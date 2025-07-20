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    «Миллионеры» добудут три очка

    Институто — Ривер Плейт. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Институто» — «Ривер Плейт»
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    Факундо Колидио
    20 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Институто» и «Ривер Плейт». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Институто» — «Ривер Плейт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Институто»

    Турнирное положение: «Бело-красные» начали сезон продуктивно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Институто» не пропускал в двух своих последних матчах. Вот только команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Институто» сумел одолеть «Химнасию» (1:0).

    До того команда в серии пенальти уступила «Атлетико Хуракану». А вот поединок с «Архентинос Хуниорс» завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Институто» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бело-красные» нынче выглядят довольно уверенно. Вот только забивает команда с огромной натугой.

    Причем «Институто» традиционно неудачно противостоит «миллионерам». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена сохранить место в группе лидеров.

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Миллионеры» явно поборются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ривер Плейт» провалился на КЧМ. Там команда так и не сумела выйти из группы, заняв в ней лишь третье место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ривер Плейт» переиграл «Платенсе» (3:1).

    До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Монтерреем» (0:0).

    При этом «Ривер Плейт» в 5 своих последних поединках добыл две победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ривер Плейт» явно не преуспевает в плане стабильности результатов. Плюс до последней виктории команда не забивала дважды кряду.

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    При этом «Ривер Плейт» обыграл «Институто» в трех последних очных поединках. Более того, «миллионеры» еще ни разу не проигрывали этому оппоненту.

    Команда имеет довольно высокий кадровый потенциал. Да и пора бы ей наконец-то поднатореть в плане реализации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Миллионеры» намерены закрепиться на вершине таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Бело-красные» не забивали в 2 своих последних матчах

    • «Ривер Плейт» одолел «Институто» в 3 последних очных встречах

    • «Миллионеры» до последней виктории не забивали 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Ривер Плейт» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

    Номинальные гости борются за самые высокие места, к тому же традиционно успешно противостоят «Институто».

    Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Институто — Ривер Плейт?

    Матч Институто — Ривер Плейт состоится 20 июля 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Институто — Ривер Плейт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Институто — Ривер Плейт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Институто — Ривер Плейт?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Институто — Ривер Плейт?

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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