АИК — Пайде. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

АИК
Пайде
АИК
Турнирная таблица: В чемпионате Швеции АИК расположился на 4 месте с активом в 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 3 поражения.
Последние матчи: В 18 туре Высшей лиги Швеции АИК сыграл вничью с клубом «Эстер» (0:0). В первом матче второго раунда Лиги конференций шведы переиграли эстонский «Пайде» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах АИК одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.
«Пайде»
Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на третьем месте с активом в 41 балл.
Последние матчи: В стартовом раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл «Мэгпис» из Гибралтара (4:1 — дома, 3:2 — в гостях). Во втором раунде еврокубков «Пайде» уступил АИКу (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась победная серия из трех матчей, до встречи с АИКом из Швеции, футболисты «Пайде» выиграли у «Нарвы» в чемпионате Эстонии и «Мэгписа» в Лиге конференций.
Статистика для ставок
- «Пайде» одержал третью победу подряд
- АИК одержал две победы и потерпел три поражения
- АИК выиграл у «Пайде» со счётом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 14.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: АИК классом выше «Пайде», шведы обыгрывают соперника в два мяча и вполне способны его приумножить.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.98.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.