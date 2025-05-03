Боруссия Д — Вольфсбург: прогноз ставки на Бундеслигу (к. 2.02)

3 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Вольфсбург». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вольфсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «Боруссия» Д на 3 очка отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Хоффенхайм» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (3:2). При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Барселону» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Боруссия» Д забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Максимилиан Байер, Нико Шлоттербек — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Дортмундцы нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Матчи с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» Д победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Дортмундцы весьма сильны в родных стенах.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» сражаются ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» уже не борется за выход в еврокубки. При этом забила команда 53 мяча в 31 поединке чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Волки» уступили «Фрайбургу» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Майнцем» (2:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл 1 ничью. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Себастиян Борнов, Маттиас Сванберг — травмированы. Максимилиан Арнольд — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Волки» довольно ершисты. Вот только не побеждает команда еще с первого дня весны.

При этом «Вольфсбург» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Пропустила команда 48 мячей в 31 матче чемпионата.

К слову, «волки» в первом круге уступили дортмундцам (1:3). Зато в Кубке Германии команда в овертайме выбила «Боруссию» Д (1:0).

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» вполне способны найти свой шанс в контригре.

Статистика для ставок

«Волки» не побеждают уже 2 месяца

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Дортмундцы победили в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: Дортмундцы еще сражаются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка проведут встречу максимально активно.

«Волки» в последних матчах выглядели бледновато, но явно способны поднатореть во всех компонентах.

Ставка: Фора «Вольфсбурга» +1.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.00