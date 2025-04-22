Аль-Вехда — Аль-Ахли: ставка на чемпионат Саудовской Аравии

Аль-Вахда
Аль-Ахли
«Аль-Вехда»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. На данный момент она занимает 15 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Вехда» опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Таавуном» завершилась викторией (2:0).
До того команда с минимальным счетом переиграла «Дамак». При этом чуть ранее она была бита «Аль-Шабабом» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Аль-Вехда» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Вехда» не столь результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 28 поединках аравийского чемпионата.
Матчи с «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Вехда» уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и «Аль-Ахли» команда не может победить уже 5 лет.
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: «Аль-Ахли» все еще пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Ахли» на 10 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 5:0 она разгромила «Аль-Фейху».
До того команда сумела обыграть «Аль-Раед» (2:0). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Ахли» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.
При этом «Аль-Ахли» победил в 2 своих последних поединках. Да и Айвен Тони наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс в двух своих последних матчах она сохранила свои ворота сухими.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Рияд Марез и компания просто обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.
Статистика для ставок
- Обе команды победили в 2 своих последних матчах
- «Аль-Вехда» не может обыграть «Аль-Ахли» уже 5 лет
- «Аль-Ахли» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 6.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 3.05.
- 2.83Торпедо — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.70Тоттенхэм — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.40Жирона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости на голову сильнее оппонента, и явно намерены продолжить свой подъем в тройку лидеров.
«Аль-Ахли» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «Аль-Вехде».
Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 3.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.04