АПОЭЛ — Арис: прогноз на матч чемпионата Кипра

22 апреля в 32-м туре плей-офф чемпионата Кипра по футболу сыграют АПОЭЛ и «Арис» Лимасол. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Арис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирное положение: АПОЭЛ уже не претендует ни на что серьезное. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом АПОЭЛ на 13 пунктов отстает от третьей позиции. А вот забила команда 55 мячей в 31 поединке кипрского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АПОЭЛ не смог переиграть «Омонию» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Пафосу» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила АЕК Ларнака.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках АПОЭЛ забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АПОЭЛ не проигрывал в двух своих последних поединках. Плюс оборона команды выглядит относительно монолитно, дав результативный сбой 29 раз.

Матчи с «Арисом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках АПОЭЛ уступил 4 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Оборона команды постарается сдержать атаки одного из лидеров чемпионата.

«Арис»

Турнирное положение: «Лёгкая бригада» сражается за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Арис» Лимасол отстает от лидера на 4 зачетных пункта. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Лёгкая бригада» переиграла «Аполлон» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Омонии» (1:2). Да и поединок с «Пафосом» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арис» Лимасол добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лёгкая бригада» намерена бороться за чемпионство до конца. Вот только забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

При этом «Арис» Лимасол уже фактически потерял право на осечку. «Лёгкой бригаде» нужно непременно сократить отставание от лидера «Пафоса», с которым играть в заключительном туре.

В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и россиянин Александр Кокорин настрелял 9 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Атака во главе с Кокориным явно способна поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Лёгкая бригада» в среднем пропускает реже гола за матч

АПОЭЛ не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Арис» Лимасол в среднем забивает реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.

Прогноз: «Арис» Лимасол выглядит сильнее соперника, к тому же команде Кокорина нужно исключительно побеждать.

Номинальные гости весьма неплохо атакуют, плюс максимально мотивированы сохранить шансы на чемпионский титул.

Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06