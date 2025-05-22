Хайденхайм — Эльвeрсберг: прогноз ставки на Серию B 22 мая 2025 года

Хайденхайм
Эльверсберг
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам розыгрыша первой Бундеслиги занял 16-ю строчку, благодаря чему и вынужден играть в плей-офф за право сыграть в элите.
Команда на четыре балла опередила зону вылета во второй дивизионе, а также на три очка отстает от безопасной 15-й позиции.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного тура элитного дивизиона клуб на своем поле потерпел поражение от «Вердера» (1:4).
Ранее коллектив в предпоследнем, 37-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Унион Берлином» (3:0).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Хайденхайм» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их преимущество в классе.
Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в первой Бундеслиге с семью голами.
«Эльвeрсберг»
Турнирное положение: «Эльвeрсберг» по итогам 34-х туров второй Бундеслиги занял третью строчку и получил возможность сыграть в плей-офф за выход в элиту.
Команда на один балл отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на три очка опередила своего ближайшего соперника.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 34-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Шальке» (2:1).
Перед этим в формально 33-м туре национального первенства коллектив теперь уже в домашних стенах разгромил «Айнтрахт» из Брауншвейга с результатом 3:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на вторую Бундеслигу, «Эльверсберг» выиграл, а в восьми последних матчах не проиграл.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Кристьян Аслани — лучший бомбардир команды во второй Бундеслиги текущего сезона с 18-ю голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Хайденхайма» хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах «Эльверсберга» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Эльверсберг» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Эльверсберга» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Эльверсберга».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03