Жальгирис — Линфилд. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Жальгирис
Линфилд
«Жальгирис»
Турнирная таблица: «Жальгирис» в нынешнем розыгрыше чемпионата занимает 5 место, набрав 28 очков в 20 матчах.
Последние матчи: Чемпион Литвы не смог пройти первую стадию отбора Лиги чемпионов, проиграв мальтийскому коллективу «Хамрун» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы, включая успех в матче чемпионата Литвы против клуба «Джюгас Тельшяй» (2:0).
«Линфилд»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» завоевал титул лучшей команды, набрав 85 очков.
Последние матчи: «Линфилд» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурну» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Линфилд» в пяти матчах одержал две победы, одну игру сыграл вничью и два поединка проиграл.
Статистика для ставок
- «Жальгирис» уступил «Хамруну» в Лиге чемпионов (2:3 — суммарный счёт)
- «Линфилд» проиграл «Шелбурну» в Лиге чемпионов (1:2 — суммарный счёт)
- В 2021 «Жальгирис» дважды обыграл «Линфилд» в Лиге чемпионов (5:2 — суммарный счёт)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа «Линфилда» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.65.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Ильвес — АЗ Алкмар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Жальгирис» уже один раз недооценил соперника, навряд ли литовцы оступятся вновь, только уже в поединке против «Линфилда». Ставим на победу чемпиона Литвы.
Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 1.87.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.