Комо — Аль-Ахли Джидда: прогноз на футбол и ставка за 2.19

23 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Комо» и «Аль-Ахли» Джидда. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Аль-Ахли» Джидда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» продуктивно провел минувший сезон. Команда финишировала на 10 строчке итальянского чемпионата.

При этом «Комо» летом провел лишь один контрольный поединок. Да и лидеров команде в межсезонье удалось сохранить.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Комо» переиграл «Лилль» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). А вот поединок с «Вероной» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Комо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Комо» наделал немало шуму в минувшем сезоне. Команда способна дать бой кому угодно.

Причем «Комо» в среднем забивает чаще гола за матч. При этом оборона команды дает результативные сбои немногим меньше 2 раз за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Итальянцы уж точно не собираются лишь обороняться.

«Аль-Ахли» Джидда

Турнирное положение: «Аль-Ахли» минувший сезон провел не столь успешно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Ахли» Джидда на 3 очка отстала от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аль-Ахли» переиграл «Тироль» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Аль-Рияду» (1:0). А вот несколько ранее она была бита «Аль-Иттифаком» (1:3).

При этом «Аль-Ахли» Джидда в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахли» в последнее время выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 последних поединках.

При этом «Аль-Ахли» Джидда забивает с некоторой натугой. Да и оборонительные редуты команды явно не назовешь непроходимыми.

Команда нынешним летом пока провела всего один спарринг. Да и поединки с крепкими соперниками ей даются чересчур непросто.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена действовать с позиции силы.

Статистика для ставок

«Комо» в среднем забивает чаще гола за матч

Обе команды нынешним летом провели по одному спаррингу

«Аль-Ахли» Джидда победил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Джидда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 3.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

Прогноз: Аравийцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу понесутся к воротам итальянцев.

«Аль-Ахли» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Аль-Ахли» Джидда в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.21