Расинг Ферроль — Спортинг Хихон: прогноз на матч 42-го тура Первой лиги Испании по футболу, ставка на матч за 2.95

31 мая в матче 42-го тура испанской Сегунды сыграют «Расинг» Ферроль и «Спортинг» Хихон. Начало встречи — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Ферроль — «Спортинг» Хихон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг» Ферроль

Турнирное положение: команда из города Эль-Ферроль уже лишилась шансов на сохранение прописки в Сегунде.

«Зелёные дьяволы» сейчас имеют в своем активе только 30 очков и занимают предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице.

Феррольцы смогли забить всего 22 мяча, а пропустили целых 62.

Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» проиграли «Альбасете» (0:2), но выиграли у «Кадиса» (1:0).

До этого же феррольский коллектив поделил очки с «Тенерифе» (0:0), но уступил «Сарагосе» (1:2) и «Альмерии» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: в лазарете находятся Рауль Бланко, Айтор Буньюэль, Эрик Кабако и Луис Переа. Также дисквалифицированы Дэвид Кастро и Алекса Пурич.

Состояние команды: в этом сезоне «Расинг» Ферроль провалился. Подопечные Кристобаля Паррало не имели никаких шансов остаться в Сегунде. Команда забила намного меньше всех в текущем сезоне.

В прошлом сезоне «Расинг» смог финишировать десятым, а тут резкий скачок вниз и провальный сезон.

«Спортинг» Хихон

Турнирное положение: команда из Хихона уже ни на что не претендует в текущем сезоне и ни за что не борется.

Сейчас «красно-белые» имеют в своем активе 53 очка и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.

Хихонцы за 41 матч смогли забить 55 мячей, а пропустили на один меньше.

Последние матчи: в прошлых турах хихонский коллектив выиграл у «Картахены» (3:2), но проиграл «Малаге» (1:2).

Перед этим же «Спортинг» победил «Депортиво» (2:1), но уступил «Кастельону» (3:4) и «Кадису» (0:1).

Не сыграют: травмированы Хесус Бернал, Хорди Кайседо, Джонатан Дубасин и Кевин Васкес.

Состояние команды: подопечные Асьера Гаритано спокойно завершают сезон и может готовиться к следующему. «Спортинг» смог избежать борьбы за выживание, но не боролся и за повышение в классе, что нельзя считать успехом.

У «Спортинга» тоже есть ощутимый регресс по сравнению с прошлым сезоном, поскольку тогда команда была пятой.

Статистика для ставок

«Расинг» выиграл только 1 из последних 5 матчей

«Спортинг» не играет вничью на протяжении 10 матчей

В последней очной игре «Расинг» обыграл «Спортинг» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.95, а победа «Спортинга» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: команда ничего не надо, возможно будут играть не основные составы, поэтому все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 2.95.

Прогноз: команды могут играть на атаку, ведь им ничего не надо, и пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.20.