок

    • «Рига» не проигрывает 23 матч подряда: 21 победа и 2 ничьи

    • «Дила» выиграла у «Расинга» из Люксембурга в 1 раунде Лиги конференций

    • «Рига» выиграла у «Дилы» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.30, а победа «Дилы» — в 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Дила» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: «Рига» вполне может подтвердить статус фаворита в очередной раз и одержит победу вновь.

    Ставка: Победа «Риги» с коэффициентом  2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дила — Рига?

    Матч Дила — Рига состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дила — Рига?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дила — Рига?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дила — Рига?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дила — Рига?

    Коэффициенты букмекеров: : «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.30, а победа «Дилы» — в 3.20.

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    Дила — Рига: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:00. «Рига» отстоит добытое преимущество в первой игре?
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