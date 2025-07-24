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    «Викингу» победы не видать?

    Викинг — Копер. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    «Викинг»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Викинг» и «Копер». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викинг» — «Копер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Викинг

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Викинг 20:00 Koper

    Koper

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Викинг»

    Турнирное положение: «Викинг» преуспевает в своем чемпионате. Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Викинг» уступил в 3 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает реже 3 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Викинг» уступил «Будё-Глимту» (2:4).

    До того команда была бита «Бранном» (1:3). Да и поединок с «Сарпсборгом» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл одну победу. В этих поединках «Викинг» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Викинг» нынче находится в психологической яме. Команда пропустила 7 мячей в 2 своих последних матчах.

    Причем «Викинг» явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Да и словенцев вряд ли назовешь существенной преградой для этого.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Копер»

    Турнирное положение: «Копер» неплохо начал новый чемпионат Словении. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Копер» победил в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Копер» переиграл «Браво» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Железничару» (3:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с тем же соперником (1:1).

    При этом «Копер» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Копер» вполне прилично выглядит в атаке. Команда забила 5 мячей в двух своих последних поединках.

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    При этом «Копер» неизменно пропускал в 6 своих последних матчах. Тем не менее, последние победы явно прибавили задора.

    Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 35 раз в 36 поединках минувшего чемпионата Словении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копер» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Викинг» проиграл в 3 своих последних поединках

    • Словенцы в среднем забивают реже 2 голов за матч

    • «Копер» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

    Прогноз: «Викинг» ужасно смотрелся в последних матчах, и явно не успел отойти от серии неудач.

    Словенцы способны прибавить в плане реализации, да и в своих последних матчах команда смотрелась выгодно.

    Ставка: «Копер» не проиграет за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Викинг — Копер?

    Матч Викинг — Копер состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Викинг — Копер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Копер» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Викинг — Копер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Копер» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Викинг — Копер?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Викинг — Копер?

    Коэффициенты букмекеров: «Викинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Викинг — Копер: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. «Викингу» победы не видать?
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