Милан — Болонья: ставка за 1.85 и прогноз на чемпионат Италии

«Милан» и «Болонья» сыграют 9 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 57 баллов и все еще борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в шесть очков от зоны континентальных турниров (топ-6), поэтому в случае осечки практически лишается шансов на еврокубки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата «россонери» на выезде одержали волевую победу над «Дженоа» (2:1).

Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив снова-таки в чужих стенах уверенно переиграл «Венецию» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл три раза.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, ведь ему предстоит схлестнуться с сильным и мотивированным соперником.

Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс — лучшие бомбардиры команды в Серии А с 10-ю голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрала 62 балла и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию и лишь на один пункт отстает как от зоны континентальных турниров (топ-6), так и от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «россоблу» на своей арене разошлись миром с «Ювентусом» (1:1).

Ранее в 34-м туре национального чемпионата коллектив также потерял очки, на этот раз в чужих стенах сыграв вничью с результатом 0:0 с «Удинезе».

Не сыграют: травмированы — Хольм, Ндойе и Педрола, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, что, безусловно, будет непросто, если учесть хорошую форму соперника.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Милана» забивала только одна команда

в 10-ти из 13-ти последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Болоньи» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа «Болоньи» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в шести из девяти последних матчей «Болоньи».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.