Коканд — Машъал. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Машъал». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коканд» — «Машъал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коканд»

Турнирное положение: «Коканд» пока выступает скромно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Коканд» в 11 матчах добыл всего 3 победы. А вот отличились игроки команды лишь 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коканд» уступил «Навбахору» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Насафа» (0:2). Да и поединок с АГМК завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Коканд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коканд» на данном этапе выглядит бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

Причем «Коканд» традиционно успешно противостоит «Машъалу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается прервать свой двухматчевый безголевой сериал.

«Машъал»

Турнирное положение: «Машъал» стартовал не особо продуктивно. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Машъал» в 11 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно удачно. «Машъал» подписал мировую с «Бунёдкором» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Хорезма» (0:3). Плюс чуть ранее она расписала паритет с «Кызылкумом» (2:2).

При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Машъал» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 8 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Машъал» намерен подняться в район экватора турнирной таблицы. Вот только победила команда всего трижды в 11 матчах.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только команда не может победить 3 матча кряду.

Статистика для ставок

«Машъал» не может победить 3 матча кряду

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Коканд» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коканд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.

Прогноз: «Коканд» намерен оторваться от группы аутсайдеров, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить, да и оборона «Машъала» частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Коканда» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.44