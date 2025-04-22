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    «Аль-Ахли» учинит разгром «Аль-Вехде»

    Аль-Вехда — Аль-Ахли: ставка на чемпионат Саудовской Аравии

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Вехда» — «Аль-Ахли»
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    Рияд Марез
    22 апреля в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Вехда» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 19:20 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Вехда» — «Аль-Ахли», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 22 Апреля 2025 года

    Аль-Вахда

  • Мекка
    •  Аль-Вахда 19:20 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •

    «Аль-Вехда»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. На данный момент она занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Вехда» опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем 2 гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Таавуном» завершилась викторией (2:0).

    До того команда с минимальным счетом переиграла «Дамак». При этом чуть ранее она была бита «Аль-Шабабом» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Аль-Вехда» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Вехда» не столь результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 28 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Вехда» уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и «Аль-Ахли» команда не может победить уже 5 лет.

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» все еще пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахли» на 10 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

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  • 19/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 5:0 она разгромила «Аль-Фейху».

    До того команда сумела обыграть «Аль-Раед» (2:0). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахли» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

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    При этом «Аль-Ахли» победил в 2 своих последних поединках. Да и Айвен Тони наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс в двух своих последних матчах она сохранила свои ворота сухими.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Рияд Марез и компания просто обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Вехда» не может обыграть «Аль-Ахли» уже 5 лет

    • «Аль-Ахли» в среднем пропускает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 6.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 3.05.

    Прогноз: Номинальные гости на голову сильнее оппонента, и явно намерены продолжить свой подъем в тройку лидеров.

    «Аль-Ахли» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «Аль-Вехде».

    Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 3.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.04

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Вехда — Аль-Ахли?

    Матч Аль-Вехда — Аль-Ахли состоится 22 апреля 2025 года в 19:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Вехда — Аль-Ахли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аль-Ахли» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Вехда — Аль-Ахли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аль-Ахли» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Вехда — Аль-Ахли?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Вехда — Аль-Ахли?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 6.75.

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    Аль-Вехда — Аль-Ахли: прогноз и ставка за 3.08, статистика, коэффициенты матча 22.04.202519:20. «Аль-Ахли» учинит разгром «Аль-Вехде»
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