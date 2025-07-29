Динамо Киев — Хамрун: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 1.85

Киевское «Динамо» сыграет дома против мальтийского «Хамруна» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 29 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Хамрун», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: «Динамо» Киев завоевало титул чемпиона Украины, набрав 70 очков и опередив вице-чемпиона — «Александрию» на 3 пункта.

Последние матчи: Киевляне сделали весомую зявку на выход в 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче против чемпиона Мальты — команды «Хамрун» украинский коллектив выиграл со счётом 3:0. В составе победителей голами отметились Ванат, Буяльский и Волошин.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В последних пяти матчах киевское «Динамо» одержало одну победу, сыграло две встречи вничью и потерпело два поражения.

«Хамрун»

Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Эта виктория позволила коллективу попость в квалификацию Лиги чемпионов.

Последние матчи: Чемпион Мальты совершил камбэк в матче против «Жальгириса» в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Сначала футболсты «Хамруна» проиграли на выезде (0:2), затем одержали победу в поединке в домашней встрече со счётом 3:0.

Однако в противостоянии с киевским «Динамо» мальтийский клуб вряд ли сможет отыграть отставание в три мяча, есть большая вероятность, что «Хамрун» продолжит выступление в 3 раунде Лиги чемпионов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Хамрун» одержал две победы и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

Мальтийский «Хамрун» переиграл «Жальгирис» в первом раунде ЛЧ (3:2 — суммарный счет)

Киевское «Динамо» в последних пяти матчах одержало две победы

«Динамо» Киев одержало победу над «Хамруном» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.20, а победа «Хамруна» — в 15.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.13.

Прогноз: Чемпион Украины «Динамо» не будет останавливаться на достигнутом, разгромив один раз «Хамрун», киевляне вполне способны нанести очередное поражение сопернику.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.70.