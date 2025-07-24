Жальгирис — Линфилд. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Литовский «Жальгирис» дома сыграет против «Линфилда» из Северной Ирландии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Линфилд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жальгирис»

Турнирная таблица: «Жальгирис» в нынешнем розыгрыше чемпионата занимает 5 место, набрав 28 очков в 20 матчах.

Последние матчи: Чемпион Литвы не смог пройти первую стадию отбора Лиги чемпионов, проиграв мальтийскому коллективу «Хамрун» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы, включая успех в матче чемпионата Литвы против клуба «Джюгас Тельшяй» (2:0).

«Линфилд»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» завоевал титул лучшей команды, набрав 85 очков.

Последние матчи: «Линфилд» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурну» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Линфилд» в пяти матчах одержал две победы, одну игру сыграл вничью и два поединка проиграл.

Статистика для ставок

«Жальгирис» уступил «Хамруну» в Лиге чемпионов (2:3 — суммарный счёт)

«Линфилд» проиграл «Шелбурну» в Лиге чемпионов (1:2 — суммарный счёт)

В 2021 «Жальгирис» дважды обыграл «Линфилд» в Лиге чемпионов (5:2 — суммарный счёт)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа «Линфилда» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.65.

Прогноз: «Жальгирис» уже один раз недооценил соперника, навряд ли литовцы оступятся вновь, только уже в поединке против «Линфилда». Ставим на победу чемпиона Литвы.

Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.