«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Ньюкасл» на один пункт опережает идущий следом «Манчестер Сити». А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» легко расправились с «Лестером» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Брентфорду» (2:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть лидера АПЛ «Ливерпуль» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Льюис Холл, Джо Уиллок — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Сороки» нынче смотрятся выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ньюкасл» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и оппонент в нынешнем сезоне выглядит бледновато.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Юнайтед» на 13 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. Манкунианцы подписали мировую с «Лионом» (2:2).

До того команда не уступила «Манчестер Сити» (0:0). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Амад Диалло, Лисандро Мартинес — травмированы.

Состояние команды: Манкунианцы нынче находятся на некотором подъеме. Команда Рубена Аморима постарается подняться как можно ближе к топ-7.

При этом «Манчестер Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Манкунианцы настреляли 37 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. И лишь Бруну Фернандеш привычно эффективен, отличившись 8 голами в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Манкунианцы не проигрывают уже 3 матча кряду.

Статистика для ставок

Манкунианцы не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Ньюкасл» победил в 4 своих последних матчах

«Манчестер Юнайтед» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Сороки» нынче находятся на подъеме, и явно понесутся в атаку с первых минут встречи.

Команда Аморима весьма нестабильна, плюс слишком зависима от формы лидера Бруну Фернандеша.

Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63