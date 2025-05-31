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    «Расинг» Ферроль и «Спортинг» Хихон поделят очки?

    Расинг Ферроль — Спортинг Хихон: прогноз на матч 42-го тура Первой лиги Испании по футболу, ставка на матч за 2.95

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    Прогноз и ставки на «Расинг» Ферроль — «Спортинг» Хихон
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    «Спортинг» Хихон
    31 мая в матче 42-го тура испанской Сегунды сыграют «Расинг» Ферроль и «Спортинг» Хихон. Начало встречи — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Ферроль — «Спортинг» Хихон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 31 Мая 2025 года

    Расинг Ф

  • Фероль
    •  Расинг Ф 17:15 Спортинг Хихон

    Спортинг Хихон

  • Хихон
    •

    «Спортинг» Ферроль

    Турнирное положение: команда из города Эль-Ферроль уже лишилась шансов на сохранение прописки в Сегунде.

    «Зелёные дьяволы» сейчас имеют в своем активе только 30 очков и занимают предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице.

    Феррольцы смогли забить всего 22 мяча, а пропустили целых 62.

    Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» проиграли «Альбасете» (0:2), но выиграли у «Кадиса» (1:0).

    До этого же феррольский коллектив поделил очки с «Тенерифе» (0:0), но уступил «Сарагосе» (1:2) и «Альмерии» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: в лазарете находятся Рауль Бланко, Айтор Буньюэль, Эрик Кабако и Луис Переа. Также дисквалифицированы Дэвид Кастро и Алекса Пурич.

    Состояние команды: в этом сезоне «Расинг» Ферроль провалился. Подопечные Кристобаля Паррало не имели никаких шансов остаться в Сегунде. Команда забила намного меньше всех в текущем сезоне.

    В прошлом сезоне «Расинг» смог финишировать десятым, а тут резкий скачок вниз и провальный сезон.

    «Спортинг» Хихон

    Турнирное положение: команда из Хихона уже ни на что не претендует в текущем сезоне и ни за что не борется.

    Сейчас «красно-белые» имеют в своем активе 53 очка и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.

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    • Хихонцы за 41 матч смогли забить 55 мячей, а пропустили на один меньше.

    Последние матчи: в прошлых турах хихонский коллектив выиграл у «Картахены» (3:2), но проиграл «Малаге» (1:2).

    Перед этим же «Спортинг» победил «Депортиво» (2:1), но уступил «Кастельону» (3:4) и «Кадису» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Хесус Бернал, Хорди Кайседо, Джонатан Дубасин и Кевин Васкес.

    Состояние команды: подопечные Асьера Гаритано спокойно завершают сезон и может готовиться к следующему. «Спортинг» смог избежать борьбы за выживание, но не боролся и за повышение в классе, что нельзя считать успехом.

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    У «Спортинга» тоже есть ощутимый регресс по сравнению с прошлым сезоном, поскольку тогда команда была пятой.

    Статистика для ставок

    • «Расинг» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • «Спортинг» не играет вничью на протяжении 10 матчей

    • В последней очной игре «Расинг» обыграл «Спортинг» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.95, а победа «Спортинга» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: команда ничего не надо, возможно будут играть не основные составы, поэтому все может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 2.95.

    Прогноз: команды могут играть на атаку, ведь им ничего не надо, и пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Расинг Ферроль — Спортинг Хихон?

    Матч Расинг Ферроль — Спортинг Хихон состоится 31 мая 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Сегунда.

    Прогноз: какой прогноз на матч Расинг Ферроль — Спортинг Хихон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Расинг Ферроль — Спортинг Хихон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Расинг Ферроль — Спортинг Хихон?

    Смотреть матч турнира Сегунда в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Расинг Ферроль — Спортинг Хихон?

    Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.95, а победа «Спортинга» — в 2.90.

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    Расинг Ферроль — Спортинг Хихон: прогноз и ставка за 2.95, статистика, коэффициенты матча 31.05.202517:15. «Расинг» Ферроль и «Спортинг» Хихон поделят очки?
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