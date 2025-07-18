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    Универсидад де Чили — Гуарани: прогноз на первый матч 1/16 финала, Южноамериканский Кубок со ставкой за 2.13

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    Прогноз и ставки на «Универсидад де Чили» — «Гуарани»
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    «Гуарани»
    18 июля в первом матче 1/16 финала Южноамериканского Кубка по футболу сыграют «Универсидад де Чили» — «Гуарани». Начало встречи — 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Универсидад де Чили» — «Гуарани», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Универсидад де Чили»

    Турнирное положение: «Универсидад де Чили» выступал в Кубке Либертадорес, где заняла третье место в группе с 10-ю очками, поэтому сыграет в 1/16 финала менее престижного турнира.

    Команда на два очка уступила победителю группы «Эстудиантесу» и второму «Ботафого», а также на девять пунктов опередила четвертый в таблице «Карабобо».

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура чемпионата Чили клуб сыграл на своем поле одержал победу над «Коло-Коло» (2:1).

    Перед этим в поединке четвертого тура национального первенства коллектив также набрал максимум очков, с результатом 2:0 одержав «сухую» победу над «Унион Эспаньолом» на выезде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чилийскую Примеру, «Универсидад де Чили» неизменно выигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Чарлес Арангис — лучший бомбардир команды в Кубке Либертадорес с тремя голами.

    «Гуарани»

    Турнирное положение: «Гуарани» по итогам шести туров занял вторую позицию в группе Южноамериканского Кубка, поэтому вышел в 1/16 финала турнира.

    Команда на четыре очка уступила победителю квартета «Индепендьенте», а также на один пункт опередила третий в таблице «Бостон Ривер» и четвертый «Насьональ Потоси».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура парагвайской Примеры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Насьональ Асунсьона» (0:1).

    Перед этим в поединке первого тура национального чемпионата коллектив в домашних стенах обыграл ФК «2 де Майо» (3:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Гуарани» проиграл три раза при одной победе.

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    Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, а также если учесть перевес соперника в классе.

    Густаво Варгас — лучший бомбардир команды в Южноамериканском Кубке с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Универсидад де Чили» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в двух из четырех последних матчей «Универсидад де Чили» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Гуарани» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Универсидад де Чили» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Гуарани» — в 4.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Универсидад де Чили» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Универсидад де Чили — Гуарани?

    Матч Универсидад де Чили — Гуарани состоится 18 июля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Универсидад де Чили — Гуарани?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Универсидад де Чили — Гуарани?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Универсидад де Чили — Гуарани?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Универсидад де Чили — Гуарани?

    Коэффициенты букмекеров: «Универсидад де Чили» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Гуарани» — в 4.40.

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