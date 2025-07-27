Манчестер Юнайтед — Вест Хэм. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2025 года

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы скромно провели минувший сезон. Команда финишировала на 15 строчке АПЛ.
При этом «Манчестер Юнайтед» на 17 очков опередил опасную зону. Да и забивала команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Манкунианцы не смогли обыграть «Лидс» (0:0).
До того команда смогла обыграть Гонконг (3:1). А вот поединок с азиатскими звездами завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Манкунианцы не проигрывали в 2 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды достаточно качественный.
Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Вест Хэму». В пяти последних очных поединках Манкунианцы победили 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Манкунианцы явно намерены заметно прибавить в созидательном плане.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Вест Хэм» на 22 зачетных балла отстал от топ-7. А вот в собственные ворота команда пропустила 62 мяча в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Вест Хэм» переиграл «Грассхоппер» (3:1).
До того команда сумела обыграть «Ипсвич Таун» (3:1). А вот несколько ранее она была бита «Ноттингем Форестом» (1:2).
При этом «Вест Хэм» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.
При этом «Вест Хэм» победил в своем пока единственном летнем спарринге. Да и в плане реализации команда относительно преуспевает.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Молотобойцы» намереваются побороться за выход в еврокубки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- «Молотобойцы» победили в 2 последних матчах
- «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 3.65Сочи — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Манкунианцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам «молотобойцев».
«Манчестер Юнайтед» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона лондонцев ошибается частенько.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00