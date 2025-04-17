17 апреля в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж». Начало игры — в 18:50 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Хиляль» на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Встреча с «Аль-Иттифаком» принесла лишь ничью (1:1).

До того команда была бита «Аль-Насром» (1:3). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Таавуном» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» довольно результативно атакует. Команда настреляла 74 мяча в 27 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Аль-Халиджем» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Малком и компания уж точно не собираются сдаваться в чемпионской гонке.

«Аль-Халидж»

Турнирное положение: «Аль-Халидж» ходит в середняках элитного дивизиона. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Халидж» на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она уступила «Аль-Фатеху» (1:5).

До того команда нанесла поражение «Аль-Раеду» (2:1). А вот поединок с «Аль-Вехдой» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Халидж» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Халидж» ныне не блещет стабильностью результатов. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

При этом «Аль-Халидж» еще не отошел от последней зычной оплеухи. Однако в нынешней диспозиции команда не собирается лишь отсиживаться в тылах.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только пропускает она в среднем реже 2 мячей за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Аль-Халидж» в последней очной встрече переиграл «Аль-Хиляль» (3:2)

«Аль-Хиляль» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Аль-Хиляль» в среднем забивает реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.40.

Прогноз: Номинальные хозяева в разы сильнее оппонента, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

«Аль-Хиляль» мотивирован приблизиться к лидеру, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.63