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    Сможет ли боснийская команда совершить чудо?

    Санта-Колома — Борац: прогноз на матч квалификации Лиги конференций со ставкой за 2.12

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    «Борац»
    «Санта-Колома» встретится с «Борацом» в ответном матче квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 17 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Колома» — «Борац», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Санта-Колома

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Санта-Колома 19:00 Борац

    Борац

  • Баня-Лука
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    «Санта-Колома»

    Путь к 1/8 финала: Команда из Андорры пробилась в квалификацию Лиги конференций, заняв в прошедшем сезоне 3-е место в таблице чемпионата страны с 52 очками в активе.

    В квалификации «Санта-Колома» начала удивлять. Сейчас у команды есть отличное преимущество в счете перед ответным поединком.

    Санта-Колома — Борац: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-й встрече команда разгромила «Борац» со счетом 4:1 на чужом поле. Команда забила 3 гола уже в первом тайме, а во 2-м отрезке соперник сумел сделать игру равной.

    В последних 5-и встречах «Санта-Колома» проиграла только 1 раз при 4-х победах. За этот период команда смогла забить 13 голов при 9-и пропущенных мячах.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Теперь «Санта-Колома» сыграет ответную игру уже на своем поле, имея преимущество в 3 мяча. Команде нельзя проваливаться, хотя это будет сделать довольно сложно.

    В прошедшей встрече у «Санта-Коломы» феерил нападающий Армандо Леон, который забил гол и сделал 2 голевые передачи. За последние 3 встречи форвард отметился 5-и голам и 2 ассистами.

    «Борац»

    Путь к 1/8 финала: Боснийская команда готовилась к важным матчам в квалификации Лиги конференций, но сейчас «Борац» находится на грани провала.

    Дело в том, что провал уже случился в 1-м поединке против «Санта-Коломы». Теперь «Борацу» поможет только чудо, ведь отыграть 3 мяча на чужом поле — крайне сложная задачка.

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    • Последние матчи: До матча с «Санта-Коломой» команда провела 3 товарищеские встречи. В прошедшей контрольной игре «Борац» разгромил «Вождовац» со счетом 4:0.

    До этого команда победила еще 4 раза подряд. За последние 6 встреч «Борац» сумел забить 11 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Борац» действительно сам себе создать проблемы. Казалось бы, команда имела моменты и угрожала воротам соперника в 1-м матче квалификации, но ничего не вышло.

    Единственный гол в этом матче у «Бораца» забил 21-летний нападающий Энвер Кулашич, который являлся одним из лучших бомбардиров в прошедшем сезоне. Сейчас надежда только на него.

    Статистика для ставок

    • В прошедших 6-и встречах «Санта-Колома» 5 раз победила

    • «Борац» проиграл только 1 раз в последних 6-и поединках

    • В 1-м матче квалификации «Санта-Колома» разгромила «Борац» со счетом 4:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бораца» — 1.70, победа «Санта-Коломы» — 4.40, ничья — за 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 сооветственно.

    Прогноз: «Борац» попытается исправить ситуацию.

    Ставка: Победа «Бораца» с форой (-1) за 2.12.

    Прогноз: Гостям просто необходимо забивать много голов, но «Санта-Колома» тоже не промах.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Санта-Колома — Борац?

    Матч Санта-Колома — Борац состоится 17 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Санта-Колома — Борац?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Бораца» с форой (-1)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Санта-Колома — Борац?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Бораца» с форой (-1).» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Санта-Колома — Борац?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Санта-Колома — Борац?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бораца» — 1.70, победа «Санта-Коломы» — 4.40, ничья — за 4.30.

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