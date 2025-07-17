Хапоэль Беэр-Шева — Левски. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

17 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Левски». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — «Левски», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хапоэль» Беэр-Шева

Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева неплохо выступил в последнем чемпионате Израиля. Команда заняла итоговое 2 место.

При этом «Хапоэль» Беэр-Шева на два пункта отстал от чемпиона. Зато пропустила команда 38 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хапоэль» Беэр-Шева переиграл «Маккаби» Тель-Авив (2:1).

До того команда подписала мировую с «Левски» (0:0). Да и поединок с «Краковией» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Хапоэль» Беэр-Шева забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Хапоэль» Беэр-Шева не уступил болгарам в первой встрече. Так что дома израильтяне явно будут более агрессивными в атаке.

Причем «Хапоэль» Беэр-Шева традиционно неудачно противостоит «Левски». Из трех очных поединков команда уступила один раз при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Израильтяне выглядят монолитнее соперника.

«Левски»

Турнирное положение: «Левски» неплохо выступил в своем чемпионате. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Левски» на 11 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Первая встреча с израильтянами принесла сухой паритет.

До того команда нанесла поражение «Берое» (3:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Монтаной» (3:0).

При этом «Левски» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Болгары прекрасно выглядели в летних контрольных матчах. Да и подбор игроков у команды относительно качественный.

При этом «Левски» победила во всех четырех своих летних спаррингах. А вот не проигрывает команда уже 3 месяца.

Весьма монолитно выглядит и оборона болгар. Команда пропустила только в одном из четырех последних матчей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Болгары явно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Хапоэль» Беэр-Шева не проигрывает уже два с половиной месяца

Болгары еще ни разу не проигрывали «Хапоэлю» Беэр-Шева

«Левски» не проигрывает уже 3 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хапоэль» Беэр-Шева — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Хапоэль» Беэр-Шева преуспевал в последних матчах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Израильтяне выглядят монолитнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Хапоэля» Беэр-Шева за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25