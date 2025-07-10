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    Разгромит ли «Легия» актюбинцев?

    Легия — Актобе. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

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    «Яблонец» — «Легия»
    Польская «Легия» дома сыграет против «Актобе» из Казахстана в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 22:00 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Легия»

    Турнирная таблица: Польская «Легия» завоевала путёвку в квалификацию Лиги Европы после того, как одержала победу в финале Кубка Польши, обыграв «Погонь» (4:3).

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Легия» провела четыре товарищеских матча, выиграв у команды «Гурник Ленчна» (5:1).

    Легия — Актобе: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В товарищеских встречах «Легия» выиграла у команды «Яблонец» (1:0), одну встречу завершила с «Лудогорцем» (2:2) и проиграла «Висле» (2:3).

    «Актобе»

    Турнирная таблица: «Актобе» получил право сыграть в Лиге Европы после победы в Кубке Казахстана. В финале турнира актюбинцы выиграли у команды «Атырау» (2:1). В нынешнем сезоне казахской лиги «Актобе» занимает 3 место, аккумулировав 32 очка.

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    • Последние матчи: В рамках 15 тура «Актобе» переиграл клуб «Атырау» (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Легия» — обладатель Кубка Польши

    • «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

    • В 2014 «Легия» дважды обыграла «Актобе» в Лиге Европы (2:0 — дома, 1:0 — в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.20, а победа «Ильвеса» — в 11.50.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: «Легия» на голову сильнее актюбинцев, в каждом матче польская команда забивает в среднем по 4 мяча.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Легия — Актобе?

    Матч Легия — Актобе состоится 10 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Легия — Актобе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Легия — Актобе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Легия — Актобе?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Легия — Актобе?

    Коэффициенты букмекеров: : «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.20, а победа «Ильвеса» — в 11.50.

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