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    Толкнет ли «Кызылжар» к зоне вылета «Кайсар»?

    Кайсар — Кызылжар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсар» — «Кызылжар»
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    «Кайсар»
    26 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Кызылжар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Кызылжар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 26 Июля 2025 года

    Кайсар

  • Кызылорда
    •  Кайсар 18:00 Кызыл-Жар

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 14 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице с отрывом в три пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки) и на два очка уступает вышестоящему «Жетысу».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Кайратом» (1:1).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата страны коллектив и вовсе остался без баллов, когда снова-таки на выездной арене потерпел поражение от «Окжетпеса» (2:4).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» ни разу не выиграл при двух поражениях и четырех ничьих.

    Это сулит хозяевам явно плохие шансы на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес их нынешнего соперника в классе.

    Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в пять пунктов от ее нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от «Атырау» (0:1).

    Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Тураном» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» выиграл лишь раз при шести ничьих и трех поражениях.

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    Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником.

    Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Кайсара» забивали обе команды

    • в четырех из семи последних матчей «Кайсара» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из 10-ти последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.95, победа «Кайсара» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был и в двух из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Кайсара».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайсар — Кызылжар?

    Матч Кайсар — Кызылжар состоится 26 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайсар — Кызылжар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайсар — Кызылжар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайсар — Кызылжар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайсар — Кызылжар?

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.95, победа «Кайсара» — в 2.80.

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