ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул ПалмерСкромный супергерой. Коул Палмер — главная причина, почему «Челси» снова выигрывает Рис Джеймс и Энцо Мареска«Это может быть важнее Лиги чемпионов». «Челси» выигрывает КЧМ, в успех которого никто не верил Матвей МичковБедард, Мичков и еще 8 молодых талантов предстоящего сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Сумеют ли израильтяне одолеть «Левски»?

    Хапоэль Беэр-Шева — Левски. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Хапоэль Б-Ш Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Беэр-Шева — «Левски»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хапоэль» Беэр-Шева
    17 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Левски». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — «Левски», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Хапоэль Б-Ш

  • Беэр-Шева
    •  Хапоэль Б-Ш 21:00 Левски София

    Левски София

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева неплохо выступил в последнем чемпионате Израиля. Команда заняла итоговое 2 место.

    При этом «Хапоэль» Беэр-Шева на два пункта отстал от чемпиона. Зато пропустила команда 38 мячей в 36 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хапоэль» Беэр-Шева переиграл «Маккаби» Тель-Авив (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Левски» (0:0). Да и поединок с «Краковией» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Хапоэль» Беэр-Шева забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Хапоэль» Беэр-Шева не уступил болгарам в первой встрече. Так что дома израильтяне явно будут более агрессивными в атаке.

    Причем «Хапоэль» Беэр-Шева традиционно неудачно противостоит «Левски». Из трех очных поединков команда уступила один раз при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Израильтяне выглядят монолитнее соперника.

    «Левски»

    Турнирное положение: «Левски» неплохо выступил в своем чемпионате. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Левски» на 11 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 36 матчах.

  • «Челси» переехал «ПСЖ» в финале КЧМ: Палмер крошит звезд, Мареска пишет новую главу
  • Чемпионов Европы давненько не видели такими беспомощными
  • 14/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Первая встреча с израильтянами принесла сухой паритет.

    До того команда нанесла поражение «Берое» (3:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Монтаной» (3:0).

    При этом «Левски» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Болгары прекрасно выглядели в летних контрольных матчах. Да и подбор игроков у команды относительно качественный.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Левски» победила во всех четырех своих летних спаррингах. А вот не проигрывает команда уже 3 месяца.

    Весьма монолитно выглядит и оборона болгар. Команда пропустила только в одном из четырех последних матчей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Болгары явно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Хапоэль» Беэр-Шева не проигрывает уже два с половиной месяца

    • Болгары еще ни разу не проигрывали «Хапоэлю» Беэр-Шева

    • «Левски» не проигрывает уже 3 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хапоэль» Беэр-Шева — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Хапоэль» Беэр-Шева преуспевал в последних матчах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Израильтяне выглядят монолитнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Хапоэля» Беэр-Шева за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хапоэль Беэр-Шева — Левски?

    Матч Хапоэль Беэр-Шева — Левски состоится 17 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хапоэль Беэр-Шева — Левски?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хапоэль Беэр-Шева — Левски?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хапоэль Беэр-Шева — Левски?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хапоэль Беэр-Шева — Левски?

    Коэффициенты букмекеров: «Хапоэль» Беэр-Шева — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Баэс — Будков-Кьер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Серундоло — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ауда — Ларн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гент — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Мирасол
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боливар — Палестино
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сеара — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сантос — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Чикаго Файр
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хапоэль Беэр-Шева — Левски: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 17.07.202521:00. Сумеют ли израильтяне одолеть «Левски»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры