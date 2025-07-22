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    Пройдет ли «Виктория» «Серветт»?

    Виктория Пльзень — Серветт: ставка за 1.85 и прогноз на матч Лиги чемпионов

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    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Серветт»
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    Павел Шульц («Виктория» Пльзень)
    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Виктория» Пльзень — «Серветт». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Серветт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Виктория П

  • Пльзень
    •  Виктория П 20:00 Серветт

    Серветт

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: «Виктория» Пльзень получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря второму месте в первенстве Чехии.

    Команда набрала 74 очка и на 16 баллов отстала от ставшей чемпионом пражской «Славии», а также на три пункта опередила третью в таблице «Остраву».

    Виктория П — Серветт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша национального чемпионата клуб на чужом поле разгромил «Пардубице» (5:1).

    Ранее в поединке, который был товарищеским, коллектив на этот раз в домашних стенах разошелся мировой с немецким «Бохумом» с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, были официальными и контрольными, «Виктория» Пльзень одержала девять побед и ни разу не проиграла.

    Это обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, хотя тот вполне способен неприятно их удивить.

    Матей Выдра — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше чемпионата Чехии с двумя голами.

    «Серветт»

    Турнирное положение: «Серветт» также получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря второй позиции в первенстве Швейцарии.

    Команда набрала 63 очка и на 10 баллов отстала от ставшего чемпионом «Базеля», а также на два пункта опередила третий в таблице «Янг Бойз».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле переиграл французский «Сент-Этьен» (3:2).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив также победил, разобравшись в чужих стенах с соотечественниками из «Ксамакса» (3:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Серветт» выиграл три раза.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мирослав Стеванович — лучший действующий бомбардир команды в чемпионате Швейцарии прошлого сезона с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Виктории» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Серветта» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Серветт» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.90, победа «Серветта» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виктория Пльзень — Серветт?

    Матч Виктория Пльзень — Серветт состоится 22 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Виктория Пльзень — Серветт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виктория Пльзень — Серветт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виктория Пльзень — Серветт?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виктория Пльзень — Серветт?

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.90, победа «Серветта» — в 5.20.

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    Виктория Пльзень — Серветт: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 22.07.202520:00. Пройдет ли «Виктория» «Серветт»?
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