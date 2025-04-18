В пятницу, 18 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Порту» дома примет «Фамаликан». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Фамаликан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 59 баллов и находится в верхней части турнирной таблицы.

Команда занимает четвертую строчку в зоне еврокубков и на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на 11 баллов опережает пятое место, которое уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура Примейры клуб на чужом поле одержал победу над «Каса Пиа» (1:0).

Перед этим в 28-м туре национального первенства коллектив остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Бенфики» со счетом 1:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Порту» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Саму Агехова — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с 16-ю голами.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 43 балла и уже лишился шансов на выход в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку и на 16 пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за пять туров до завершения первенства.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура чемпионата страны клуб с разгромным счетом обыграл «Эшторил» (3:0).

Перед этим коллектив в 28-м туре того же внутреннего турнира коллектив одержал победу над «Арокой» с результатом — 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Фамаликан» выиграл, а в пяти последних поединках проиграл лишь раз.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.

Оскар Аранда — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Порту» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Фамаликан» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.40, победа «Фамаликана» — в 6.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55