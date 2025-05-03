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    Лестер — Саутгемптон: 3.55 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Саутгемптон»
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    Джейми Варди — нападающий «Лестера»
    «Лестер» примет «Саутгемптон» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 3 мая и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Саутгемптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Мая 2025 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» находятся на дне турнирной таблицы АПЛ, занимая 19-е место с 18-ю очками в активе после 34-х туров. «Лестер» уже не смогут добраться до спасительной 17-й строчки.

    На своем поле команда также выступает далеко не лучшим образом, располагаясь на 18-й позиии в лиге по этому показателю. «Лестер» набрал только 9 очков из 51-го возможного дома.

    Лестер — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «лисы» уступили «Вулверхэмптону» со счетом 0:3, а до этого «Лестер» проиграл «Ливерпулю» (0:1), пропустив единственный гол на 76-й минуте.

    Команда не может победить в АПЛ на протяжении 11-и матчей подряд. За этот отрезок «Лестер» однажды сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) и 10 раз проиграл.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграет: Гарри Уинкс (решение тренера), Факундо Буонанотте, Бобби Рид, Иссахаку Фатаву, Стефи Мавидиди, Рикарду Перейра и Хэрри Суттар (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Лестер» уже доигрывает нынешний сезон, ведь команда точно вылетит в Чемпионшип. За 4 тура до конца чемпионата отставание от 17-й строчки слишком велико...

    В нынешнем сезоне «лисы» пропустили очень много голов (76), при этом забили очень мало (27). Несмотря на это, у «Лестера» будут шансы победить, ведь в соперниках еще более слабая команда.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» занимают последнее 20-е место в лиге, набрав всего 11 очков за 34 тура. «Саутгемптон» уже гарантировал себе вылет во второй дивизион Англии.

    Эта команда пропустила больше всех в лиге (80), а также меньше всех забила (25). К тому же, в гостях «Саутгемптон» набрал только 6 очков из 51-го возможного.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «святые» проиграли «Фулхэму» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+2-й минуте. Матчем ранее «Саутгемптон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

    Команда не может победить на протяжении 10-и последних матчей в АПЛ. За этот период «Саутгемптон» дважды сыграл вничью с 8 раз проиграл.

    Не сыграет: Альберт Гронбайк (травма).

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    Состояние команды: «Саутгемптон» провел ужасный чемпионат, набрав очень мало очков. «Святые» — худшие в лиге практически по всем показателям, команда доигрывает последние матчи в нынешнем сезоне АПЛ, а дальше — Чемпионшип...

    В последнее время «Саутгемптон» редко обыгрывал «Лестер» в очных противостояниях. За прошедшие 5 встреч «святые» одолели «лис» 2 раза.

    Статистика для ставок

    • «Лестер» не может победить в АПЛ на протяжении 11-и последних матчей

    • «Саутгемптон» не выиграл ни одного раза в последних 10-и встречах

    • В последних 3-х очных встречах «Лестер» стабильно обыгрывал «Саутгемптон»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лестера» — 2.25, победа «Саутгемптона» — 2.95, ничья — за 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Команды стабильно играют результативно в последних очных встречах.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.

    Прогноз: «Лестер» откроет счет, а «Саутгемптон» попытается отыграться.

    Ставка: «Лестер» забьет 1-й гол за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лестер — Саутгемптон?

    Матч Лестер — Саутгемптон состоится 03 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лестер — Саутгемптон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лестер — Саутгемптон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лестер — Саутгемптон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лестер — Саутгемптон?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лестера» — 2.25, победа «Саутгемптона» — 2.95, ничья — за 3.65.

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