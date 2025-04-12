«Оренбург» примет московский ЦСКА в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 апреля и начнется в 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда находится на самом дне турнирной таблицы российской Премьер-лиги. «Оренбург» занимает последнее 16-е место с 14-ю очками в активе после 23-х туров.

Стоит отметить, что команда выступает куда лучше на своем поле, нежели в гостях. «Оренбург» набрал 10 очков из 14-и при родных трибунах, занимая по этому показателю 13-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда обыграла «Пари НН» со счетом 2:1, забив победный гол на 45+1-й минуте. До этого «Оренбург» крупно уступил «Динамо» М (1:5).

В последних 3-х встречах у команда аж 2 победы при 1-м поражении. За этот отрезок «Оренбург» также смог одолеть «Факел» (1:0), решив исход матча на 90+4-й минуте.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Габриэль Флорентин (травма) и Саид Сахархизан (красная карточка).

Состояние команды: После зимней паузы «Оренбург» наконец-то начал побеждать. Команда близка к тому, чтобы выбраться с самого дна турнирной таблицы РПЛ, отставая от «Факела» лишь на 1 балл.

До зоны стыковых матчей «Оренбургу» отсталось преодолеть расстояние в 5 очков. Не самая легкая задача для команды, которой очень тяжело даются победы.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы располагаются на 4-й позиции РПЛ, набрав 44 очка за 23 тура. ЦСКА отстает от лидерства в чемпионате на 8 пунктов — теоретические шансы на победу еще есть.

К тому же, москвичи отлично выступают в гостях, набрав 24 очка из 33-х возможных. По этому показателю ЦСКА занимает 3-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы уверенно обыграли московское «Динамо» со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. До этого ЦСКА обыграл уже махачкалинское «Динамо» (2:0).

Армейцы не проиграли ни в одном из 6-и матчей после зимней паузы. За этот отрезок ЦСКА 5 раз победил и однажды сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

У ЦСКА пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: Сейчас ЦСКА находится в отличной форме, команда стабильно побеждать и приближается к лидерам. При этом, армейцы вряд-ли будут претендовать на чемпионство, ведь оставание от 1-го места слишком велико...

Традиционно у ЦСКА одна из лучших оборонительных линий в чемпионате, команда пропустила всего 16 голов за 23 встречи — это 3-й показатель в лиге. К тому же, армейцы забили 36 мячей.

Прогноз Кирилла Панченко

Бывший нападающий ЦСКА Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

Все знают, какое поле в Оренбурге, маленькое, для всех непривычное. Армейцам расслабляться точно не стоит. Хотя до весеннего отрезка трудно было представить, что реально отыграть 8 очков и набрать необходимые для стыковых игр 27-30. Но сейчас команда окрепла, одержала две победы, и кое-что может измениться. Вполне возможно, что на ином психологическом фоне смогут и вылезти. И все же фавориты все равно армейцы -1:2. Кирилл Панченко

Полный разбор топ-матчей 24-го тура РПЛ от Валерия Кечинова и Кирилла Панченко можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах «Оренбург» выиграл 2 раза

У ЦСКА продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В последних 5-и очных встречах команды дважды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.75, победа «Оренбурга» — 4.60, ничья — за 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Оренбург» бросит все силы и наберет 1 балл. Прогнозируем ничейный результат.

Ставка: Ничья за 3.85.

Прогноз: В 1-м тайме «Оренбург» попытается сыграть аккуратно.

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.02.