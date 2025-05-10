Ренн — Ницца: 1.95 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 32-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и все еще рискует втянуться в борьбу за выживание в Лиге 1.

«Ренн» пребывает на 11-й строчке с отрывом в семь очков от плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны, поэтому ему рано расслабляться.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Тулузе» (1:2).

Ранее в 31-м туре французского чемпионата коллектив также остался без очков, потерпев разгромное поражение от «Лиона» с результатом 1:4 опять-таки на выезде.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Алемдар, Жаке, Сишуба и Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» дважды проиграл после двух побед кряду.

Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 32-х туров французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

«Ницца» пребывает на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов (топ-4), на один балл уступая третьему «Монако», а также лишь по дополнительным показателям опережая сразу двух своих ближайших преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах обыграл «Реймс» (1:0).

Перед этим в 31-м туре национального первенства коллектив снова-таки на своем поле также набрал три балла, сенсационно обыграв ПСЖ (3:1).

Не сыграют: травмированы — Мохамед Абдельмонем, Ндайшими и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла, а в четырех последних матчах ни разу не проиграла.

Это говорит о хорошей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник переживает явный игровой спад.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Ницца» выиграла

в двух из трех последних матчей «Ницца» выиграла 1-й тайм и основное время.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.75, победа «Ренна» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех последних матчах гости выиграли. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяева проиграли.

Ставка: «Ницца» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ренна».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.