СИК Сейняйоки — Клаксвик. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

SJK-J
Клаксвик
«СИК Сейняйоки»
Турнирное положение: «СИК Сейняйоки» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Финляндии-2024.
Команда в текущем розыгрыше национального первенства 2025 года занимает пятую позицию, что в зоне чемпионского раунда, с отставанием в пять очков от лидера «Интера» Турку.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 14-го тура финского чемпионата клуб потерял очки, сыграв дома вничью с «Ильвесом» (1:1).
Ранее в поединке 13-го тура национального первенста коллектив уже набрал три балла, одержав на своем поле разгромную победу над «Мариехамном» (4:1).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «СИК Сейняйоки» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.
Это говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Каспер Паанен — лучший бомбардир команды в чемпионате Финляндии текущего сезона с шестью голами.
«Клаксвик»
Турнирное положение: «Клаксвик» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второй позиции в чемпионате Фарерских островов сезона 2024 года.
Команда при этом лидирует в текущей кампании национального первенства с отрывом в 11 очков от своего ближайшего преследователя «Рунавика» по итогам 16-ти туров.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура чемпионата Исландии клуб на чужом поле обыграл действующего чемпиона «Викингура» (1:0).
Перед этим коллектив также набрал три очка, когда в предыдущем туре первенства страны в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сувурой» (4:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Клаксвик» выиграл, а в 28-ми последних матчах не проиграл.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на успех, тем не менее, это будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Палл Клеттскард — лучший бомбардир команды в чемпионате Фарерских островов текущего сезона с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «СИК Сейняйоки» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Клаксвик» забивал и не пропускал
- в восьми последних матчах «Клаксвик» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СИК Сейняйоки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.45, победа «Клаксвика» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
И хотя гости не проигрывают вот уже 28 матчей, они все же уступают в классе сопернику, который при этом проводит грядущую игру дома.
Ставка: «СИК Сейняйоки» победит за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50