Грузия — Фарерские острова. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

Грузия
Фарерские острова
Грузия
Турнирное положение: Грузины нынче смотрятся выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.
При этом Грузия в 2 последних матчах настреляла 9 мячей. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Грузины разгромили Армению (6:1).
При этом чуть ранее Грузия уверенно переиграла тех же армян (3:0). А вот поединок с Чехией завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Грузины в последних матчах явно преуспевали. При этом команда способна еще прибавить в плане реализации.
Скромным фарерцам команда традиционно противостоит успешно. В обоих очных поединках Грузия уверенно переиграла островитян (6:0, 3:1).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Грузины явно способны не раз взломать оборону столь скромного оппонента.
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
Причем Фарерские острова не забивает те же 3 матча кряду. Да и в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит откровенно бледно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Фарерцы были биты Черногорией (0:1).
До того команда уступила сборной Чехии (1:2). Да и поединок с Северной Македонией завершился коллизией (0:1).
Вообще же, Фарерские острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 3 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе фарерцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом Фарерские острова забивают с огромной натугой. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.
Фарерцы в двух очных поединках с Грузией пропустили в свои ворота 9 мячей. Да и в нынешней диспозиции островитянам ничего не светит.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Фарерцы способны выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Грузия победила в 2 последних матчах
- Фарерцы уступили в 3 своих последних поединках
- Грузины обыграли островитян в обоих очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Грузины выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.
Ставка: Победа Грузии в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25