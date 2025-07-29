2-й таймУрал — ЧерноморецОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал»«Урал» — «Черноморец». Онлайн, прямая трансляция Джейми ВардиБез лишнего шума. Незаметные трансферы в АПЛ, которые удивили Ламин Ямаль — новый амбассадор eFootballПлавный рост или вялый прогресс? Чего добились в eFootball с момента его релиза?
  • 16:25
    • «СЭ»: Рубенс близок к переходу в «Динамо»
  • 16:16
    • Ткачев стал хоккеистом «Металлурга»
  • 15:33
    • Захарян вернулся в общую группу
  • 14:45
    • Стали известны судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 14:40
    • Комтуа продлил контракт с «Динамо»
  • 12:53
    • «Бешикташ» и «Спартак» договорились по поводу перехода Фернандеша
  • 11:17
    • Зайнутдинов перешел в «Динамо»
    Все новости спорта

    Разгромят ли киевляне соперника и в ответной игре?

    Динамо Киев — Хамрун: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 1.85

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Киев Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Хамрун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Киев
    Киевское «Динамо» сыграет дома против мальтийского «Хамруна» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 29 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Хамрун», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Июля 2025 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 21:00 Хамрун Спартанс

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: «Динамо» Киев завоевало титул чемпиона Украины, набрав 70 очков и опередив вице-чемпиона — «Александрию» на 3 пункта.

    Последние матчи: Киевляне сделали весомую зявку на выход в 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче против чемпиона Мальты — команды «Хамрун» украинский коллектив выиграл со счётом 3:0. В составе победителей голами отметились Ванат, Буяльский и Волошин.

    Динамо К — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В последних пяти матчах киевское «Динамо» одержало одну победу, сыграло две встречи вничью и потерпело два поражения.

    «Хамрун»

    Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Эта виктория позволила коллективу попость в квалификацию Лиги чемпионов.

  • Даку снова спас «Рубин»: «Зенит» упустил победу в Казани на последней минуте
  • Команда Семака всё ещё выглядит неубедительно
  • Сегодня

    • Последние матчи: Чемпион Мальты совершил камбэк в матче против «Жальгириса» в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Сначала футболсты «Хамруна» проиграли на выезде (0:2), затем одержали победу в поединке в домашней встрече со счётом 3:0.

    Однако в противостоянии с киевским «Динамо» мальтийский клуб вряд ли сможет отыграть отставание в три мяча, есть большая вероятность, что «Хамрун» продолжит выступление в 3 раунде Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Хамрун» одержал две победы и потерпел три поражения.

    Статистика для ставок

    • Мальтийский «Хамрун» переиграл «Жальгирис» в первом раунде ЛЧ (3:2 — суммарный счет)

    • Киевское «Динамо» в последних пяти матчах одержало две победы

    • «Динамо» Киев одержало победу над «Хамруном» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.20, а победа «Хамруна» — в 15.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: Чемпион Украины «Динамо» не будет останавливаться на достигнутом, разгромив один раз «Хамрун», киевляне вполне способны нанести очередное поражение сопернику.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Киев — Хамрун?

    Матч Динамо Киев — Хамрун состоится 29 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Киев — Хамрун?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Киев — Хамрун?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Киев — Хамрун?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Киев — Хамрун?

    Коэффициенты букмекеров: : «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.20, а победа «Хамруна» — в 15.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Макдональд — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Куинн — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Копршива — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шяуляй — Дайнава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вукич — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ватануки — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Беллуччи — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.98
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Хегельман — Ритеряй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Скулкейт — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гирон — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бойер — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чорич — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо Киев — Хамрун: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 29.07.202521:00. Разгромят ли киевляне соперника и в ответной игре?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры