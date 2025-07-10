ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рауль ХименесХименес, Ричардс, Альварес и еще семь лучших игроков Золотого кубка КОНКАКАФ Коул ПалмерБухгалтерия вместо четкой стратегии: почему «Челси» превратился в инвестиционный актив Александр ТрошечкинАлександр Трошечкин: Поначалу я часто не нравлюсь новым тренерам — такая у меня особенность
    Все новости спорта

    Наступит ли финский финиш победам?

    СИК Сейняйоки — Клаксвик. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «СИК Сейняйоки» — «Клаксвик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «СИК Сейнайоки»
    10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «СИК Сейняйоки» и «Клаксвик». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СИК Сейняйоки» — «Клаксвик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    SJK-J

  • Лига конференций. Квалификация
  •  SJK-J 19:00 Клаксвик

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •

    «СИК Сейняйоки»

    Турнирное положение: «СИК Сейняйоки» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Финляндии-2024.

    Команда в текущем розыгрыше национального первенства 2025 года занимает пятую позицию, что в зоне чемпионского раунда, с отставанием в пять очков от лидера «Интера» Турку.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 14-го тура финского чемпионата клуб потерял очки, сыграв дома вничью с «Ильвесом» (1:1).

    Ранее в поединке 13-го тура национального первенста коллектив уже набрал три балла, одержав на своем поле разгромную победу над «Мариехамном» (4:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «СИК Сейняйоки» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

    Это говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Каспер Паанен — лучший бомбардир команды в чемпионате Финляндии текущего сезона с шестью голами.

    «Клаксвик»

    Турнирное положение: «Клаксвик» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второй позиции в чемпионате Фарерских островов сезона 2024 года.

    Команда при этом лидирует в текущей кампании национального первенства с отрывом в 11 очков от своего ближайшего преследователя «Рунавика» по итогам 16-ти туров.

  • Трансферный дайджест. 1 — 7 июля
  • «Зенит» ждет Малкома, Варди и Балотелли ищут новые клубы, о Дюмфрисе мечтает «Ман Сити»
  • 07/07/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура чемпионата Исландии клуб на чужом поле обыграл действующего чемпиона «Викингура» (1:0).

    Перед этим коллектив также набрал три очка, когда в предыдущем туре первенства страны в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сувурой» (4:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Клаксвик» выиграл, а в 28-ми последних матчах не проиграл.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на успех, тем не менее, это будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Палл Клеттскард — лучший бомбардир команды в чемпионате Фарерских островов текущего сезона с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «СИК Сейняйоки» выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Клаксвик» забивал и не пропускал

    • в восьми последних матчах «Клаксвик» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СИК Сейняйоки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.45, победа «Клаксвика» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    И хотя гости не проигрывают вот уже 28 матчей, они все же уступают в классе сопернику, который при этом проводит грядущую игру дома.

    Ставка: «СИК Сейняйоки» победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч СИК Сейняйоки — Клаксвик?

    Матч СИК Сейняйоки — Клаксвик состоится 10 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч СИК Сейняйоки — Клаксвик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «СИК Сейнайоки» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче СИК Сейняйоки — Клаксвик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««СИК Сейнайоки» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча СИК Сейняйоки — Клаксвик?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче СИК Сейняйоки — Клаксвик?

    Коэффициенты букмекеров: «СИК Сейняйоки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.45, победа «Клаксвика» — в 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коболли — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Нидерланды (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Жальгирис — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ФКСБ — Интер Клуб Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шелбурн — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СИК Сейняйоки — Клаксвик: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 10.07.202519:00. Наступит ли финский финиш победам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры