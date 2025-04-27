Сокол — Черноморец Нв. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

Сокол
Черноморец
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.
При этом «Сокол» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 29 матчах первенства.
Сокол — Черноморец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы не уступили «Балтике» (1:1).
До того команда была бита «Родиной» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела минимальное поражение от тульского «Арсенала».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Сокол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Соколятам» явно не хватает класса. Да и забила команда всего 17 мячей в 29 матчах первенства.
Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сокол» уступил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Саратовцы всеми силами будут цепляться за очки.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» бьются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Черноморец» Нв лишь на один пункт отстает от 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 29 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Моряки» переиграли «СКА-Хабаровск» (2:1).
До того команда не сумела обыграть «Ротор» (1:1). А вот поединок с крепким «Енисеем» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 29 матчах.
При этом «Черноморец» Нв не проигрывает 5 матчей кряду. А вот в первом круге «моряки» уверенно переиграли «Сокол» (3:0).
«Моряки» в среднем пропускают чаще гола за матч. Зато отличный сезон выдает Роман Акбашев, настрелявший уже 8 мячей в первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Моряки» намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.
Статистика для ставок
- «Моряки» не проигрывают 5 матчей кряду
- «Сокол» в среднем забивает реже гола за матч
- «Черноморец» Нв уже больше 23 лет не проигрывает «соколятам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Моряки» борются за прямой выход в элиту, так что наверняка активно понесутся в атаку.
«Моряки» на голову сильнее соперника, имеющего гигантские проблемы в плане реализации.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.32