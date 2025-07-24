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    Литовцы не оставят шансов сопернику?

    Жальгирис — Линфилд. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Линфилд»
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    «Хамрун» — «Жальгирис»
    Литовский «Жальгирис» дома сыграет против «Линфилда» из Северной Ирландии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Линфилд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Жальгирис

  • Вильнюс
    •  Жальгирис 19:00 Линфилд

    Линфилд

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Жальгирис»

    Турнирная таблица: «Жальгирис» в нынешнем розыгрыше чемпионата занимает 5 место, набрав 28 очков в 20 матчах.

    Последние матчи: Чемпион Литвы не смог пройти первую стадию отбора Лиги чемпионов, проиграв мальтийскому коллективу «Хамрун» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы, включая успех в матче чемпионата Литвы против клуба «Джюгас Тельшяй» (2:0).

    «Линфилд»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» завоевал титул лучшей команды, набрав 85 очков.

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    • Последние матчи: «Линфилд» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурну» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Линфилд» в пяти матчах одержал две победы, одну игру сыграл вничью и два поединка проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Жальгирис» уступил «Хамруну» в Лиге чемпионов (2:3 — суммарный счёт)

    • «Линфилд» проиграл «Шелбурну» в Лиге чемпионов (1:2 — суммарный счёт)

    • В 2021 «Жальгирис» дважды обыграл «Линфилд» в Лиге чемпионов (5:2 — суммарный счёт)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа «Линфилда» — в 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.65.

    Прогноз: «Жальгирис» уже один раз недооценил соперника, навряд ли литовцы оступятся вновь, только уже в поединке против «Линфилда». Ставим на победу чемпиона Литвы.

    Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 1.87.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жальгирис — Линфилд?

    Матч Жальгирис — Линфилд состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Жальгирис — Линфилд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Жальгириса».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жальгирис — Линфилд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Жальгириса»» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жальгирис — Линфилд?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жальгирис — Линфилд?

    Коэффициенты букмекеров: : «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа «Линфилда» — в 4.20.

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    Жальгирис — Линфилд: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. Литовцы не оставят шансов сопернику?
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