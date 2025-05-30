ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ Генрих МхитарянОбманчивый критерий. Мхитарян и Витинья доказали, что неудачи в АПЛ не делают тебя плохим игроком Мозес ИтаумаОт него в восторге даже Усик. Мозес Итаума — восходящая звезда мирового бокса
  • 17:27
    • Синнер обыграл Гаске во втором круге «Ролан Гаррос», 38-летний Гаске закончил карьеру
    Все новости спорта

    Сделает ли «Аль-Иттихад» дубль?

    Аль-Иттихад — Аль-Кадисия: прогноз ставки на финал Кубка Саудовской Аравии 30 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема («Аль-Иттихад»)
    30 мая в финале Кубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» на пути в финал прошёл четыре стадии Кубка Саудовской Аравии, переиграв с «Аль-Айн», «Аль-Джандал», «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб».

    Команда по итогам уходящего сезона стала чемпионом страны, на пять баллов опередив ближайшего преследователя «Аль-Хиляль» по итогам 34-х туров.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 34-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одолел «Дамак» (1:0).

    Ранее в предыдущем, 33-м туре Саудовской Аравии коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, одержав победу над «Аль-Шабаб» (3:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Аль-Иттихад» неизменно выигрывал.

    Это говорит об отличных шансах клуба на успех, тем более если учесть преимущество в классе над соперником, который, правда, редко проигрывает в последнее время.

    Салех аш-Шехри — лучший бомбардир команды в Кубке Саудовской Аравии текущего сезона с тремя голами.

    «Аль-Кадисия»

    Турнирное положение: «Аль-Кадисия» также на пути в финал кубка преодолела четыре стадии турнира, обыграв «Аль-Орубу», «Аль-Вехду», «Аль-Таавун» и «Ар-Раид».

    Команда по итогам уходящего сезона в чемпионате Саудовской Аравии заняла четвертую позицию, отстав от зоны азиатских турниров (топ-3) на два очка.

  • Дэвид на распутье: где окажется один из главных свободных агентов этого лета
  • Джонатан Дэвид по-прежнему верит, что его позовут в «Барселону»
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 34-м туре национального первенства клуб потерпел выездное поражение от «Аль-Хиляля» (0:2).

    Перед этим в рамках 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии коллектив набрал три очка, на своем поле переиграв «Аль-Орубу» с результатом 3:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Аль-Кадисия» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, тем не менее, выиграть ему будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Хулиан Киньонес — лучший бомбардир команды в Кубке Саудовской Аравии текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Аль-Иттихад» выиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Аль-Иттихада» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Аль-Кадисия» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.27. Ничья — в 2.97, победа «Аль-Кадисия» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

    Оба данных сценария были реализованы в трех из пяти последних поединков номинальных гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их в шести последних матчах.

    Ставка: «Аль-Иттихад» победит за 2.27

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия?

    Матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия состоится 30 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Иттихад — Аль-Кадисия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Иттихад — Аль-Кадисия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Иттихад — Аль-Кадисия?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.27. Ничья — в 2.97, победа «Аль-Кадисия» — в 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Касаткина — Жанжан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Паркс — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Азаренко — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Силькеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЛАСК — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Антверпен — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монфис — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аль-Иттихад — Аль-Кадисия: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 30.05.202521:00. Сделает ли «Аль-Иттихад» дубль?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры