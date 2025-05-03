Интер — Верона: ставка 3.00 и прогноз на чемпионат Италии

3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Верона». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

При этом «Интер» на 3 пункта отстает от лидера «Наполи». А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер» подписал мировую с «Барселоной» (3:3).

До того команда потерпела поражение от «Ромы» (0:1). При этом чуть ранее она проиграла еще и в миланском дерби (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Интер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Бенжамин Павар — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Интер» в последнее время находится на спаде. Команда Симоне Индзаги не побеждает уже 5 матчей кряду.

Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Интер» твердо намерен вернуться на победный путь.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Верона» на 9 очков опережает опасную зону. При этом забила команда всего 30 мячей в 34 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Веронцы по всем статьям уступили «Кальяри» (0:2).

До того команда вполне достойно проиграла «Роме» (0:1). А вот поединок с «Дженоа» принес лишь сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 4 пропущенных.

Не сыграют: Павел Давидович, Каспер Тенгстедт — травмированы. Диего Коппола, Даниэле Джиларди — дисквалифицированы.

Состояние команды: Веронцы имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

При этом «Верона» имеет ненадежные тылы. Команда пропустила 62 мяча в 34 поединках итальянского чемпионата.

Веронцы уже 33 года не могут обыграть «Интер». Да и в нынешней диспозиции «мастифы» будут рады разжиться хотя бы баллом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.

Статистика для ставок

«Верона» в среднем забивает реже гола за матч

«Интер» не побеждал в 5 матчах кряду

«Интер» уже 33 года не проигрывает веронцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Интер» нынче выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

«Верона» имеет сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.25