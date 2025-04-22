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    Команда Кокорина переиграет АПОЭЛ

    АПОЭЛ — Арис: прогноз на матч чемпионата Кипра

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    Прогноз и ставки на АПОЭЛ — «Арис»
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    Александр Кокорин
    22 апреля в 32-м туре плей-офф чемпионата Кипра по футболу сыграют АПОЭЛ и «Арис» Лимасол. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Арис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    АПОЭЛ

    Турнирное положение: АПОЭЛ уже не претендует ни на что серьезное. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом АПОЭЛ на 13 пунктов отстает от третьей позиции. А вот забила команда 55 мячей в 31 поединке кипрского чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АПОЭЛ не смог переиграть «Омонию» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Пафосу» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила АЕК Ларнака.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках АПОЭЛ забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АПОЭЛ не проигрывал в двух своих последних поединках. Плюс оборона команды выглядит относительно монолитно, дав результативный сбой 29 раз.

    Матчи с «Арисом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках АПОЭЛ уступил 4 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Оборона команды постарается сдержать атаки одного из лидеров чемпионата.

    «Арис»

    Турнирное положение: «Лёгкая бригада» сражается за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арис» Лимасол отстает от лидера на 4 зачетных пункта. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Лёгкая бригада» переиграла «Аполлон» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Омонии» (1:2). Да и поединок с «Пафосом» завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арис» Лимасол добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лёгкая бригада» намерена бороться за чемпионство до конца. Вот только забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

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    При этом «Арис» Лимасол уже фактически потерял право на осечку. «Лёгкой бригаде» нужно непременно сократить отставание от лидера «Пафоса», с которым играть в заключительном туре.

    В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и россиянин Александр Кокорин настрелял 9 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Атака во главе с Кокориным явно способна поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Лёгкая бригада» в среднем пропускает реже гола за матч

    • АПОЭЛ не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Арис» Лимасол в среднем забивает реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.

    Прогноз: «Арис» Лимасол выглядит сильнее соперника, к тому же команде Кокорина нужно исключительно побеждать.

    Номинальные гости весьма неплохо атакуют, плюс максимально мотивированы сохранить шансы на чемпионский титул.

    Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АПОЭЛ — Арис?

    Матч АПОЭЛ — Арис состоится 22 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч АПОЭЛ — Арис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АПОЭЛ — Арис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ — Арис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АПОЭЛ — Арис?

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.08.

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    АПОЭЛ — Арис: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 22.04.202519:00. Команда Кокорина переиграет АПОЭЛ
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