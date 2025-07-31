Дила — Рига. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Дила Гори
Рига
«Дила»
Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.
Последние матчи: В Лиге конференций «Дила» смогла преодолеть «Расинг» из Люксембурга (1:0 — дома, 2:1 — в гостях). Второй раунд для грузинского клуба стартовал неудачно, «Дила» на выезде уступила «Риге» (1:2).
Дила Гори — Рига: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних 11 матчах «Дила» одержала 10 побед и лишь встреча с «Ригой» в Лиге конференций подпортила положительную статистику грузинской команды.
«Рига»
Турнирная таблица: Серебряный призёр чемпионата Латвии «Рига» занимает в турнирной таблице внутреннего первенства 1 место активом в 61 набранное очко.
Последние матчи: В последнем туре чемпионата Латвии «Рига» выиграла у клуб «Метта» (3:2). Латвийский клуб стартовал с победы во втором раунде Лиги конференций, выиграв у «Дилы» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Футболисты «Риги» не проигрывают на протяжении 23 матчей, одержав 21 победу и сыграв 2 встречи вничью.
Статистика для ставок
- «Рига» не проигрывает 23 матч подряда: 21 победа и 2 ничьи
- «Дила» выиграла у «Расинга» из Люксембурга в 1 раунде Лиги конференций
- «Рига» выиграла у «Дилы» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.30, а победа «Дилы» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Дила» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.
Прогноз: «Рига» вполне может подтвердить статус фаворита в очередной раз и одержит победу вновь.
Ставка: Победа «Риги» с коэффициентом 2.20.