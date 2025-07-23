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    «Комо» сразу придется несладко

    Комо — Аль-Ахли Джидда: прогноз на футбол и ставка за 2.19

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Комо Прогнозы на Аль-Ахли Джидда Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Комо» — «Аль-Ахли» Джидда
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    Патрик Кутроне
    23 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Комо» и «Аль-Ахли» Джидда. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Аль-Ахли» Джидда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 15:00 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» продуктивно провел минувший сезон. Команда финишировала на 10 строчке итальянского чемпионата.

    При этом «Комо» летом провел лишь один контрольный поединок. Да и лидеров команде в межсезонье удалось сохранить.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Комо» переиграл «Лилль» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). А вот поединок с «Вероной» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Комо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Комо» наделал немало шуму в минувшем сезоне. Команда способна дать бой кому угодно.

    Причем «Комо» в среднем забивает чаще гола за матч. При этом оборона команды дает результативные сбои немногим меньше 2 раз за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Итальянцы уж точно не собираются лишь обороняться.

    «Аль-Ахли» Джидда

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» минувший сезон провел не столь успешно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахли» Джидда на 3 очка отстала от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аль-Ахли» переиграл «Тироль» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Рияду» (1:0). А вот несколько ранее она была бита «Аль-Иттифаком» (1:3).

    При этом «Аль-Ахли» Джидда в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахли» в последнее время выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 последних поединках.

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    При этом «Аль-Ахли» Джидда забивает с некоторой натугой. Да и оборонительные редуты команды явно не назовешь непроходимыми.

    Команда нынешним летом пока провела всего один спарринг. Да и поединки с крепкими соперниками ей даются чересчур непросто.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена действовать с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • «Комо» в среднем забивает чаще гола за матч

    • Обе команды нынешним летом провели по одному спаррингу

    • «Аль-Ахли» Джидда победил в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Джидда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 3.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

    Прогноз: Аравийцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу понесутся к воротам итальянцев.

    «Аль-Ахли» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Аль-Ахли» Джидда в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.21

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Комо — Аль-Ахли Джидда?

    Матч Комо — Аль-Ахли Джидда состоится 23 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Комо — Аль-Ахли Джидда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Комо — Аль-Ахли Джидда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Комо — Аль-Ахли Джидда?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Комо — Аль-Ахли Джидда?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Джидда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 3.74.

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    Комо — Аль-Ахли Джидда: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 23.07.202515:00. «Комо» сразу придется несладко
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