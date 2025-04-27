Сокол — Черноморец Нв. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Черноморец» Нв, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

При этом «Сокол» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 29 матчах первенства.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы не уступили «Балтике» (1:1).

До того команда была бита «Родиной» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела минимальное поражение от тульского «Арсенала».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Сокол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Соколятам» явно не хватает класса. Да и забила команда всего 17 мячей в 29 матчах первенства.

Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сокол» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Саратовцы всеми силами будут цепляться за очки.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» бьются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Черноморец» Нв лишь на один пункт отстает от 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 29 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Моряки» переиграли «СКА-Хабаровск» (2:1).

До того команда не сумела обыграть «Ротор» (1:1). А вот поединок с крепким «Енисеем» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 29 матчах.

При этом «Черноморец» Нв не проигрывает 5 матчей кряду. А вот в первом круге «моряки» уверенно переиграли «Сокол» (3:0).

«Моряки» в среднем пропускают чаще гола за матч. Зато отличный сезон выдает Роман Акбашев, настрелявший уже 8 мячей в первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Моряки» намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.

Статистика для ставок

«Моряки» не проигрывают 5 матчей кряду

«Сокол» в среднем забивает реже гола за матч

«Черноморец» Нв уже больше 23 лет не проигрывает «соколятам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: «Моряки» борются за прямой выход в элиту, так что наверняка активно понесутся в атаку.

«Моряки» на голову сильнее соперника, имеющего гигантские проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.32