Дила — Рига. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Дила» из Грузии дома сыграет против «Риги» из Латвии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дила» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дила»

Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.

Последние матчи: В Лиге конференций «Дила» смогла преодолеть «Расинг» из Люксембурга (1:0 — дома, 2:1 — в гостях). Второй раунд для грузинского клуба стартовал неудачно, «Дила» на выезде уступила «Риге» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних 11 матчах «Дила» одержала 10 побед и лишь встреча с «Ригой» в Лиге конференций подпортила положительную статистику грузинской команды.

«Рига»

Турнирная таблица: Серебряный призёр чемпионата Латвии «Рига» занимает в турнирной таблице внутреннего первенства 1 место активом в 61 набранное очко.

Последние матчи: В последнем туре чемпионата Латвии «Рига» выиграла у клуб «Метта» (3:2). Латвийский клуб стартовал с победы во втором раунде Лиги конференций, выиграв у «Дилы» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Футболисты «Риги» не проигрывают на протяжении 23 матчей, одержав 21 победу и сыграв 2 встречи вничью.

Статистика для ставок

«Рига» не проигрывает 23 матч подряда: 21 победа и 2 ничьи

«Дила» выиграла у «Расинга» из Люксембурга в 1 раунде Лиги конференций

«Рига» выиграла у «Дилы» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.30, а победа «Дилы» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Дила» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

Прогноз: «Рига» вполне может подтвердить статус фаворита в очередной раз и одержит победу вновь.

Ставка: Победа «Риги» с коэффициентом 2.20.