Манчестер Юнайтед — Вест Хэм. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2025 года

27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы скромно провели минувший сезон. Команда финишировала на 15 строчке АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» на 17 очков опередил опасную зону. Да и забивала команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Манкунианцы не смогли обыграть «Лидс» (0:0).

До того команда смогла обыграть Гонконг (3:1). А вот поединок с азиатскими звездами завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Манкунианцы не проигрывали в 2 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды достаточно качественный.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Вест Хэму». В пяти последних очных поединках Манкунианцы победили 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Манкунианцы явно намерены заметно прибавить в созидательном плане.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» на 22 зачетных балла отстал от топ-7. А вот в собственные ворота команда пропустила 62 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Вест Хэм» переиграл «Грассхоппер» (3:1).

До того команда сумела обыграть «Ипсвич Таун» (3:1). А вот несколько ранее она была бита «Ноттингем Форестом» (1:2).

При этом «Вест Хэм» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом «Вест Хэм» победил в своем пока единственном летнем спарринге. Да и в плане реализации команда относительно преуспевает.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Молотобойцы» намереваются побороться за выход в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Молотобойцы» победили в 2 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Манкунианцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам «молотобойцев».

«Манчестер Юнайтед» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона лондонцев ошибается частенько.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00