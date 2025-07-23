Комо — Аль-Ахли Джидда: прогноз на футбол и ставка за 2.19

Комо
Аль-Ахли
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» продуктивно провел минувший сезон. Команда финишировала на 10 строчке итальянского чемпионата.
При этом «Комо» летом провел лишь один контрольный поединок. Да и лидеров команде в межсезонье удалось сохранить.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Комо» переиграл «Лилль» (3:2).
До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). А вот поединок с «Вероной» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Комо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Комо» наделал немало шуму в минувшем сезоне. Команда способна дать бой кому угодно.
Причем «Комо» в среднем забивает чаще гола за матч. При этом оборона команды дает результативные сбои немногим меньше 2 раз за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Итальянцы уж точно не собираются лишь обороняться.
«Аль-Ахли» Джидда
Турнирное положение: «Аль-Ахли» минувший сезон провел не столь успешно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Ахли» Джидда на 3 очка отстала от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 34 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аль-Ахли» переиграл «Тироль» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Аль-Рияду» (1:0). А вот несколько ранее она была бита «Аль-Иттифаком» (1:3).
При этом «Аль-Ахли» Джидда в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Ахли» в последнее время выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 последних поединках.
При этом «Аль-Ахли» Джидда забивает с некоторой натугой. Да и оборонительные редуты команды явно не назовешь непроходимыми.
Команда нынешним летом пока провела всего один спарринг. Да и поединки с крепкими соперниками ей даются чересчур непросто.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена действовать с позиции силы.
Статистика для ставок
- «Комо» в среднем забивает чаще гола за матч
- Обе команды нынешним летом провели по одному спаррингу
- «Аль-Ахли» Джидда победил в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Джидда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 3.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.
- 2.00КуПС — Кайрат: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Линкольн — Црвена Звезда: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Хамрун — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Аравийцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу понесутся к воротам итальянцев.
«Аль-Ахли» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Аль-Ахли» Джидда в 1 тайме за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.21