1-й таймЦСКА — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данил Круговой«ЦСКА» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция Марк-Андре тен Стеген«Барселона» против тер Стегена. Почему ссора с капитаном может сорвать планы Флика Ричард РиосУэсли и еще четыре южноамериканца, для которых КЧМ стал трамплином в Европу
  • 17:42
    • «Динамо» Махачкала — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка страны
  • 17:34
    • ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Кубка России
  • 18:30
    • Лионель Месси назван лучшим игроком МЛС по итогам июля
  • 17:23
    • Источник: Мехди Дорваль подпишет контракт с «Рубином»
  • 17:18
    • Sky Sport: «Ливерпуль» согласовал контракт с Александером Исаком
  • 16:55
    • Лионель Верде стал игроком ЦСКА
  • 16:19
    • Московское «Динамо» получило отказ в трансфере Синайоко из «Осера»
    Все новости спорта

    АИК оставит эстонцев за бортом Лиги конференций?

    АИК — Пайде. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на АИК — «Пайде»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    АИК
    АИК из Швеции сыграет против «Пайде» из Эстонии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АИК — «Пайде», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    АИК

  • Сольна
    •  АИК 20:00 Пайде

    Пайде

  • Пайде
    •

    АИК

    Турнирная таблица: В чемпионате Швеции АИК расположился на 4 месте с активом в 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

    Последние матчи: В 18 туре Высшей лиги Швеции АИК сыграл вничью с клубом «Эстер» (0:0). В первом матче второго раунда Лиги конференций шведы переиграли эстонский «Пайде» (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах АИК одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

    «Пайде»

    Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на третьем месте с активом в 41 балл.

  • Дмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым
  • Экс-главный тренер «Факела», «Черноморца» и «Сочи» — о втором туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: В стартовом раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл «Мэгпис» из Гибралтара (4:1 — дома, 3:2 — в гостях). Во втором раунде еврокубков «Пайде» уступил АИКу (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Прервалась победная серия из трех матчей, до встречи с АИКом из Швеции, футболисты «Пайде» выиграли у «Нарвы» в чемпионате Эстонии и «Мэгписа» в Лиге конференций.

    Статистика для ставок

    • «Пайде» одержал третью победу подряд

    • АИК одержал две победы и потерпел три поражения

    • АИК выиграл у «Пайде» со счётом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 14.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: АИК классом выше «Пайде», шведы обыгрывают соперника в два мяча и вполне способны его приумножить.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.98.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АИК — Пайде?

    Матч АИК — Пайде состоится 31 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч АИК — Пайде?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче АИК — Пайде?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АИК — Пайде?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АИК — Пайде?

    Коэффициенты букмекеров: : АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 14.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Карабах — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маннарино — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коболли — Галарно
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вукич — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальмё — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ФКСБ — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лудогорец — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    АИК — Пайде: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:00. АИК оставит эстонцев за бортом Лиги конференций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры