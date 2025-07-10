Легия — Актобе. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

Польская «Легия» дома сыграет против «Актобе» из Казахстана в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирная таблица: Польская «Легия» завоевала путёвку в квалификацию Лиги Европы после того, как одержала победу в финале Кубка Польши, обыграв «Погонь» (4:3).

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Легия» провела четыре товарищеских матча, выиграв у команды «Гурник Ленчна» (5:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В товарищеских встречах «Легия» выиграла у команды «Яблонец» (1:0), одну встречу завершила с «Лудогорцем» (2:2) и проиграла «Висле» (2:3).

«Актобе»

Турнирная таблица: «Актобе» получил право сыграть в Лиге Европы после победы в Кубке Казахстана. В финале турнира актюбинцы выиграли у команды «Атырау» (2:1). В нынешнем сезоне казахской лиги «Актобе» занимает 3 место, аккумулировав 32 очка.

Последние матчи: В рамках 15 тура «Актобе» переиграл клуб «Атырау» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

Статистика для ставок

«Легия» — обладатель Кубка Польши

«Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

В 2014 «Легия» дважды обыграла «Актобе» в Лиге Европы (2:0 — дома, 1:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.20, а победа «Ильвеса» — в 11.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05.

Прогноз: «Легия» на голову сильнее актюбинцев, в каждом матче польская команда забивает в среднем по 4 мяча.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.