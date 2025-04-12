Оренбург
ЦСКА
«Оренбург»
Турнирное положение: Команда находится на самом дне турнирной таблицы российской Премьер-лиги. «Оренбург» занимает последнее 16-е место с 14-ю очками в активе после 23-х туров.
Стоит отметить, что команда выступает куда лучше на своем поле, нежели в гостях. «Оренбург» набрал 10 очков из 14-и при родных трибунах, занимая по этому показателю 13-е место в лиге.
Оренбург — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда обыграла «Пари НН» со счетом 2:1, забив победный гол на 45+1-й минуте. До этого «Оренбург» крупно уступил «Динамо» М (1:5).
В последних 3-х встречах у команда аж 2 победы при 1-м поражении. За этот отрезок «Оренбург» также смог одолеть «Факел» (1:0), решив исход матча на 90+4-й минуте.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграют: Габриэль Флорентин (травма) и Саид Сахархизан (красная карточка).
Состояние команды: После зимней паузы «Оренбург» наконец-то начал побеждать. Команда близка к тому, чтобы выбраться с самого дна турнирной таблицы РПЛ, отставая от «Факела» лишь на 1 балл.
До зоны стыковых матчей «Оренбургу» отсталось преодолеть расстояние в 5 очков. Не самая легкая задача для команды, которой очень тяжело даются победы.
ЦСКА
Турнирное положение: Армейцы располагаются на 4-й позиции РПЛ, набрав 44 очка за 23 тура. ЦСКА отстает от лидерства в чемпионате на 8 пунктов — теоретические шансы на победу еще есть.
К тому же, москвичи отлично выступают в гостях, набрав 24 очка из 33-х возможных. По этому показателю ЦСКА занимает 3-е место в лиге.
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы уверенно обыграли московское «Динамо» со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. До этого ЦСКА обыграл уже махачкалинское «Динамо» (2:0).
Армейцы не проиграли ни в одном из 6-и матчей после зимней паузы. За этот отрезок ЦСКА 5 раз победил и однажды сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).
У ЦСКА пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: Сейчас ЦСКА находится в отличной форме, команда стабильно побеждать и приближается к лидерам. При этом, армейцы вряд-ли будут претендовать на чемпионство, ведь оставание от 1-го места слишком велико...
Традиционно у ЦСКА одна из лучших оборонительных линий в чемпионате, команда пропустила всего 16 голов за 23 встречи — это 3-й показатель в лиге. К тому же, армейцы забили 36 мячей.
Прогноз Кирилла Панченко
Бывший нападающий ЦСКА Кирилл Панченко
Полный разбор топ-матчей 24-го тура РПЛ от Валерия Кечинова и Кирилла Панченко можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- В последних 3-х матчах «Оренбург» выиграл 2 раза
- У ЦСКА продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд
- В последних 5-и очных встречах команды дважды играли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.75, победа «Оренбурга» — 4.60, ничья — за 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Оренбург» бросит все силы и наберет 1 балл. Прогнозируем ничейный результат.
Ставка: Ничья за 3.85.
Прогноз: В 1-м тайме «Оренбург» попытается сыграть аккуратно.
Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.02.