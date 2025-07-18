Универсидад де Чили — Гуарани: прогноз на первый матч 1/16 финала, Южноамериканский Кубок со ставкой за 2.13

18 июля в первом матче 1/16 финала Южноамериканского Кубка по футболу сыграют «Универсидад де Чили» — «Гуарани». Начало встречи — 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Универсидад де Чили» — «Гуарани», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Универсидад де Чили»

Турнирное положение: «Универсидад де Чили» выступал в Кубке Либертадорес, где заняла третье место в группе с 10-ю очками, поэтому сыграет в 1/16 финала менее престижного турнира.

Команда на два очка уступила победителю группы «Эстудиантесу» и второму «Ботафого», а также на девять пунктов опередила четвертый в таблице «Карабобо».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура чемпионата Чили клуб сыграл на своем поле одержал победу над «Коло-Коло» (2:1).

Перед этим в поединке четвертого тура национального первенства коллектив также набрал максимум очков, с результатом 2:0 одержав «сухую» победу над «Унион Эспаньолом» на выезде.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чилийскую Примеру, «Универсидад де Чили» неизменно выигрывал.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Чарлес Арангис — лучший бомбардир команды в Кубке Либертадорес с тремя голами.

«Гуарани»

Турнирное положение: «Гуарани» по итогам шести туров занял вторую позицию в группе Южноамериканского Кубка, поэтому вышел в 1/16 финала турнира.

Команда на четыре очка уступила победителю квартета «Индепендьенте», а также на один пункт опередила третий в таблице «Бостон Ривер» и четвертый «Насьональ Потоси».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура парагвайской Примеры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Насьональ Асунсьона» (0:1).

Перед этим в поединке первого тура национального чемпионата коллектив в домашних стенах обыграл ФК «2 де Майо» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Гуарани» проиграл три раза при одной победе.

Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, а также если учесть перевес соперника в классе.

Густаво Варгас — лучший бомбардир команды в Южноамериканском Кубке с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Универсидад де Чили» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

в двух из четырех последних матчей «Универсидад де Чили» забивали больше 3,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Гуарани» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Универсидад де Чили» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Гуарани» — в 4.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Универсидад де Чили» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20