Ноттингем Форест — Лестер. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

Ноттингем Форест
Лестер
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Ноттингем Форест» на 2 очка отстают от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 35 матчах.
Ноттингем Форест — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» не смогли переиграть «Кристал Пэлас» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Брентфорда» (0:2). При этом чуть ранее она уступила еще и «Манчестер Сити» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают на спаде. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
Матчи с «лисами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лесники» уже больше двух лет не проигрывают «Лестеру».
«Лестер»
Турнирное положение: «Лисы» уже давно оформили вылет в Чемпионшип. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Лестер» набрал всего 21 зачетный балл. При этом забила команда лишь 29 мячей в 35 поединках чемпионата Англии.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она нанесла поражение «Саутгемптону» (2:0).
До того команда по всем статьям уступила «Вулверхэмптону» (0:3). Да и поединок с «Ливерпулем» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Бобби Рид, Мадс Хермансен, Стефи Мавидиди — травмированы.
Состояние команды: «Лисы» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и с результативностью у «лис» не все ладно.
При этом «Лестер» крайне слаб в плане надежности тылов. Пропустила команда 76 мячей в 35 матчах английского чемпионата.
В кадровом плане у команды не все так позитивно. Да и турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Лисы» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Лесники» не побеждали в 3 своих последних поединках
- «Лисы» в среднем пропускают чаще 2 голов за матч
- «Ноттингем Форест» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Ноттингем Форест» бьется за попадание в пятерку, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.
«Лисы» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться явно не собираются.
Ставка: Фора «Ноттингем Форест» -1.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63