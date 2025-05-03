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    Интер — Верона: ставка 3.00 и прогноз на чемпионат Италии

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    Маркус Тюрам
    3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Верона». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 21:45 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Интер» на 3 пункта отстает от лидера «Наполи». А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 34 матчах.

    Интер — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер» подписал мировую с «Барселоной» (3:3).

    До того команда потерпела поражение от «Ромы» (0:1). При этом чуть ранее она проиграла еще и в миланском дерби (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Интер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Бенжамин Павар — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Интер» в последнее время находится на спаде. Команда Симоне Индзаги не побеждает уже 5 матчей кряду.

    Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Интер» твердо намерен вернуться на победный путь.

    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Верона» на 9 очков опережает опасную зону. При этом забила команда всего 30 мячей в 34 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Веронцы по всем статьям уступили «Кальяри» (0:2).

    До того команда вполне достойно проиграла «Роме» (0:1). А вот поединок с «Дженоа» принес лишь сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Павел Давидович, Каспер Тенгстедт — травмированы. Диего Коппола, Даниэле Джиларди — дисквалифицированы.

    Состояние команды: Веронцы имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Верона» имеет ненадежные тылы. Команда пропустила 62 мяча в 34 поединках итальянского чемпионата.

    Веронцы уже 33 года не могут обыграть «Интер». Да и в нынешней диспозиции «мастифы» будут рады разжиться хотя бы баллом.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.

    Статистика для ставок

    • «Верона» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Интер» не побеждал в 5 матчах кряду

    • «Интер» уже 33 года не проигрывает веронцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Интер» нынче выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    «Верона» имеет сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер — Верона?

    Матч Интер — Верона состоится 03 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер — Верона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер — Верона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Верона?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Верона?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

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