Кайсар — Кызылжар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 26 июля 2025 года

26 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Кызылжар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Кызылжар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 14 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице с отрывом в три пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки) и на два очка уступает вышестоящему «Жетысу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Кайратом» (1:1).

Перед этим в 16-м туре чемпионата страны коллектив и вовсе остался без баллов, когда снова-таки на выездной арене потерпел поражение от «Окжетпеса» (2:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» ни разу не выиграл при двух поражениях и четырех ничьих.

Это сулит хозяевам явно плохие шансы на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес их нынешнего соперника в классе.

Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в пять пунктов от ее нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от «Атырау» (0:1).

Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Тураном» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» выиграл лишь раз при шести ничьих и трех поражениях.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником.

Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Кайсара» забивали обе команды

в четырех из семи последних матчей «Кайсара» забивали больше 2,5 голов

в шести из 10-ти последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.95, победа «Кайсара» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был и в двух из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Кайсара».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30