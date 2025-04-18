18 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Коканд». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — «Коканд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» стартовал не столь успешно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылкум» в 4 стартовых матчах добыл 4 зачетных балла. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кызылкум» не уступил «Бунёдкору» (0:0).

До того команда по всем статьям уступила АГМК (1:3). Да и поединок с «Бухарой» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Кызылкум» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кызылкум» явно не устраивает текущее положение дел. Потенциально команда способна побороться за попадание в топ-5.

Матчи с «Кокандом» для команды исторически складываются удачно. «Кызылкум» победил в трех очных поединках из пяти последних.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена прервать свой трехматчевый безвыигрышный сериал.

«Коканд»

Турнирное положение: «Коканд» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Коканд» в 5 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела продуктивно. Дома она смогла переиграть «Бухару» (1:0).

До того команда была бита «Сурханом» (1:3). А вот чуть ранее она подписала сухую мировую с «Шуртаном».

При этом «Коканд» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Коканд» явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды не столь часто совершает результативные ошибки.

При этом «Коканд» нынче находится на заметном подъеме. Команда наконец-то добыла свою первую викторию в элите.

Главной ценностью команды являются достаточно надежные тылы. При этом потенциально она явно способна избежать борьбы за выживание.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Коканд» намерен зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Коканд» уже почти 5 лет не обыгрывал «Кызылкум»

«Кызылкум» не побеждал в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.87, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.50.

Прогноз: «Коканд» нынче пребывает на некотором подъеме, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева весьма нестабильны, да и в плане реализации отнюдь не преуспевают.

Ставка: Победа «Коканда» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40