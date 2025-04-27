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    Добудут ли «моряки» три очка?

    Сокол — Черноморец Нв. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Черноморец» Нв
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    Гедеон Гузина
    27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Черноморец» Нв, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Апреля 2025 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 15:00 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Сокол» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 29 матчах первенства.

    Сокол — Черноморец: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы не уступили «Балтике» (1:1).

    До того команда была бита «Родиной» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела минимальное поражение от тульского «Арсенала».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Сокол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Соколятам» явно не хватает класса. Да и забила команда всего 17 мячей в 29 матчах первенства.

    Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сокол» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Саратовцы всеми силами будут цепляться за очки.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» бьются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Черноморец» Нв лишь на один пункт отстает от 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Моряки» переиграли «СКА-Хабаровск» (2:1).

    До того команда не сумела обыграть «Ротор» (1:1). А вот поединок с крепким «Енисеем» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моряки» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 29 матчах.

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    При этом «Черноморец» Нв не проигрывает 5 матчей кряду. А вот в первом круге «моряки» уверенно переиграли «Сокол» (3:0).

    «Моряки» в среднем пропускают чаще гола за матч. Зато отличный сезон выдает Роман Акбашев, настрелявший уже 8 мячей в первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Моряки» намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Моряки» не проигрывают 5 матчей кряду

    • «Сокол» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Черноморец» Нв уже больше 23 лет не проигрывает «соколятам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

    Прогноз: «Моряки» борются за прямой выход в элиту, так что наверняка активно понесутся в атаку.

    «Моряки» на голову сильнее соперника, имеющего гигантские проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.32

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сокол — Черноморец Нв?

    Матч Сокол — Черноморец Нв состоится 27 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сокол — Черноморец Нв?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сокол — Черноморец Нв?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сокол — Черноморец Нв?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сокол — Черноморец Нв?

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.44.

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    Сокол — Черноморец Нв: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 27.04.202515:00. Добудут ли «моряки» три очка?
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