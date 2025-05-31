Расинг Ферроль — Спортинг Хихон: прогноз на матч 42-го тура Первой лиги Испании по футболу, ставка на матч за 2.95

Расинг Ф
Спортинг Хихон
«Спортинг» Ферроль
Турнирное положение: команда из города Эль-Ферроль уже лишилась шансов на сохранение прописки в Сегунде.
«Зелёные дьяволы» сейчас имеют в своем активе только 30 очков и занимают предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице.
Феррольцы смогли забить всего 22 мяча, а пропустили целых 62.
Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» проиграли «Альбасете» (0:2), но выиграли у «Кадиса» (1:0).
До этого же феррольский коллектив поделил очки с «Тенерифе» (0:0), но уступил «Сарагосе» (1:2) и «Альмерии» (1:2).
Не сыграют: в лазарете находятся Рауль Бланко, Айтор Буньюэль, Эрик Кабако и Луис Переа. Также дисквалифицированы Дэвид Кастро и Алекса Пурич.
Состояние команды: в этом сезоне «Расинг» Ферроль провалился. Подопечные Кристобаля Паррало не имели никаких шансов остаться в Сегунде. Команда забила намного меньше всех в текущем сезоне.
В прошлом сезоне «Расинг» смог финишировать десятым, а тут резкий скачок вниз и провальный сезон.
«Спортинг» Хихон
Турнирное положение: команда из Хихона уже ни на что не претендует в текущем сезоне и ни за что не борется.
Сейчас «красно-белые» имеют в своем активе 53 очка и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.
Хихонцы за 41 матч смогли забить 55 мячей, а пропустили на один меньше.
Последние матчи: в прошлых турах хихонский коллектив выиграл у «Картахены» (3:2), но проиграл «Малаге» (1:2).
Перед этим же «Спортинг» победил «Депортиво» (2:1), но уступил «Кастельону» (3:4) и «Кадису» (0:1).
Не сыграют: травмированы Хесус Бернал, Хорди Кайседо, Джонатан Дубасин и Кевин Васкес.
Состояние команды: подопечные Асьера Гаритано спокойно завершают сезон и может готовиться к следующему. «Спортинг» смог избежать борьбы за выживание, но не боролся и за повышение в классе, что нельзя считать успехом.
У «Спортинга» тоже есть ощутимый регресс по сравнению с прошлым сезоном, поскольку тогда команда была пятой.
Статистика для ставок
- «Расинг» выиграл только 1 из последних 5 матчей
- «Спортинг» не играет вничью на протяжении 10 матчей
- В последней очной игре «Расинг» обыграл «Спортинг» со счетом 3:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.95, а победа «Спортинга» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 2.12Галатасарай — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: команда ничего не надо, возможно будут играть не основные составы, поэтому все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 2.95.
Прогноз: команды могут играть на атаку, ведь им ничего не надо, и пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.20.