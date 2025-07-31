АИК — Пайде. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

АИК из Швеции сыграет против «Пайде» из Эстонии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АИК — «Пайде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

АИК

Турнирная таблица: В чемпионате Швеции АИК расположился на 4 месте с активом в 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: В 18 туре Высшей лиги Швеции АИК сыграл вничью с клубом «Эстер» (0:0). В первом матче второго раунда Лиги конференций шведы переиграли эстонский «Пайде» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах АИК одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на третьем месте с активом в 41 балл.

Последние матчи: В стартовом раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл «Мэгпис» из Гибралтара (4:1 — дома, 3:2 — в гостях). Во втором раунде еврокубков «Пайде» уступил АИКу (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия из трех матчей, до встречи с АИКом из Швеции, футболисты «Пайде» выиграли у «Нарвы» в чемпионате Эстонии и «Мэгписа» в Лиге конференций.

Статистика для ставок

«Пайде» одержал третью победу подряд

АИК одержал две победы и потерпел три поражения

АИК выиграл у «Пайде» со счётом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 14.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

Прогноз: АИК классом выше «Пайде», шведы обыгрывают соперника в два мяча и вполне способны его приумножить.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.98.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.