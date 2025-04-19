19 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Бетис». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 31-го поединка испанского первенства набрала 43 балла и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на восьмой позиции в таблице и на пять очков отстает от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 31-й тур Ла Лиги, балеарцы на чужом поле одержали победу над «Реал Сосьедадом» (2:0).

Перед этим в 30-м туре испанского первенства коллектив в домашних стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Сельты» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Райо, Роберт Наварро, Асано, Морланес и Мурики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в седьми последних матчах, которые пришлись на чемпионат Испании, «Мальорка» выиграла лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая сулит им соответствующие шансы на победу, тем не менее, если учесть перевес в классе, а также фактор своего поля они все же немалы.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после 31-го поединка испанского первенства набрал 28 пунктов и борется за выживание в классе в элите.

Команда находится на предпоследней, 19-й строчке в зоне вылета с отставанием в два балла от спасительной 17-й позиции, поэтому для нее любой балл — на вес золота.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 31-го тура испанского первенства клуб на своем поле навязал борьбу «Барселоне», но потерпел поражение со счетом 0:0.

Перед этим в 30-м туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Осасуной» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Настасич, Дани Раба, Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» четыре раза проиграл при одной ничьей.

Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Дани Раба, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Леганеса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Леганес» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.15, победа «Леганеса» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом хозяева выиграли в двух из четырех последних матчей.

Ставка: «Мальорка» победит за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в семи из девяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.30