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    «Аль-Хиляль» не заметит оппонента

    Аль-Хиляль — Аль-Халидж. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж»
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    Калиду Кулибали
    17 апреля в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж». Начало игры — в 18:50 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 17 Апреля 2025 года

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 18:50 Аль-Халидж

    Аль-Халидж

  • Сайхат
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Хиляль» на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 27 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Встреча с «Аль-Иттифаком» принесла лишь ничью (1:1).

    До того команда была бита «Аль-Насром» (1:3). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Таавуном» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» довольно результативно атакует. Команда настреляла 74 мяча в 27 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Халиджем» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Малком и компания уж точно не собираются сдаваться в чемпионской гонке.

    «Аль-Халидж»

    Турнирное положение: «Аль-Халидж» ходит в середняках элитного дивизиона. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Халидж» на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она уступила «Аль-Фатеху» (1:5).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Раеду» (2:1). А вот поединок с «Аль-Вехдой» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Халидж» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Халидж» ныне не блещет стабильностью результатов. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

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    При этом «Аль-Халидж» еще не отошел от последней зычной оплеухи. Однако в нынешней диспозиции команда не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только пропускает она в среднем реже 2 мячей за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Халидж» в последней очной встрече переиграл «Аль-Хиляль» (3:2)

    • «Аль-Хиляль» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Хиляль» в среднем забивает реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.40.

    Прогноз: Номинальные хозяева в разы сильнее оппонента, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

    «Аль-Хиляль» мотивирован приблизиться к лидеру, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж?

    Матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж состоится 17 апреля 2025 года в 18:50 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аль-Хиляля» -2.5.

    Какую сделать ставку на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аль-Хиляля» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Хиляль — Аль-Халидж?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Хиляль — Аль-Халидж?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

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    Аль-Хиляль — Аль-Халидж: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 17.04.202518:50. «Аль-Хиляль» не заметит оппонента
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