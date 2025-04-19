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    Приблизится ли «Борнмут» к зоне еврокубков?

    Кристал Пэлас — Борнмут: Гости — в шести очках от зоны еврокубков, но приблизятся ли они к ней? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.00

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Борнмут»
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    Антуан Семеньо («Борнмут»)
    «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Борнмут» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 19 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Апреля 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 32-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы с 43 очками.

    Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 11 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в 22 пункта от зоны вылета (18-20-я места).

    Кристал Пэлас — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках отложенной игры 29-го тура национального чемпионата «Орлы» на выезде потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:5).

    Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги лондонский клуб опять-таки на чужом поле также крупно проиграл — на этот раз «Манчестер Сити» с результатом 2:5.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Кристал Пэлас» проиграл, а в четырех последних поединках выиграл лишь раз.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, не лучшая форма соперника все же позволяет им рассчитывать хотя бы на мировую.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 32-х поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы с 48-ю очками.

    Команда занимает восьмую позицию и на шесть баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять пунктов опережает своего нынешнего соперника.

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  • 16/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства «Вишни» на своем поле обыграли «Фулхэм» (1:0).

    Ранее коллектив с юга в 31-м туре английской Премьер-лиги набрал один балл, когда на чужом поле разошелся мировой с «Вест Хэмом» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Клюйверт, Синистерра, Кристи и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, спад в игре соперника все-таки обещает им неплохие перспективы на успех.

    Джастин Клюйверт, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Кристал Пэлас» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Борнмут» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Борнмута» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Кристал Пэлас» оценивается 2.60. Ничья — в 3.50, победа «Борнмута» — в 2.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в двух последних поединках.

    Ставка: «Борнмут» победит за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристал Пэлас — Борнмут?

    Матч Кристал Пэлас — Борнмут состоится 19 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристал Пэлас — Борнмут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристал Пэлас — Борнмут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристал Пэлас — Борнмут?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристал Пэлас — Борнмут?

    Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Кристал Пэлас» оценивается 2.60. Ничья — в 3.50, победа «Борнмута» — в 2.60.

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    Кристал Пэлас — Борнмут: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 19.04.202517:00. Приблизится ли «Борнмут» к зоне еврокубков?
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