Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах: ставка и прогноз с коэффициентом 2.12 на матч 26 апреля 2025 года

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» на своем поле примет «Боруссию» Менхенгладбах. Встреча пройдет 26 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн Киль» — «Боруссия» Менхенгладбах, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 30-ти туров чемпионата Германии набрал 19 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию с отставанием в три очка от зоны плей-офф за право сыграть в первой Бундеслиге (16-е место), а также в 11 пунктов от спасительной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура клуб на чужом поле сумел отобрать очки у «РБ Лейпциг», сыграв вничью 1:1.

Перед этим в поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги коллектив остался без баллов, потерпев поражение от «Санкт-Паули» в домашних стенах (1:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Холтби, Некич, Эррас, Зек, Кляйне-Бекель, Коменда и Келати, дисквалифицирован — Арп.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Хольштайн Киль» проиграл трижды, а в семи последних поединках ни разу не выиграл.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Фил Харрес и Сюто Матино — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с восемью голами.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 30-ти туров чемпионата Германии набрала 44 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в три пункта от зоны еврокубков (топ-6) и в пять — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), поэтому попросту не может позволить себе терять очки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура немецкого первенства клуб в чужих стенах проиграл дортмундской «Боруссии» (2:3).

Перед этим коллектив также не набрал ни одного балла, когда теперь уже на своем поле потерпел поражение от «Фрайбурга» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Боржес Санчес, Онора, Свидер, Нгуму и Николас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, гладбахская «Боруссия» ни разу не выиграла при одной ничьей и двух поражениях.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, их перспективы на успех все же высоки, поскольку они превосходят соперника в классе.

Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Хольштайн Киль» сыграл вничью

в двух последних матчах «Боруссия» М проиграла

в трех из пяти последних матчей «Боруссия» М забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Менхенгладбах — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.12. Ничья — в 3.85, победа «Хольштайн Киль» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: гости превосходят соперника в классе. Между тем, то, что они проиграли в двух последних матчах может заставить их настроиться еще сильнее на успех.

При этом хозяева потерпели поражение в трех из шести последних поединков.

Ставка: «Боруссия» М победит за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем матче гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.35