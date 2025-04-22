Аль-Вехда — Аль-Ахли: ставка на чемпионат Саудовской Аравии

22 апреля в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Вехда» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 19:20 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Вехда» — «Аль-Ахли», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Вехда»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. На данный момент она занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Вехда» опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Таавуном» завершилась викторией (2:0).

До того команда с минимальным счетом переиграла «Дамак». При этом чуть ранее она была бита «Аль-Шабабом» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Аль-Вехда» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Вехда» не столь результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 28 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Вехда» уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и «Аль-Ахли» команда не может победить уже 5 лет.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» все еще пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Ахли» на 10 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 5:0 она разгромила «Аль-Фейху».

До того команда сумела обыграть «Аль-Раед» (2:0). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахли» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

При этом «Аль-Ахли» победил в 2 своих последних поединках. Да и Айвен Тони наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс в двух своих последних матчах она сохранила свои ворота сухими.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Рияд Марез и компания просто обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 2 своих последних матчах

«Аль-Вехда» не может обыграть «Аль-Ахли» уже 5 лет

«Аль-Ахли» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 6.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 3.05.

Прогноз: Номинальные гости на голову сильнее оппонента, и явно намерены продолжить свой подъем в тройку лидеров.

«Аль-Ахли» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «Аль-Вехде».

Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 3.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.04