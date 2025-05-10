ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» и «ПСЖ» заслужили выход в финал Лиги чемпионов. И вот почему Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Морган Гиббс-УайтВирц или Гиббс-Уайт: кого выберет «Манчестер Сити» для эры после Де Брейне?
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Ницца» на третье место?

    Ренн — Ницца: 1.95 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Али Абди («Ницца»)
    10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 10 Мая 2025 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 32-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и все еще рискует втянуться в борьбу за выживание в Лиге 1.

    «Ренн» пребывает на 11-й строчке с отрывом в семь очков от плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны, поэтому ему рано расслабляться.

    Ренн — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Тулузе» (1:2).

    Ранее в 31-м туре французского чемпионата коллектив также остался без очков, потерпев разгромное поражение от «Лиона» с результатом 1:4 опять-таки на выезде.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Алемдар, Жаке, Сишуба и Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» дважды проиграл после двух побед кряду.

    Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после 32-х туров французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

    «Ницца» пребывает на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов (топ-4), на один балл уступая третьему «Монако», а также лишь по дополнительным показателям опережая сразу двух своих ближайших преследователей.

  • Пыльные регалии. «Шальке», «Тоттенхэм» и еще 11 клубов, забывших, как выглядят трофеи
  • Некогда легендарные клубы, которые заждались нового триумфа
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах обыграл «Реймс» (1:0).

    Перед этим в 31-м туре национального первенства коллектив снова-таки на своем поле также набрал три балла, сенсационно обыграв ПСЖ (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Мохамед Абдельмонем, Ндайшими и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла, а в четырех последних матчах ни разу не проиграла.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это говорит о хорошей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник переживает явный игровой спад.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Ницца» выиграла

    • в двух из трех последних матчей «Ницца» выиграла 1-й тайм и основное время.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.75, победа «Ренна» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в трех последних матчах гости выиграли. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяева проиграли.

    Ставка: «Ницца» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ренна».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ренн — Ницца?

    Матч Ренн — Ницца состоится 10 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ренн — Ницца?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ницца» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ренн — Ницца?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ницца» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ренн — Ницца?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ренн — Ницца?

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.75, победа «Ренна» — в 3.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Газиантеп — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Виллем II — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Карабельи — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ковентри — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Индиана — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.362.36
  • Прогноз на матч Виннипег — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ренн — Ницца: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 10.05.202522:00. Поднимется ли «Ницца» на третье место?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры