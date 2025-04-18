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    Поднимется ли «Порту» в топ-3?

    Порту — Фамаликан: прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Португалии, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Фамаликан»
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    Саму Агехова
    В пятницу, 18 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Порту» дома примет «Фамаликан». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Фамаликан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 18 Апреля 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 20:00 Фамаликан

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    «Порту»

    Турнирное положение: «Порту» по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 59 баллов и находится в верхней части турнирной таблицы.

    Команда занимает четвертую строчку в зоне еврокубков и на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на 11 баллов опережает пятое место, которое уже не выводит в континентальные турниры.

    Порту — Фамаликан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура Примейры клуб на чужом поле одержал победу над «Каса Пиа» (1:0).

    Перед этим в 28-м туре национального первенства коллектив остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Бенфики» со счетом 1:4.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Порту» выиграл три раза при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Саму Агехова — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с 16-ю голами.

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 43 балла и уже лишился шансов на выход в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку и на 16 пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за пять туров до завершения первенства.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура чемпионата страны клуб с разгромным счетом обыграл «Эшторил» (3:0).

    Перед этим коллектив в 28-м туре того же внутреннего турнира коллектив одержал победу над «Арокой» с результатом — 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Фамаликан» выиграл, а в пяти последних поединках проиграл лишь раз.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.

    Оскар Аранда — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Порту» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Фамаликан» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.40, победа «Фамаликана» — в 6.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Порту — Фамаликан?

    Матч Порту — Фамаликан состоится 18 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Порту — Фамаликан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Порту — Фамаликан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Порту — Фамаликан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Порту — Фамаликан?

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.40, победа «Фамаликана» — в 6.90.

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    Порту — Фамаликан: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 18.04.202520:00. Поднимется ли «Порту» в топ-3?
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