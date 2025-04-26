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    Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах: ставка и прогноз с коэффициентом 2.12 на матч 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хольштайн Киль» — «Боруссия» Менхенгладбах
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    Тим Кляйндинст
    В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» на своем поле примет «Боруссию» Менхенгладбах. Встреча пройдет 26 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн Киль» — «Боруссия» Менхенгладбах, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Апреля 2025 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 16:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Хольштайн Киль»

    Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 30-ти туров чемпионата Германии набрал 19 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает последнюю, 20-ю позицию с отставанием в три очка от зоны плей-офф за право сыграть в первой Бундеслиге (16-е место), а также в 11 пунктов от спасительной 15-й строчки.

    Хольштайн — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура клуб на чужом поле сумел отобрать очки у «РБ Лейпциг», сыграв вничью 1:1.

    Перед этим в поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги коллектив остался без баллов, потерпев поражение от «Санкт-Паули» в домашних стенах (1:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Холтби, Некич, Эррас, Зек, Кляйне-Бекель, Коменда и Келати, дисквалифицирован — Арп.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Хольштайн Киль» проиграл трижды, а в семи последних поединках ни разу не выиграл.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Фил Харрес и Сюто Матино — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с восемью голами.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 30-ти туров чемпионата Германии набрала 44 балла и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию с отставанием в три пункта от зоны еврокубков (топ-6) и в пять — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), поэтому попросту не может позволить себе терять очки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура немецкого первенства клуб в чужих стенах проиграл дортмундской «Боруссии» (2:3).

    Перед этим коллектив также не набрал ни одного балла, когда теперь уже на своем поле потерпел поражение от «Фрайбурга» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Боржес Санчес, Онора, Свидер, Нгуму и Николас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, гладбахская «Боруссия» ни разу не выиграла при одной ничьей и двух поражениях.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, их перспективы на успех все же высоки, поскольку они превосходят соперника в классе.

    Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Хольштайн Киль» сыграл вничью

    • в двух последних матчах «Боруссия» М проиграла

    • в трех из пяти последних матчей «Боруссия» М забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Менхенгладбах — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.12. Ничья — в 3.85, победа «Хольштайн Киль» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: гости превосходят соперника в классе. Между тем, то, что они проиграли в двух последних матчах может заставить их настроиться еще сильнее на успех.

    При этом хозяева потерпели поражение в трех из шести последних поединков.

    Ставка: «Боруссия» М победит за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем матче гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах?

    Матч Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах состоится 26 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Боруссия» М победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Боруссия» М победит» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах?

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Менхенгладбах — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.12. Ничья — в 3.85, победа «Хольштайн Киль» — в 3.10.

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    Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 26.04.202516:30. Вспомнит ли «Гладбах» о победах?
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