Аль-Иттихад — Аль-Кадисия: прогноз ставки на финал Кубка Саудовской Аравии 30 мая 2025 года

30 мая в финале Кубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» на пути в финал прошёл четыре стадии Кубка Саудовской Аравии, переиграв с «Аль-Айн», «Аль-Джандал», «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб».

Команда по итогам уходящего сезона стала чемпионом страны, на пять баллов опередив ближайшего преследователя «Аль-Хиляль» по итогам 34-х туров.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 34-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одолел «Дамак» (1:0).

Ранее в предыдущем, 33-м туре Саудовской Аравии коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, одержав победу над «Аль-Шабаб» (3:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Аль-Иттихад» неизменно выигрывал.

Это говорит об отличных шансах клуба на успех, тем более если учесть преимущество в классе над соперником, который, правда, редко проигрывает в последнее время.

Салех аш-Шехри — лучший бомбардир команды в Кубке Саудовской Аравии текущего сезона с тремя голами.

«Аль-Кадисия»

Турнирное положение: «Аль-Кадисия» также на пути в финал кубка преодолела четыре стадии турнира, обыграв «Аль-Орубу», «Аль-Вехду», «Аль-Таавун» и «Ар-Раид».

Команда по итогам уходящего сезона в чемпионате Саудовской Аравии заняла четвертую позицию, отстав от зоны азиатских турниров (топ-3) на два очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 34-м туре национального первенства клуб потерпел выездное поражение от «Аль-Хиляля» (0:2).

Перед этим в рамках 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии коллектив набрал три очка, на своем поле переиграв «Аль-Орубу» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Аль-Кадисия» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, тем не менее, выиграть ему будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Хулиан Киньонес — лучший бомбардир команды в Кубке Саудовской Аравии текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Аль-Иттихад» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Аль-Иттихада» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Аль-Кадисия» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.27. Ничья — в 2.97, победа «Аль-Кадисия» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

Оба данных сценария были реализованы в трех из пяти последних поединков номинальных гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их в шести последних матчах.

Ставка: «Аль-Иттихад» победит за 2.27