«Кристал Пэлас» примет на своем поле «Борнмут» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 19 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 32-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы с 43 очками.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 11 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в 22 пункта от зоны вылета (18-20-я места).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках отложенной игры 29-го тура национального чемпионата «Орлы» на выезде потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:5).

Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги лондонский клуб опять-таки на чужом поле также крупно проиграл — на этот раз «Манчестер Сити» с результатом 2:5.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Кристал Пэлас» проиграл, а в четырех последних поединках выиграл лишь раз.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, не лучшая форма соперника все же позволяет им рассчитывать хотя бы на мировую.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 32-х поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы с 48-ю очками.

Команда занимает восьмую позицию и на шесть баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять пунктов опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства «Вишни» на своем поле обыграли «Фулхэм» (1:0).

Ранее коллектив с юга в 31-м туре английской Премьер-лиги набрал один балл, когда на чужом поле разошелся мировой с «Вест Хэмом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Клюйверт, Синистерра, Кристи и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, спад в игре соперника все-таки обещает им неплохие перспективы на успех.

Джастин Клюйверт, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Кристал Пэлас» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Борнмут» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Борнмута» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Кристал Пэлас» оценивается 2.60. Ничья — в 3.50, победа «Борнмута» — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в двух последних поединках.

Ставка: «Борнмут» победит за 2.60