Брейдаблик — Эгнатия. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

15 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брейдаблик» и «Эгнатия». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Эгнатия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брейдаблик»

Турнирное положение: Исландский «Брейдаблик» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в 2024 году.

Команда с 27 очками занимает третью позицию в нынешнем розыгрыше национального первенства с отставанием в три балла от лидера «Викингура» и по дополнительным показателям уступает второму «Валюру».

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Последние матчи: в своей последней игре в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл нынешнему сопернику со счетом 0:1, поэтому в ответном поединке ему нужна только победа.

Ранее коллектив в матче 14-го тура чемпионата Исландии текущего сезона потерял очки, разойдясь мировой с результатом 2:2 в чужих стенах с «Афтурелдингом».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разных турнирах, «Брейдаблик» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, но все же они немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Тобиас Томсен — лучший бомбардир команды в исландской лиге текущего сезона с восемью голами.

«Эгнатия»

Турнирное положение: «Эгнатия» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Албании.

Команда с 59-ю очками занял первую позицию в регулярном первенстве прошлого сезона, после чего доказали свое превосходство в плей-офф, обыграв «Партизани» и «Влазнию».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, клуб на своем поле обыграл нынешнего соперника (1:0), поэтому в ответном поединке его устроит даже ничья.

Перед этим коллектив также одержал победу, когда в товарищеском поединке на этот раз его жертвой стал румынский «Фарул» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Эгнатия» не проиграла при трех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

Реги Люшкя — лучший бомбардир команды в предыдущем розыгрыше первенства Албании c 16-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Брейдаблика» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Эгнатии» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Эгнатии» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.85, победа «Эгнатии» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

При этом и в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Эгнатии».

Ставка: только одна команда забьет за 2.35