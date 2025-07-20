Институто — Ривер Плейт. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 июля 2025 года

20 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Институто» и «Ривер Плейт». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Институто» — «Ривер Плейт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Институто»

Турнирное положение: «Бело-красные» начали сезон продуктивно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Институто» не пропускал в двух своих последних матчах. Вот только команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Институто» сумел одолеть «Химнасию» (1:0).

До того команда в серии пенальти уступила «Атлетико Хуракану». А вот поединок с «Архентинос Хуниорс» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Институто» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бело-красные» нынче выглядят довольно уверенно. Вот только забивает команда с огромной натугой.

Причем «Институто» традиционно неудачно противостоит «миллионерам». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена сохранить место в группе лидеров.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Миллионеры» явно поборются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ривер Плейт» провалился на КЧМ. Там команда так и не сумела выйти из группы, заняв в ней лишь третье место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ривер Плейт» переиграл «Платенсе» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Монтерреем» (0:0).

При этом «Ривер Плейт» в 5 своих последних поединках добыл две победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ривер Плейт» явно не преуспевает в плане стабильности результатов. Плюс до последней виктории команда не забивала дважды кряду.

При этом «Ривер Плейт» обыграл «Институто» в трех последних очных поединках. Более того, «миллионеры» еще ни разу не проигрывали этому оппоненту.

Команда имеет довольно высокий кадровый потенциал. Да и пора бы ей наконец-то поднатореть в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Миллионеры» намерены закрепиться на вершине таблицы.

Статистика для ставок

«Бело-красные» не забивали в 2 своих последних матчах

«Ривер Плейт» одолел «Институто» в 3 последних очных встречах

«Миллионеры» до последней виктории не забивали 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Ривер Плейт» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости борются за самые высокие места, к тому же традиционно успешно противостоят «Институто».

Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05