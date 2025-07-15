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    Брейдаблик — Эгнатия. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брейдаблик» — «Эгнатия»
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    «Брейдаблик»
    15 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брейдаблик» и «Эгнатия». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Эгнатия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Брейдаблик

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Брейдаблик 22:00 Эгнатия

    Эгнатия

  • Ррогожина
    •

    «Брейдаблик»

    Турнирное положение: Исландский «Брейдаблик» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в 2024 году.

    Команда с 27 очками занимает третью позицию в нынешнем розыгрыше национального первенства с отставанием в три балла от лидера «Викингура» и по дополнительным показателям уступает второму «Валюру».

    Брейдаблик — Эгнатия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл нынешнему сопернику со счетом 0:1, поэтому в ответном поединке ему нужна только победа.

    Ранее коллектив в матче 14-го тура чемпионата Исландии текущего сезона потерял очки, разойдясь мировой с результатом 2:2 в чужих стенах с «Афтурелдингом».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разных турнирах, «Брейдаблик» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, но все же они немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Тобиас Томсен — лучший бомбардир команды в исландской лиге текущего сезона с восемью голами.

    «Эгнатия»

    Турнирное положение: «Эгнатия» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Албании.

    Команда с 59-ю очками занял первую позицию в регулярном первенстве прошлого сезона, после чего доказали свое превосходство в плей-офф, обыграв «Партизани» и «Влазнию».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, клуб на своем поле обыграл нынешнего соперника (1:0), поэтому в ответном поединке его устроит даже ничья.

    Перед этим коллектив также одержал победу, когда в товарищеском поединке на этот раз его жертвой стал румынский «Фарул» с минимальным результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Эгнатия» не проиграла при трех победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

    Реги Люшкя — лучший бомбардир команды в предыдущем розыгрыше первенства Албании c 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Брейдаблика» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Эгнатии» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Эгнатии» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.85, победа «Эгнатии» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

    При этом и в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Эгнатии».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брейдаблик — Эгнатия?

    Матч Брейдаблик — Эгнатия состоится 15 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брейдаблик — Эгнатия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брейдаблик — Эгнатия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брейдаблик — Эгнатия?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брейдаблик — Эгнатия?

    Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.85, победа «Эгнатии» — в 4.60.

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