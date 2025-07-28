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    Удержит ли первое место «Ривер Плейт»?

    Ривер Плейт — Сан-Лоренсо. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины (Клаусура), 28 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Сан-Лоренсо»
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    «Ривер Плейт»
    28 июля в матче чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Сан-Лоренсо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» по итогам двух туров регулярного чемпионата Аргентины текущего розыгрыша занимает первую позицию.

    Команда набрала максимальные шесть баллов и на два очка опережает своего ближайшего преследователя «Атлетико Тукуман», а также нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре хозяева в рамках второго тура национального первенства на чужом поле разгромили «Институто» (4:0).

    Ранее в стартовом туре чемпионата Аргентины коллектив также набрал максимум очков, теперь уже в домашних стенах одержав победу над «Платенсе» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Дриусси, Меса и Руберто, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Ривер Плейт» выиграл с общим счетом 7:1.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Факундо Колидио и Сантьяго Ленсина — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Аргентины текущего сезона с двумя голами.

    «Сан-Лоренсо»

    Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» по итогам двух матчей регулярного чемпионата Аргентины текущего розыгрыша занимает пятую строчку.

    Команда набрала четыре очка и находится в зоне плей-офф (топ-8), с отставанием в два пункта от нынешнего соперника, а также с отрывом в один балл от девятого места, что вне зоны плей-офф.

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    • Последние матчи: гости в своей последней игре в рамках второго тура национального первенства сыграли вничью на своем поле с «Химнасией» Ла-Плата (0:0).

    Перед этим в стартовом туре чемпионата Аргентины клуб уже набрал три балла, когда на этот раз в чужих стенах одержал победу над «Тальересом» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Ариас и Домингес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сан-Лоренсо» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать по крайней мере на один балл, правда, добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Алексис Куэльо — автор пока что единственного гола команды в текущем розыгрыше чемпионата Аргентины, тогда как еще один мяч соперник забил в свои ворота.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Ривер Плейта» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Ривер Плейта» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Сан-Лоренсо» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.60, победа «Сан-Лоренсо» — в 6.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева забии больше 1,5 голов. Так было и в их семи из девяти последних домашних поединков.

    И хотя в 14-ти последних матчах гости пропустили меньше 1,5 голов, результативность фаворита игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: индивидуальный тотал «Ривер Плейта» больше 1,5 голов за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Ривер Плейта».

    Ставка: оба соперника забьют за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ривер Плейт — Сан-Лоренсо?

    Матч Ривер Плейт — Сан-Лоренсо состоится 28 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ривер Плейт — Сан-Лоренсо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Ривер Плейта» больше 1,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ривер Плейт — Сан-Лоренсо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Ривер Плейта» больше 1,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ривер Плейт — Сан-Лоренсо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ривер Плейт — Сан-Лоренсо?

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.60, победа «Сан-Лоренсо» — в 6.50.

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