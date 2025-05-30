Аль-Иттихад — Аль-Кадисия: прогноз ставки на финал Кубка Саудовской Аравии 30 мая 2025 года

«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» на пути в финал прошёл четыре стадии Кубка Саудовской Аравии, переиграв с «Аль-Айн», «Аль-Джандал», «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб».
Команда по итогам уходящего сезона стала чемпионом страны, на пять баллов опередив ближайшего преследователя «Аль-Хиляль» по итогам 34-х туров.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 34-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одолел «Дамак» (1:0).
Ранее в предыдущем, 33-м туре Саудовской Аравии коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, одержав победу над «Аль-Шабаб» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Аль-Иттихад» неизменно выигрывал.
Это говорит об отличных шансах клуба на успех, тем более если учесть преимущество в классе над соперником, который, правда, редко проигрывает в последнее время.
Салех аш-Шехри — лучший бомбардир команды в Кубке Саудовской Аравии текущего сезона с тремя голами.
«Аль-Кадисия»
Турнирное положение: «Аль-Кадисия» также на пути в финал кубка преодолела четыре стадии турнира, обыграв «Аль-Орубу», «Аль-Вехду», «Аль-Таавун» и «Ар-Раид».
Команда по итогам уходящего сезона в чемпионате Саудовской Аравии заняла четвертую позицию, отстав от зоны азиатских турниров (топ-3) на два очка.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 34-м туре национального первенства клуб потерпел выездное поражение от «Аль-Хиляля» (0:2).
Перед этим в рамках 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии коллектив набрал три очка, на своем поле переиграв «Аль-Орубу» с результатом 3:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Аль-Кадисия» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.
Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, тем не менее, выиграть ему будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Хулиан Киньонес — лучший бомбардир команды в Кубке Саудовской Аравии текущего сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах «Аль-Иттихад» выиграл
- в четырех из шести последних матчей «Аль-Иттихада» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Аль-Кадисия» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.27. Ничья — в 2.97, победа «Аль-Кадисия» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.
Оба данных сценария были реализованы в трех из пяти последних поединков номинальных гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их в шести последних матчах.
Ставка: «Аль-Иттихад» победит за 2.27