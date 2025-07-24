Викинг — Копер. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Викинг
Koper
«Викинг»
Турнирное положение: «Викинг» преуспевает в своем чемпионате. Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом «Викинг» уступил в 3 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает реже 3 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Викинг» уступил «Будё-Глимту» (2:4).
До того команда была бита «Бранном» (1:3). Да и поединок с «Сарпсборгом» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл одну победу. В этих поединках «Викинг» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Викинг» нынче находится в психологической яме. Команда пропустила 7 мячей в 2 своих последних матчах.
Причем «Викинг» явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Да и словенцев вряд ли назовешь существенной преградой для этого.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Копер»
Турнирное положение: «Копер» неплохо начал новый чемпионат Словении. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Копер» победил в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Копер» переиграл «Браво» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Железничару» (3:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с тем же соперником (1:1).
При этом «Копер» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Копер» вполне прилично выглядит в атаке. Команда забила 5 мячей в двух своих последних поединках.
При этом «Копер» неизменно пропускал в 6 своих последних матчах. Тем не менее, последние победы явно прибавили задора.
Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 35 раз в 36 поединках минувшего чемпионата Словении.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копер» явно постарается максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Викинг» проиграл в 3 своих последних поединках
- Словенцы в среднем забивают реже 2 голов за матч
- «Копер» победил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Андерлехт — Хеккен: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Викинг» ужасно смотрелся в последних матчах, и явно не успел отойти от серии неудач.
Словенцы способны прибавить в плане реализации, да и в своих последних матчах команда смотрелась выгодно.
Ставка: «Копер» не проиграет за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25