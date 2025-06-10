Туркменистан — Таиланд. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 10 июня 2025 года

10 июня во 2-м туре квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Туркменистан и Таиланд. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Туркменистан — Таиланд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Туркменистан

Турнирное положение: Туркмены в квалификации Кубка Азии стартовали успешно. Команда нынче находится на 1 месте в своем квартете.

При этом Туркменистан намерены выиграть свою группу. Команда выглядит предпочтительнее остальных участников квартета.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Туркмены переиграли Тайвань (2:1).

При этом чуть ранее Туркменистан подписал мировую с Гонконгом (0:0). А вот поединок с Узбекистаном завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Туркменистан добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Туркмены сильны, однако стабильностью не блещут. Тем не менее, команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

При всем при этом Туркменистан лишь однажды пересекался с тайцами. Три года назад команда минимально уступила сопернику.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Туркмены намерены закрепиться на первой строчке.

Таиланд

Турнирное положение: Тайцы нынче пребывают на подъеме. Вот только команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Таиланд победил в трех своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Тайцы переиграли Индию (2:0).

До того команда с минимальным счетом одолела Шри-Ланку. А вот чуть раньше она расправилась с Афганистаном (2:0).

Вообще же, Таиланд в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе тайцы находятся на некотором подъеме. Да и оборона команды действует довольно монолитно.

При этом Таиланд имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

В текущем календарном году команда победила в трех матчах из пяти. Да и в нынешней диспозиции тайцы будут рады и ничьей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тайцы постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Тайцы победили в 3 последних поединках

Туркмены не проигрывали в двух своих последних матчах

Тайцы не пропускали в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Туркменистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Туркмены мотивированы закрепиться на вершине таблицы, да и тайцы не собираются лишь обороняться.

Ставка: Победа Туркменистана в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40