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    Туркмены начинают и выигрывают

    Туркменистан — Таиланд. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 10 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023
    Прогноз и ставки на Туркменистан — Таиланд
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    Футбольный мяч
    10 июня во 2-м туре квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Туркменистан и Таиланд. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Туркменистан — Таиланд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Туркменистан

    Турнирное положение: Туркмены в квалификации Кубка Азии стартовали успешно. Команда нынче находится на 1 месте в своем квартете.

    При этом Туркменистан намерены выиграть свою группу. Команда выглядит предпочтительнее остальных участников квартета.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Туркмены переиграли Тайвань (2:1).

    При этом чуть ранее Туркменистан подписал мировую с Гонконгом (0:0). А вот поединок с Узбекистаном завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Туркменистан добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Туркмены сильны, однако стабильностью не блещут. Тем не менее, команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

    При всем при этом Туркменистан лишь однажды пересекался с тайцами. Три года назад команда минимально уступила сопернику.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Туркмены намерены закрепиться на первой строчке.

    Таиланд

    Турнирное положение: Тайцы нынче пребывают на подъеме. Вот только команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Таиланд победил в трех своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила ни одного мяча.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Тайцы переиграли Индию (2:0).

    До того команда с минимальным счетом одолела Шри-Ланку. А вот чуть раньше она расправилась с Афганистаном (2:0).

    Вообще же, Таиланд в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе тайцы находятся на некотором подъеме. Да и оборона команды действует довольно монолитно.

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    При этом Таиланд имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    В текущем календарном году команда победила в трех матчах из пяти. Да и в нынешней диспозиции тайцы будут рады и ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тайцы постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Тайцы победили в 3 последних поединках

    • Туркмены не проигрывали в двух своих последних матчах

    • Тайцы не пропускали в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Туркменистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Туркмены мотивированы закрепиться на вершине таблицы, да и тайцы не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Победа Туркменистана в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Туркменистан — Таиланд?

    Матч Туркменистан — Таиланд состоится 10 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Азии-2023.

    Прогноз: какой прогноз на матч Туркменистан — Таиланд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Туркменистан — Таиланд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Туркменистан — Таиланд?

    Смотреть матч турнира Кубок Азии-2023 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Туркменистан — Таиланд?

    Коэффициенты букмекеров: Туркменистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Туркменистан — Таиланд: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 10.06.202518:00. Туркмены начинают и выигрывают
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