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    Останется ли «Хайденхайм» в первой Бундеслиге?

    Хайденхайм — Эльвeрсберг: прогноз ставки на Серию B 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Эльвeрсберг»
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    «Хайденхайм»
    22 мая в первой игре плей-офф за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Эльвeрсберг». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Эльвeрсберг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига. Переходные матчи 22 Мая 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 21:30 Эльверсберг

    Эльверсберг

  • Германия. Бундеслига. Переходные матчи
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам розыгрыша первой Бундеслиги занял 16-ю строчку, благодаря чему и вынужден играть в плей-офф за право сыграть в элите.

    Команда на четыре балла опередила зону вылета во второй дивизионе, а также на три очка отстает от безопасной 15-й позиции.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного тура элитного дивизиона клуб на своем поле потерпел поражение от «Вердера» (1:4).

    Ранее коллектив в предпоследнем, 37-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Унион Берлином» (3:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Хайденхайм» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их преимущество в классе.

    Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в первой Бундеслиге с семью голами.

    «Эльвeрсберг»

    Турнирное положение: «Эльвeрсберг» по итогам 34-х туров второй Бундеслиги занял третью строчку и получил возможность сыграть в плей-офф за выход в элиту.

    Команда на один балл отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на три очка опередила своего ближайшего соперника.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 34-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Шальке» (2:1).

    Перед этим в формально 33-м туре национального первенства коллектив теперь уже в домашних стенах разгромил «Айнтрахт» из Брауншвейга с результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на вторую Бундеслигу, «Эльверсберг» выиграл, а в восьми последних матчах не проиграл.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Кристьян Аслани — лучший бомбардир команды во второй Бундеслиги текущего сезона с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Хайденхайма» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Эльверсберга» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Эльверсберг» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Эльверсберга» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Эльверсберга».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хайденхайм — Эльвeрсберг?

    Матч Хайденхайм — Эльвeрсберг состоится 22 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Хайденхайм — Эльвeрсберг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хайденхайм — Эльвeрсберг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хайденхайм — Эльвeрсберг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хайденхайм — Эльвeрсберг?

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Эльверсберга» — в 3.05.

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    Хайденхайм — Эльвeрсберг: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 22.05.202521:30. Останется ли «Хайденхайм» в первой Бундеслиге?
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