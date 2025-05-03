Лестер — Саутгемптон: 3.55 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

«Лестер» примет «Саутгемптон» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 3 мая и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Саутгемптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» находятся на дне турнирной таблицы АПЛ, занимая 19-е место с 18-ю очками в активе после 34-х туров. «Лестер» уже не смогут добраться до спасительной 17-й строчки.

На своем поле команда также выступает далеко не лучшим образом, располагаясь на 18-й позиии в лиге по этому показателю. «Лестер» набрал только 9 очков из 51-го возможного дома.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «лисы» уступили «Вулверхэмптону» со счетом 0:3, а до этого «Лестер» проиграл «Ливерпулю» (0:1), пропустив единственный гол на 76-й минуте.

Команда не может победить в АПЛ на протяжении 11-и матчей подряд. За этот отрезок «Лестер» однажды сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) и 10 раз проиграл.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграет: Гарри Уинкс (решение тренера), Факундо Буонанотте, Бобби Рид, Иссахаку Фатаву, Стефи Мавидиди, Рикарду Перейра и Хэрри Суттар (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лестер» уже доигрывает нынешний сезон, ведь команда точно вылетит в Чемпионшип. За 4 тура до конца чемпионата отставание от 17-й строчки слишком велико...

В нынешнем сезоне «лисы» пропустили очень много голов (76), при этом забили очень мало (27). Несмотря на это, у «Лестера» будут шансы победить, ведь в соперниках еще более слабая команда.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» занимают последнее 20-е место в лиге, набрав всего 11 очков за 34 тура. «Саутгемптон» уже гарантировал себе вылет во второй дивизион Англии.

Эта команда пропустила больше всех в лиге (80), а также меньше всех забила (25). К тому же, в гостях «Саутгемптон» набрал только 6 очков из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «святые» проиграли «Фулхэму» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+2-й минуте. Матчем ранее «Саутгемптон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Команда не может победить на протяжении 10-и последних матчей в АПЛ. За этот период «Саутгемптон» дважды сыграл вничью с 8 раз проиграл.

Не сыграет: Альберт Гронбайк (травма).

Состояние команды: «Саутгемптон» провел ужасный чемпионат, набрав очень мало очков. «Святые» — худшие в лиге практически по всем показателям, команда доигрывает последние матчи в нынешнем сезоне АПЛ, а дальше — Чемпионшип...

В последнее время «Саутгемптон» редко обыгрывал «Лестер» в очных противостояниях. За прошедшие 5 встреч «святые» одолели «лис» 2 раза.

Статистика для ставок

«Лестер» не может победить в АПЛ на протяжении 11-и последних матчей

«Саутгемптон» не выиграл ни одного раза в последних 10-и встречах

В последних 3-х очных встречах «Лестер» стабильно обыгрывал «Саутгемптон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лестера» — 2.25, победа «Саутгемптона» — 2.95, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Команды стабильно играют результативно в последних очных встречах.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.

Прогноз: «Лестер» откроет счет, а «Саутгемптон» попытается отыграться.

Ставка: «Лестер» забьет 1-й гол за 1.80.