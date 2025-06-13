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    Сумеет ли «Коканд» переиграть «Машъал»?

    Коканд — Машъал. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Коканд» — «Машъал»
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    13 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Машъал». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коканд» — «Машъал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 12 Июня 2025 года

    Коканд 1912

  • Коканд
    •  Коканд 1912 19:00 Машал

    Машал

  • Мубарек
    •

    «Коканд»

    Турнирное положение: «Коканд» пока выступает скромно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Коканд» в 11 матчах добыл всего 3 победы. А вот отличились игроки команды лишь 7 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коканд» уступил «Навбахору» (0:3).

    До того команда потерпела поражение от «Насафа» (0:2). Да и поединок с АГМК завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Коканд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коканд» на данном этапе выглядит бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

    Причем «Коканд» традиционно успешно противостоит «Машъалу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается прервать свой двухматчевый безголевой сериал.

    «Машъал»

    Турнирное положение: «Машъал» стартовал не особо продуктивно. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Машъал» в 11 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно удачно. «Машъал» подписал мировую с «Бунёдкором» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Хорезма» (0:3). Плюс чуть ранее она расписала паритет с «Кызылкумом» (2:2).

    При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Машъал» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 8 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Машъал» намерен подняться в район экватора турнирной таблицы. Вот только победила команда всего трижды в 11 матчах.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только команда не может победить 3 матча кряду.

    Статистика для ставок

    • «Машъал» не может победить 3 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Коканд» уступил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коканд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.

    Прогноз: «Коканд» намерен оторваться от группы аутсайдеров, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить, да и оборона «Машъала» частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Коканда» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.44

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коканд — Машъал?

    Матч Коканд — Машъал состоится 13 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Коканд — Машъал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коканд — Машъал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коканд — Машъал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коканд — Машъал?

    Коэффициенты букмекеров: «Коканд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.58.

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