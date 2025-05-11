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    «Лесники» легко разделаются с «лисами»

    Ноттингем Форест — Лестер. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Лестер»
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    11 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Лестер». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 16:15 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Ноттингем Форест» на 2 очка отстают от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 35 матчах.

    Ноттингем Форест — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» не смогли переиграть «Кристал Пэлас» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Брентфорда» (0:2). При этом чуть ранее она уступила еще и «Манчестер Сити» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают на спаде. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «лисами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лесники» уже больше двух лет не проигрывают «Лестеру».

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» уже давно оформили вылет в Чемпионшип. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лестер» набрал всего 21 зачетный балл. При этом забила команда лишь 29 мячей в 35 поединках чемпионата Англии.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она нанесла поражение «Саутгемптону» (2:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Вулверхэмптону» (0:3). Да и поединок с «Ливерпулем» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Бобби Рид, Мадс Хермансен, Стефи Мавидиди — травмированы.

    Состояние команды: «Лисы» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и с результативностью у «лис» не все ладно.

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    При этом «Лестер» крайне слаб в плане надежности тылов. Пропустила команда 76 мячей в 35 матчах английского чемпионата.

    В кадровом плане у команды не все так позитивно. Да и турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Лисы» постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Лесники» не побеждали в 3 своих последних поединках

    • «Лисы» в среднем пропускают чаще 2 голов за матч

    • «Ноттингем Форест» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Ноттингем Форест» бьется за попадание в пятерку, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

    «Лисы» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться явно не собираются.

    Ставка: Фора «Ноттингем Форест» -1.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ноттингем Форест — Лестер?

    Матч Ноттингем Форест — Лестер состоится 11 мая 2025 года в 16:15 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ноттингем Форест — Лестер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ноттингем Форест» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ноттингем Форест — Лестер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ноттингем Форест» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Лестер?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ноттингем Форест — Лестер?

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.

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    Ноттингем Форест — Лестер: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 11.05.202516:15. «Лесники» легко разделаются с «лисами»
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