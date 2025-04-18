ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой Интер — БаварияНесломленные нерадзурри пережили бурю. И выбили «Баварию» из ЛЧ Юрген КлоппКто, если не Анчелотти? Десять тренеров для «Реала» — от Клоппа и Моуринью до Гальярдо и Де Дзерби
    Все новости спорта

    Три очка для «Коканда»?

    Кызылкум — Коканд: прогноз, ставка на футбол, чемпионат Узбекистана, 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — «Коканд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    18 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Коканд». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — «Коканд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 19 Апреля 2025 года

    Кызылкум

  • Зарафшана
    •  Кызылкум 17:00 Коканд 1912

    Коканд 1912

  • Коканд
    •

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» стартовал не столь успешно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кызылкум» в 4 стартовых матчах добыл 4 зачетных балла. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кызылкум» не уступил «Бунёдкору» (0:0).

    До того команда по всем статьям уступила АГМК (1:3). Да и поединок с «Бухарой» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Кызылкум» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кызылкум» явно не устраивает текущее положение дел. Потенциально команда способна побороться за попадание в топ-5.

    Матчи с «Кокандом» для команды исторически складываются удачно. «Кызылкум» победил в трех очных поединках из пяти последних.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена прервать свой трехматчевый безвыигрышный сериал.

    «Коканд»

    Турнирное положение: «Коканд» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Коканд» в 5 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

  • Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС
  • Заработанные три очка могут дорого стоить «шмелям»
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела продуктивно. Дома она смогла переиграть «Бухару» (1:0).

    До того команда была бита «Сурханом» (1:3). А вот чуть ранее она подписала сухую мировую с «Шуртаном».

    При этом «Коканд» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Коканд» явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды не столь часто совершает результативные ошибки.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Коканд» нынче находится на заметном подъеме. Команда наконец-то добыла свою первую викторию в элите.

    Главной ценностью команды являются достаточно надежные тылы. При этом потенциально она явно способна избежать борьбы за выживание.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Коканд» намерен зацепиться за заветные баллы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Коканд» уже почти 5 лет не обыгрывал «Кызылкум»

    • «Кызылкум» не побеждал в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.87, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.50.

    Прогноз: «Коканд» нынче пребывает на некотором подъеме, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева весьма нестабильны, да и в плане реализации отнюдь не преуспевают.

    Ставка: Победа «Коканда» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Кызылкум — Коканд?

    Матч Кызылкум — Коканд состоится 18 апреля 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Кызылкум — Коканд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Кызылкум — Коканд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кызылкум — Коканд?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Кызылкум — Коканд?

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.87, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Бергс — Дедура-Паломеро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алькарас — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:50
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ягеллония — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наварро — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кызылкум — Коканд: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 18.04.202518:15. Три очка для «Коканда»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры