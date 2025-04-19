Мальорка
Леганес
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» после 31-го поединка испанского первенства набрала 43 балла и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда находится на восьмой позиции в таблице и на пять очков отстает от зоны еврокубков (топ-6).
Мальорка — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 31-й тур Ла Лиги, балеарцы на чужом поле одержали победу над «Реал Сосьедадом» (2:0).
Перед этим в 30-м туре испанского первенства коллектив в домашних стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Сельты» с результатом 1:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Райо, Роберт Наварро, Асано, Морланес и Мурики, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в седьми последних матчах, которые пришлись на чемпионат Испании, «Мальорка» выиграла лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.
Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая сулит им соответствующие шансы на победу, тем не менее, если учесть перевес в классе, а также фактор своего поля они все же немалы.
Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» после 31-го поединка испанского первенства набрал 28 пунктов и борется за выживание в классе в элите.
Команда находится на предпоследней, 19-й строчке в зоне вылета с отставанием в два балла от спасительной 17-й позиции, поэтому для нее любой балл — на вес золота.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 31-го тура испанского первенства клуб на своем поле навязал борьбу «Барселоне», но потерпел поражение со счетом 0:0.
Перед этим в 30-м туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Осасуной» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Настасич, Дани Раба, Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» четыре раза проиграл при одной ничьей.
Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Дани Раба, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей «Мальорки» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Леганеса» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Леганес» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.15, победа «Леганеса» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом хозяева выиграли в двух из четырех последних матчей.
Ставка: «Мальорка» победит за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в семи из девяти последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.30