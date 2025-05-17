Хайденхайм — Вердер: ставка и прогноз с коэффициентом 2.80 на матч 17 мая 2025 года

В матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Вердер». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 29 очков с разницей мячей -24 и находится в зоне плей-офф за выживание (16-я позиция).

Команда на три балла отстаёт от «Хоффенхайма» (разница мячей: -18), который занимает безопасное 15-е место, поэтому для избежания поединков плей-офф ей нужно разгромно побеждать.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства клуб на чужом поле сумел одержать разгромную победу над «Унион Берлином» (3:0).

Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив набрал лишь один балл, сыграв вничью с «Бохумом» в домашних стенах (0:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Тойеркауф, Негеле, Янеш, Мюллер и Контех, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Хайденхайм» дважды выиграл и ни разу не проиграл.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, стоит учитывать и текущую беспроигрышную форму соперника.

Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 48 очков и сохраняет лишь теоретические, по сути мизерные шансы на попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны континентальных турниров (топ-6) с разницей мячей -6, в то время, как у шестого «Майнца» она — +12.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства бременцы на своем поле сыграли вничью с «РБ Лейпцигом» — 0:0.

Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив также набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Унион Берлином» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Цеттерер, Бурк и Каборе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» не выиграл, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, довольно вероятна и победа соперника, если учесть мотивацию и фактор его поля.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Хайденхайма» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Вердера» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Вердер» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.30. Ничья — в 3.90, победа «Вердера» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.80.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вердера».

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.60