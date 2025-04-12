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    «Оренбург» доставит армейцам проблемы?!

    Оренбург — ЦСКА: прогноз ставок на РПЛ 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — ЦСКА
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    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА
    «Оренбург» примет московский ЦСКА в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 апреля и начнется в 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда находится на самом дне турнирной таблицы российской Премьер-лиги. «Оренбург» занимает последнее 16-е место с 14-ю очками в активе после 23-х туров.

    Стоит отметить, что команда выступает куда лучше на своем поле, нежели в гостях. «Оренбург» набрал 10 очков из 14-и при родных трибунах, занимая по этому показателю 13-е место в лиге.

    Оренбург — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда обыграла «Пари НН» со счетом 2:1, забив победный гол на 45+1-й минуте. До этого «Оренбург» крупно уступил «Динамо» М (1:5).

    В последних 3-х встречах у команда аж 2 победы при 1-м поражении. За этот отрезок «Оренбург» также смог одолеть «Факел» (1:0), решив исход матча на 90+4-й минуте.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Габриэль Флорентин (травма) и Саид Сахархизан (красная карточка).

    Состояние команды: После зимней паузы «Оренбург» наконец-то начал побеждать. Команда близка к тому, чтобы выбраться с самого дна турнирной таблицы РПЛ, отставая от «Факела» лишь на 1 балл.

    До зоны стыковых матчей «Оренбургу» отсталось преодолеть расстояние в 5 очков. Не самая легкая задача для команды, которой очень тяжело даются победы.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы располагаются на 4-й позиции РПЛ, набрав 44 очка за 23 тура. ЦСКА отстает от лидерства в чемпионате на 8 пунктов — теоретические шансы на победу еще есть.

    К тому же, москвичи отлично выступают в гостях, набрав 24 очка из 33-х возможных. По этому показателю ЦСКА занимает 3-е место в лиге.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы уверенно обыграли московское «Динамо» со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. До этого ЦСКА обыграл уже махачкалинское «Динамо» (2:0).

    Армейцы не проиграли ни в одном из 6-и матчей после зимней паузы. За этот отрезок ЦСКА 5 раз победил и однажды сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

    У ЦСКА пустой список травмированных игроков.

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    Состояние команды: Сейчас ЦСКА находится в отличной форме, команда стабильно побеждать и приближается к лидерам. При этом, армейцы вряд-ли будут претендовать на чемпионство, ведь оставание от 1-го места слишком велико...

    Традиционно у ЦСКА одна из лучших оборонительных линий в чемпионате, команда пропустила всего 16 голов за 23 встречи — это 3-й показатель в лиге. К тому же, армейцы забили 36 мячей.

    Прогноз Кирилла Панченко

    Бывший нападающий ЦСКА Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

  • Все знают, какое поле в Оренбурге, маленькое, для всех непривычное. Армейцам расслабляться точно не стоит. Хотя до весеннего отрезка трудно было представить, что реально отыграть 8 очков и набрать необходимые для стыковых игр 27-30. Но сейчас команда окрепла, одержала две победы, и кое-что может измениться. Вполне возможно, что на ином психологическом фоне смогут и вылезти. И все же фавориты все равно армейцы -1:2.
  • Кирилл Панченко

    • Полный разбор топ-матчей 24-го тура РПЛ от Валерия Кечинова и Кирилла Панченко можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах «Оренбург» выиграл 2 раза

    • У ЦСКА продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

    • В последних 5-и очных встречах команды дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.75, победа «Оренбурга» — 4.60, ничья — за 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Оренбург» бросит все силы и наберет 1 балл. Прогнозируем ничейный результат.

    Ставка: Ничья за 3.85.

    Прогноз: В 1-м тайме «Оренбург» попытается сыграть аккуратно.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Оренбург — ЦСКА?

    Матч Оренбург — ЦСКА состоится 12 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Какой прогноз на матч Оренбург — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Какую сделать ставку на матч Оренбург — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Оренбург — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Оренбург — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.75, победа «Оренбурга» — 4.60, ничья — за 3.85.

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    Оренбург — ЦСКА: прогноз и ставка за 3.85, статистика, коэффициенты матча 12.04.202512:00. «Оренбург» доставит армейцам проблемы?!
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