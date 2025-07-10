Легия — Актобе. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

Легия
Актобе
«Легия»
Турнирная таблица: Польская «Легия» завоевала путёвку в квалификацию Лиги Европы после того, как одержала победу в финале Кубка Польши, обыграв «Погонь» (4:3).
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Легия» провела четыре товарищеских матча, выиграв у команды «Гурник Ленчна» (5:1).
Легия — Актобе: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В товарищеских встречах «Легия» выиграла у команды «Яблонец» (1:0), одну встречу завершила с «Лудогорцем» (2:2) и проиграла «Висле» (2:3).
«Актобе»
Турнирная таблица: «Актобе» получил право сыграть в Лиге Европы после победы в Кубке Казахстана. В финале турнира актюбинцы выиграли у команды «Атырау» (2:1). В нынешнем сезоне казахской лиги «Актобе» занимает 3 место, аккумулировав 32 очка.
Последние матчи: В рамках 15 тура «Актобе» переиграл клуб «Атырау» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.
Статистика для ставок
- «Легия» — обладатель Кубка Польши
- «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана
- В 2014 «Легия» дважды обыграла «Актобе» в Лиге Европы (2:0 — дома, 1:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.20, а победа «Ильвеса» — в 11.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05.
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Прогноз: «Легия» на голову сильнее актюбинцев, в каждом матче польская команда забивает в среднем по 4 мяча.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.