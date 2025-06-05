Грузия — Фарерские острова. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Грузия и Фарерские острова. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Фарерские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузины нынче смотрятся выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом Грузия в 2 последних матчах настреляла 9 мячей. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Грузины разгромили Армению (6:1).

При этом чуть ранее Грузия уверенно переиграла тех же армян (3:0). А вот поединок с Чехией завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Грузины в последних матчах явно преуспевали. При этом команда способна еще прибавить в плане реализации.

Скромным фарерцам команда традиционно противостоит успешно. В обоих очных поединках Грузия уверенно переиграла островитян (6:0, 3:1).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Грузины явно способны не раз взломать оборону столь скромного оппонента.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Причем Фарерские острова не забивает те же 3 матча кряду. Да и в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит откровенно бледно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Фарерцы были биты Черногорией (0:1).

До того команда уступила сборной Чехии (1:2). Да и поединок с Северной Македонией завершился коллизией (0:1).

Вообще же, Фарерские острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 3 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе фарерцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Фарерские острова забивают с огромной натугой. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.

Фарерцы в двух очных поединках с Грузией пропустили в свои ворота 9 мячей. Да и в нынешней диспозиции островитянам ничего не светит.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Фарерцы способны выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Грузия победила в 2 последних матчах

Фарерцы уступили в 3 своих последних поединках

Грузины обыграли островитян в обоих очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Грузины выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

Ставка: Победа Грузии в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25