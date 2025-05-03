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    «Волки» дадут бой дортмундцам

    Боруссия Д — Вольфсбург: прогноз ставки на Бундеслигу (к. 2.02)

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Вольфсбург»
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    Карим Адейеми
    3 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Вольфсбург». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вольфсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Мая 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Боруссия» Д на 3 очка отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 31 матче.

    Боруссия Д — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Хоффенхайм» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (3:2). При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Барселону» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Боруссия» Д забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Максимилиан Байер, Нико Шлоттербек — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Дортмундцы нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» Д победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Дортмундцы весьма сильны в родных стенах.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» сражаются ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вольфсбург» уже не борется за выход в еврокубки. При этом забила команда 53 мяча в 31 поединке чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Волки» уступили «Фрайбургу» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Майнцем» (2:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл 1 ничью. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Себастиян Борнов, Маттиас Сванберг — травмированы. Максимилиан Арнольд — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Волки» довольно ершисты. Вот только не побеждает команда еще с первого дня весны.

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    При этом «Вольфсбург» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Пропустила команда 48 мячей в 31 матче чемпионата.

    К слову, «волки» в первом круге уступили дортмундцам (1:3). Зато в Кубке Германии команда в овертайме выбила «Боруссию» Д (1:0).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» вполне способны найти свой шанс в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Волки» не побеждают уже 2 месяца

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Дортмундцы победили в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: Дортмундцы еще сражаются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка проведут встречу максимально активно.

    «Волки» в последних матчах выглядели бледновато, но явно способны поднатореть во всех компонентах.

    Ставка: Фора «Вольфсбурга» +1.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боруссия Д — Вольфсбург?

    Матч Боруссия Д — Вольфсбург состоится 03 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Вольфсбурга» +1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боруссия Д — Вольфсбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Вольфсбурга» +1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Вольфсбург?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боруссия Д — Вольфсбург?

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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    Боруссия Д — Вольфсбург: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 03.05.202519:30. «Волки» дадут бой дортмундцам
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