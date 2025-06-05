ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джермалл Чарло (слева)Чарло вернулся с разгромной победой над Ламманой. «Канело» и Плант следующие Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ НеймарНовая реальность. Почему возвращение Неймара в «Сантос» обернулось катастрофой
  • 15:36
    • «Балтика» подписала боснийского защитника Чивича
    Все новости спорта

    Грузины начнут без раскачки

    Грузия — Фарерские острова. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Грузии Прогнозы на Сборная Фарер
    Прогноз и ставки на Грузия — Фарерские острова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Грузия и Фарерские острова. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Фарерские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2025 года

    Грузия

  • Тбилиси
    •  Грузия 19:00 Фарерские острова

    Фарерские острова

  • ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    •

    Грузия

    Турнирное положение: Грузины нынче смотрятся выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

    При этом Грузия в 2 последних матчах настреляла 9 мячей. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Грузины разгромили Армению (6:1).

    При этом чуть ранее Грузия уверенно переиграла тех же армян (3:0). А вот поединок с Чехией завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Грузины в последних матчах явно преуспевали. При этом команда способна еще прибавить в плане реализации.

    Скромным фарерцам команда традиционно противостоит успешно. В обоих очных поединках Грузия уверенно переиграла островитян (6:0, 3:1).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Грузины явно способны не раз взломать оборону столь скромного оппонента.

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фарерцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

    Причем Фарерские острова не забивает те же 3 матча кряду. Да и в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит откровенно бледно.

  • Новый бразильский оплот обороны «Краснодара». Жубал пополнил ряды южан
  • Трансферная кампания «черно-зеленых» набирает обороты
  • 01/06/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Фарерцы были биты Черногорией (0:1).

    До того команда уступила сборной Чехии (1:2). Да и поединок с Северной Македонией завершился коллизией (0:1).

    Вообще же, Фарерские острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 3 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе фарерцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Фарерские острова забивают с огромной натугой. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.

    Фарерцы в двух очных поединках с Грузией пропустили в свои ворота 9 мячей. Да и в нынешней диспозиции островитянам ничего не светит.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Фарерцы способны выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Грузия победила в 2 последних матчах

    • Фарерцы уступили в 3 своих последних поединках

    • Грузины обыграли островитян в обоих очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Грузины выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

    Ставка: Победа Грузии в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грузия — Фарерские острова?

    Матч Грузия — Фарерские острова состоится 05 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Грузия — Фарерские острова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грузия — Фарерские острова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия — Фарерские острова?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грузия — Фарерские острова?

    Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Таиланд — Индия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Харри — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бондарь — Адрианяфитримо
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хиджиката — Ватануки
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фита Болуда — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лукас — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Салкова — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барбадос — Аруба
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монтсеррат — Белиз
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грузия — Фарерские острова: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 05.06.202519:00. Грузины начнут без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры