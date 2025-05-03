Интер — Верона: ставка 3.00 и прогноз на чемпионат Италии

Интер
Верона
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Интер» на 3 пункта отстает от лидера «Наполи». А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 34 матчах.
Интер — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер» подписал мировую с «Барселоной» (3:3).
До того команда потерпела поражение от «Ромы» (0:1). При этом чуть ранее она проиграла еще и в миланском дерби (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Интер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Бенжамин Павар — травмирован.
Состояние команды: «Интер» в последнее время находится на спаде. Команда Симоне Индзаги не побеждает уже 5 матчей кряду.
Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Интер» твердо намерен вернуться на победный путь.
«Верона»
Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Верона» на 9 очков опережает опасную зону. При этом забила команда всего 30 мячей в 34 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Веронцы по всем статьям уступили «Кальяри» (0:2).
До того команда вполне достойно проиграла «Роме» (0:1). А вот поединок с «Дженоа» принес лишь сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 4 пропущенных.
Не сыграют: Павел Давидович, Каспер Тенгстедт — травмированы. Диего Коппола, Даниэле Джиларди — дисквалифицированы.
Состояние команды: Веронцы имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.
При этом «Верона» имеет ненадежные тылы. Команда пропустила 62 мяча в 34 поединках итальянского чемпионата.
Веронцы уже 33 года не могут обыграть «Интер». Да и в нынешней диспозиции «мастифы» будут рады разжиться хотя бы баллом.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.
Статистика для ставок
- «Верона» в среднем забивает реже гола за матч
- «Интер» не побеждал в 5 матчах кряду
- «Интер» уже 33 года не проигрывает веронцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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- 1.95Манчестер Сити — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Интер» нынче выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
«Верона» имеет сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 5.25