Боруссия Д — Вольфсбург: прогноз ставки на Бундеслигу (к. 2.02)

Боруссия Д
Вольфсбург
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Боруссия» Д на 3 очка отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 31 матче.
Боруссия Д — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Хоффенхайм» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (3:2). При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Барселону» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Боруссия» Д забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Максимилиан Байер, Нико Шлоттербек — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Дортмундцы нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.
Матчи с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» Д победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Дортмундцы весьма сильны в родных стенах.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» сражаются ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Вольфсбург» уже не борется за выход в еврокубки. При этом забила команда 53 мяча в 31 поединке чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Волки» уступили «Фрайбургу» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Майнцем» (2:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл 1 ничью. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Себастиян Борнов, Маттиас Сванберг — травмированы. Максимилиан Арнольд — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Волки» довольно ершисты. Вот только не побеждает команда еще с первого дня весны.
При этом «Вольфсбург» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Пропустила команда 48 мячей в 31 матче чемпионата.
К слову, «волки» в первом круге уступили дортмундцам (1:3). Зато в Кубке Германии команда в овертайме выбила «Боруссию» Д (1:0).
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» вполне способны найти свой шанс в контригре.
Статистика для ставок
- «Волки» не побеждают уже 2 месяца
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- Дортмундцы победили в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
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Прогноз: Дортмундцы еще сражаются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка проведут встречу максимально активно.
«Волки» в последних матчах выглядели бледновато, но явно способны поднатореть во всех компонентах.
Ставка: Фора «Вольфсбурга» +1.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.00