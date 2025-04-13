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    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: ставка (к. 2.20) и прогноз на АПЛ 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Апреля 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» на один пункт опережает идущий следом «Манчестер Сити». А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 30 матчах.

    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» легко расправились с «Лестером» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Брентфорду» (2:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть лидера АПЛ «Ливерпуль» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Льюис Холл, Джо Уиллок — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Сороки» нынче смотрятся выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

    Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ньюкасл» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и оппонент в нынешнем сезоне выглядит бледновато.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Манчестер Юнайтед» на 13 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. Манкунианцы подписали мировую с «Лионом» (2:2).

    До того команда не уступила «Манчестер Сити» (0:0). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Амад Диалло, Лисандро Мартинес — травмированы.

    Состояние команды: Манкунианцы нынче находятся на некотором подъеме. Команда Рубена Аморима постарается подняться как можно ближе к топ-7.

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    При этом «Манчестер Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Манкунианцы настреляли 37 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. И лишь Бруну Фернандеш привычно эффективен, отличившись 8 голами в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Манкунианцы не проигрывают уже 3 матча кряду.

    Статистика для ставок

    • Манкунианцы не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Ньюкасл» победил в 4 своих последних матчах

    • «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Сороки» нынче находятся на подъеме, и явно понесутся в атаку с первых минут встречи.

    Команда Аморима весьма нестабильна, плюс слишком зависима от формы лидера Бруну Фернандеша.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед?

    Матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед состоится 13 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Манчестер Юнайтед?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ньюкасл — Манчестер Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 13.04.202518:30. Манкунианцам сразу несдобровать!
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